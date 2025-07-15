https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/unlu-futbolcu-modric-39-yasinda-transfer-oldu-yeni-takimi-herkesi-sasirtti-1097883674.html
Ünlü futbolcu Modric, 39 yaşında transfer oldu: Yeni takımı herkesi şaşırttı
Ünlü futbolcu Modric, 39 yaşında transfer oldu: Yeni takımı herkesi şaşırttı
Sputnik Türkiye
Hırvat yıldız Luka Modric, Milan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid'den ayrılan tecrübeli oyuncunun 14 numaralı formayı giyeceği belirtilirken sağlık... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T00:10+0300
2025-07-15T00:10+0300
2025-07-15T00:10+0300
spor
modric
milan
real madrid
luka modric
futbol
futbol maçı
real madrid
i̇spanya
i̇talya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0f/1097883503_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c51a29b6a762328e861002580d0436cd.jpg
Luka Modric, Real Madrid’de geçirdiği 13 yılın ardından, bonservissiz olarak AC Milan’a transferini tamamladı.39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun Haziran 2026’ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı açıklanırken, İtalyan kulübünün bu anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonuna da sahip olacağı ifade edildi. Milan’ın sosyal medya hesabına konuşan tecrübeli oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Teknik direktör Massimiliano Allegri, Modric’in Milan’a transferini “olağanüstü bir oyuncu kazanıyoruz” sözleriyle duyurdu. 2018 Ballon d’Or sahibi Modric, Real Madrid kariyerinde 6 Şampiyonlar Ligi ve 4 La Liga şampiyonluğu dahil olmak üzere 28 kupa kazanarak kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/galatasaray-osimhen-icin-yeni-teklif-yapti-napoli-teklifi-yine-reddetti-1097880631.html
i̇spanya
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0f/1097883503_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_165b918ad44110e54a83e8f8f5ae7d15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
modric, milan, real madrid, luka modric, futbol, futbol maçı, real madrid, i̇spanya, i̇talya, i̇talya 1. futbol ligi (serie a)
modric, milan, real madrid, luka modric, futbol, futbol maçı, real madrid, i̇spanya, i̇talya, i̇talya 1. futbol ligi (serie a)
Ünlü futbolcu Modric, 39 yaşında transfer oldu: Yeni takımı herkesi şaşırttı
Hırvat yıldız Luka Modric, Milan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid'den ayrılan tecrübeli oyuncunun 14 numaralı formayı giyeceği belirtilirken sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladığı açıklandı.
Luka Modric, Real Madrid’de geçirdiği 13 yılın ardından, bonservissiz olarak AC Milan’a transferini tamamladı.
39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun Haziran 2026’ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı açıklanırken, İtalyan kulübünün bu anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonuna da sahip olacağı ifade edildi.
Milan’ın sosyal medya hesabına konuşan tecrübeli oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Teknik direktör Massimiliano Allegri, Modric’in Milan’a transferini “olağanüstü bir oyuncu kazanıyoruz” sözleriyle duyurdu.
2018 Ballon d’Or sahibi Modric, Real Madrid kariyerinde 6 Şampiyonlar Ligi ve 4 La Liga şampiyonluğu dahil olmak üzere 28 kupa kazanarak kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.