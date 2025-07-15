https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/yok-feto-ile-baglantili-universitelerin-listesini-duyurdu-denklik-basvurulari-kesinlikle-1097910771.html
YÖK, FETÖ ile bağlantılı üniversitelerin listesini duyurdu: 'Denklik başvuruları kesinlikle reddediliyor'
YÖK, FETÖ ile bağlantılı üniversitelerin listesini duyurdu: 'Denklik başvuruları kesinlikle reddediliyor'
Sputnik Türkiye
YÖK Başkanı Özvar, yurtdışında FETÖ ile bağlantılı güncel olarak 41 üniversite olduğunu duyurdu. Bu üniversitelerden mezun olanlar için denklik başvuruları... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T22:20+0300
2025-07-15T22:20+0300
2025-07-15T22:21+0300
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yurtdışında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı 41 yükseköğretim kurumu için 'tanınmama kararı bulunduğunu' açıkladı.Bu okullardan mezun olanlara denklik vermeme uygulamasının sürdüğünü belirten Özvar denklik başvurularının kesin olarak reddedildiğini duyurdu.FETÖ ile bağlantılı yüksek öğretim kurumlarının tam listesine nasıl ulaşılır?YÖK'ün tanımama kararı verdiği yurtdışı yükseköğretim kurumlarının güncel listesi ve ilgili açıklamalar https://denklik.yok.gov.tr/ adresinden yayımlanıyor. Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre FETÖ bağlantılı yüksek öğretim kurumlarının hangileri olduğuna dair e-Devlet üzerinden, Yükseköğretim Kurulu'ndan ve kurulun web sayfasından veya bizzat kuruma giderek bilgi almak mümkün. Öğrenciler ve ailelerine uyarı YÖK Başkanı Erol Özvar, yurtdışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ve ailelerinin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Tanınma sorgulaması yapılmadan tercih yapılması, geri dönüşü olmayan sorunlar yaşatabilir" uyarısında bulundu.FETÖ bağlantılı yükseköğretim kurumları hangi ülkelerde?Bu kapsamda, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Afganistan, Belçika, Bosna-Hersek, Endonezya, Gürcistan, Irak, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Nijerya, Polonya, Romanya ve Türkmenistan'da faaliyet gösteren ve aralarında üniversiteler, enstitüler ve kürsülerin yer aldığı 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı bulunuyor.Bazı üniversitelerde ise sadece FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen enstitü, merkez ya da kürsüler tanınmıyor. Bu yapıların faaliyetleri genellikle ev sahibi üniversitenin çatısı altında yürütülüyor ancak içerik ve kadro bakımından doğrudan örgütle bağlantılı akademisyenler tarafından idare ediliyor. Bu statüde 13 enstitü, merkez ve kürsü bulunuyor.Bu kapsamda yer alan bazı enstitü, merkez, kürsü ve programlar şunlar:Yurtdışındaki bir üniversiteye başvurmadan önce ne yapılmalı?Yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmadan önce, söz konusu kurumun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığı, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Okul Tanıma Sorgulama hizmetini kullanarak öğrenmek mümkün. e-Devlet üzerinden kurum bilgisi görüntülenemeyen durumlarda, öğrencilerin yurtdışına çıkmadan önce YÖK'e yazılı olarak başvurarak bilgi almaları önem taşıyor.YÖK, 2016, 2017, 2019 ve 2024 tarihli Yürütme Kurulu ve Genel Kurul kararlarıyla FETÖ ile iltisakı bulunan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüp denklik başvurusunda bulunanların veya daha önce başvurmuş olup işlemleri sonuçlanmamış, değerlendirme ve sınav aşamasında olanların tanıma ve denklik taleplerini reddediyor ve bu kurumlar tanınmıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bakan-yerlikaya-feto-ile-mucadelede-45-bin-229-personel-ihrac-edildi-1097898465.html
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fetö, yurtdışı, üniversite
fetö, yurtdışı, üniversite
YÖK, FETÖ ile bağlantılı üniversitelerin listesini duyurdu: 'Denklik başvuruları kesinlikle reddediliyor'
22:20 15.07.2025 (güncellendi: 22:21 15.07.2025)
YÖK Başkanı Özvar, yurtdışında FETÖ ile bağlantılı güncel olarak 41 üniversite olduğunu duyurdu. Bu üniversitelerden mezun olanlar için denklik başvuruları işleme alınmazken söz konusu üniversitelerin 'tanınmayan yükseköğretim kurumu' olarak görüldüğü açıklandı. Öğrenci ve ailelerini uyaran YÖK Başkanı, tanınma sorgulasının önemine işaret etti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yurtdışında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı 41 yükseköğretim kurumu için 'tanınmama kararı bulunduğunu' açıkladı.
Bu okullardan mezun olanlara denklik vermeme uygulamasının sürdüğünü belirten Özvar denklik başvurularının kesin olarak reddedildiğini duyurdu.
FETÖ ile bağlantılı yüksek öğretim kurumlarının tam listesine nasıl ulaşılır?
YÖK'ün tanımama kararı verdiği yurtdışı yükseköğretim kurumlarının güncel listesi ve ilgili açıklamalar https://denklik.yok.gov.tr/ adresinden yayımlanıyor.
Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre FETÖ bağlantılı yüksek öğretim kurumlarının hangileri olduğuna dair e-Devlet üzerinden, Yükseköğretim Kurulu'ndan ve kurulun web sayfasından veya bizzat kuruma giderek bilgi almak mümkün.
Öğrenciler ve ailelerine uyarı
YÖK Başkanı Erol Özvar, yurtdışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ve ailelerinin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Tanınma sorgulaması yapılmadan tercih yapılması, geri dönüşü olmayan sorunlar yaşatabilir" uyarısında bulundu.
FETÖ bağlantılı yükseköğretim kurumları hangi ülkelerde?
Bu kapsamda, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Afganistan, Belçika, Bosna-Hersek, Endonezya, Gürcistan, Irak, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Nijerya, Polonya, Romanya ve Türkmenistan'da faaliyet gösteren ve aralarında üniversiteler, enstitüler ve kürsülerin yer aldığı 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı bulunuyor.
Bazı üniversitelerde ise sadece FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen enstitü, merkez ya da kürsüler tanınmıyor. Bu yapıların faaliyetleri genellikle ev sahibi üniversitenin çatısı altında yürütülüyor ancak içerik ve kadro bakımından doğrudan örgütle bağlantılı akademisyenler tarafından idare ediliyor. Bu statüde 13 enstitü, merkez ve kürsü bulunuyor.
Bu kapsamda yer alan bazı enstitü, merkez, kürsü ve programlar şunlar:
ABD'deki University of Houston bünyesindeki Gülen Institute,
Avustralya'daki Deakin University'de kurulan Research Chair in Islamic Studies and Intercultural Dialogue ya da
Kolombiya'daki Universidad del Rosario çatısı altındaki Centro de Estudios de Turquia,
Kanada'daki University of Waterloo ve Conrad Grebel University College'da yürütülen "Master of Peace and Conflict Studies" ve "Master of Theological Studies.
Yurtdışındaki bir üniversiteye başvurmadan önce ne yapılmalı?
Yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmadan önce, söz konusu kurumun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığı, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Okul Tanıma Sorgulama hizmetini kullanarak öğrenmek mümkün.
e-Devlet üzerinden kurum bilgisi görüntülenemeyen durumlarda, öğrencilerin yurtdışına çıkmadan önce YÖK'e yazılı olarak başvurarak bilgi almaları önem taşıyor.
YÖK, 2016, 2017, 2019 ve 2024 tarihli Yürütme Kurulu ve Genel Kurul kararlarıyla FETÖ ile iltisakı bulunan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüp denklik başvurusunda bulunanların veya daha önce başvurmuş olup işlemleri sonuçlanmamış, değerlendirme ve sınav aşamasında olanların tanıma ve denklik taleplerini reddediyor ve bu kurumlar tanınmıyor.