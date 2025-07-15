https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/unlu-futbolcu-modric-39-yasinda-transfer-oldu-yeni-takimi-herkesi-sasirtti-1097883674.html

Ünlü futbolcu Modric, 39 yaşında transfer oldu: Yeni takımı herkesi şaşırttı

Ünlü futbolcu Modric, 39 yaşında transfer oldu: Yeni takımı herkesi şaşırttı

Sputnik Türkiye

Hırvat yıldız Luka Modric, Milan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid'den ayrılan tecrübeli oyuncunun 14 numaralı formayı giyeceği belirtilirken sağlık... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

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Luka Modric, Real Madrid’de geçirdiği 13 yılın ardından, bonservissiz olarak AC Milan’a transferini tamamladı.39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun Haziran 2026’ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı açıklanırken, İtalyan kulübünün bu anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonuna da sahip olacağı ifade edildi. Milan’ın sosyal medya hesabına konuşan tecrübeli oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Teknik direktör Massimiliano Allegri, Modric’in Milan’a transferini “olağanüstü bir oyuncu kazanıyoruz” sözleriyle duyurdu. 2018 Ballon d’Or sahibi Modric, Real Madrid kariyerinde 6 Şampiyonlar Ligi ve 4 La Liga şampiyonluğu dahil olmak üzere 28 kupa kazanarak kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.

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