https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/galatasaray-osimhen-icin-yeni-teklif-yapti-napoli-teklifi-yine-reddetti-1097880631.html

Galatasaray, Osimhen için yeni teklif yaptı: Napoli, teklifi yine reddetti

Galatasaray, Osimhen için yeni teklif yaptı: Napoli, teklifi yine reddetti

Sputnik Türkiye

Napoli’nin, Galatasaray’ın Victor Osimhen için sunduğu 40+35 milyon euroluk teklifi kabul etmediği açıklandı. İtalyan ekibinin 40 milyon euro peşinatla kalan... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T20:41+0300

2025-07-14T20:41+0300

2025-07-14T20:41+0300

spor

galatasaray

napoli

transfer

transfermarkt

para

banka

banka hesabı

banka desteği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088294034_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a8ea05af30f21ba98de7327b81e388d8.jpg

Victor Osimhen’in transferi konusunda Galatasaray ve Napoli arasındaki görüşmelerin sürdüğü açıklandı.Taraflar arasında ödeme planı ve sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle henüz anlaşma sağlanamadığı belirtilirken, Napoli’nin, 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euronun bir yıl içinde ödenmesini istediği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay talep ettiği iddia edildi. Galatasaray’ın ise bu maddelere temkinli yaklaştığı ifade edildi. Öte yandan, Osimhen’in sağlık raporu sunduğu ve sezon öncesi kampa katılmadığı Napoli kulübü tarafından açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/barcelonanin-yildizi-yamalin-dogum-gunu-partisi-tepki-cekti-partiye-cuceler-ve-belirgin-goguslu-1097878754.html

napoli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, napoli, transfer, transfermarkt , para, banka, banka hesabı, banka desteği