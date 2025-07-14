Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/galatasaray-osimhen-icin-yeni-teklif-yapti-napoli-teklifi-yine-reddetti-1097880631.html
Galatasaray, Osimhen için yeni teklif yaptı: Napoli, teklifi yine reddetti
Galatasaray, Osimhen için yeni teklif yaptı: Napoli, teklifi yine reddetti
Sputnik Türkiye
Napoli’nin, Galatasaray’ın Victor Osimhen için sunduğu 40+35 milyon euroluk teklifi kabul etmediği açıklandı. İtalyan ekibinin 40 milyon euro peşinatla kalan... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T20:41+0300
2025-07-14T20:41+0300
spor
galatasaray
napoli
transfer
transfermarkt
para
banka
banka hesabı
banka desteği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088294034_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a8ea05af30f21ba98de7327b81e388d8.jpg
Victor Osimhen’in transferi konusunda Galatasaray ve Napoli arasındaki görüşmelerin sürdüğü açıklandı.Taraflar arasında ödeme planı ve sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle henüz anlaşma sağlanamadığı belirtilirken, Napoli’nin, 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euronun bir yıl içinde ödenmesini istediği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay talep ettiği iddia edildi. Galatasaray’ın ise bu maddelere temkinli yaklaştığı ifade edildi. Öte yandan, Osimhen’in sağlık raporu sunduğu ve sezon öncesi kampa katılmadığı Napoli kulübü tarafından açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/barcelonanin-yildizi-yamalin-dogum-gunu-partisi-tepki-cekti-partiye-cuceler-ve-belirgin-goguslu-1097878754.html
napoli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088294034_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_5be578b9feeffe2d45f41f935fa893b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, napoli, transfer, transfermarkt , para, banka, banka hesabı, banka desteği
galatasaray, napoli, transfer, transfermarkt , para, banka, banka hesabı, banka desteği

Galatasaray, Osimhen için yeni teklif yaptı: Napoli, teklifi yine reddetti

20:41 14.07.2025
© AA / Abdulhamid HoşbaşTrendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadı'nda karşılaştı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadı'nda karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
Abone ol
Napoli’nin, Galatasaray’ın Victor Osimhen için sunduğu 40+35 milyon euroluk teklifi kabul etmediği açıklandı. İtalyan ekibinin 40 milyon euro peşinatla kalan 35 milyon euronun ise bir yıl içinde ödenmesini istediği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay talep ettiği belirtildi.
Victor Osimhen’in transferi konusunda Galatasaray ve Napoli arasındaki görüşmelerin sürdüğü açıklandı.
Taraflar arasında ödeme planı ve sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle henüz anlaşma sağlanamadığı belirtilirken, Napoli’nin, 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euronun bir yıl içinde ödenmesini istediği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay talep ettiği iddia edildi.
Galatasaray’ın ise bu maddelere temkinli yaklaştığı ifade edildi. Öte yandan, Osimhen’in sağlık raporu sunduğu ve sezon öncesi kampa katılmadığı Napoli kulübü tarafından açıklandı.
Inter Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
SPOR
Barcelona'nın yıldızı Yamal'ın doğum günü partisi tepki çekti: Partiye cüceler ve belirgin göğüslü kadınlar istendi
18:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала