https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/yok-feto-ile-baglantili-universitelerin-listesini-duyurdu-denklik-basvurulari-kesinlikle-1097910771.html

YÖK, FETÖ ile bağlantılı üniversitelerin listesini duyurdu: 'Denklik başvuruları kesinlikle reddediliyor'

YÖK, FETÖ ile bağlantılı üniversitelerin listesini duyurdu: 'Denklik başvuruları kesinlikle reddediliyor'

Sputnik Türkiye

YÖK Başkanı Özvar, yurtdışında FETÖ ile bağlantılı güncel olarak 41 üniversite olduğunu duyurdu. Bu üniversitelerden mezun olanlar için denklik başvuruları... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T22:20+0300

2025-07-15T22:20+0300

2025-07-15T22:21+0300

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yurtdışında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı 41 yükseköğretim kurumu için 'tanınmama kararı bulunduğunu' açıkladı.Bu okullardan mezun olanlara denklik vermeme uygulamasının sürdüğünü belirten Özvar denklik başvurularının kesin olarak reddedildiğini duyurdu.FETÖ ile bağlantılı yüksek öğretim kurumlarının tam listesine nasıl ulaşılır?YÖK'ün tanımama kararı verdiği yurtdışı yükseköğretim kurumlarının güncel listesi ve ilgili açıklamalar https://denklik.yok.gov.tr/ adresinden yayımlanıyor. Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre FETÖ bağlantılı yüksek öğretim kurumlarının hangileri olduğuna dair e-Devlet üzerinden, Yükseköğretim Kurulu'ndan ve kurulun web sayfasından veya bizzat kuruma giderek bilgi almak mümkün. Öğrenciler ve ailelerine uyarı YÖK Başkanı Erol Özvar, yurtdışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ve ailelerinin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Tanınma sorgulaması yapılmadan tercih yapılması, geri dönüşü olmayan sorunlar yaşatabilir" uyarısında bulundu.FETÖ bağlantılı yükseköğretim kurumları hangi ülkelerde?Bu kapsamda, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Afganistan, Belçika, Bosna-Hersek, Endonezya, Gürcistan, Irak, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Nijerya, Polonya, Romanya ve Türkmenistan'da faaliyet gösteren ve aralarında üniversiteler, enstitüler ve kürsülerin yer aldığı 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı bulunuyor.Bazı üniversitelerde ise sadece FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen enstitü, merkez ya da kürsüler tanınmıyor. Bu yapıların faaliyetleri genellikle ev sahibi üniversitenin çatısı altında yürütülüyor ancak içerik ve kadro bakımından doğrudan örgütle bağlantılı akademisyenler tarafından idare ediliyor. Bu statüde 13 enstitü, merkez ve kürsü bulunuyor.Bu kapsamda yer alan bazı enstitü, merkez, kürsü ve programlar şunlar:Yurtdışındaki bir üniversiteye başvurmadan önce ne yapılmalı?Yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmadan önce, söz konusu kurumun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığı, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Okul Tanıma Sorgulama hizmetini kullanarak öğrenmek mümkün. e-Devlet üzerinden kurum bilgisi görüntülenemeyen durumlarda, öğrencilerin yurtdışına çıkmadan önce YÖK'e yazılı olarak başvurarak bilgi almaları önem taşıyor.YÖK, 2016, 2017, 2019 ve 2024 tarihli Yürütme Kurulu ve Genel Kurul kararlarıyla FETÖ ile iltisakı bulunan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüp denklik başvurusunda bulunanların veya daha önce başvurmuş olup işlemleri sonuçlanmamış, değerlendirme ve sınav aşamasında olanların tanıma ve denklik taleplerini reddediyor ve bu kurumlar tanınmıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bakan-yerlikaya-feto-ile-mucadelede-45-bin-229-personel-ihrac-edildi-1097898465.html

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