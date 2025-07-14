https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/galatasaray-osimhen-icin-yeni-teklif-yapti-napoli-teklifi-yine-reddetti-1097880631.html
Galatasaray, Osimhen için yeni teklif yaptı: Napoli, teklifi yine reddetti
Galatasaray, Osimhen için yeni teklif yaptı: Napoli, teklifi yine reddetti
Sputnik Türkiye
Napoli’nin, Galatasaray’ın Victor Osimhen için sunduğu 40+35 milyon euroluk teklifi kabul etmediği açıklandı. İtalyan ekibinin 40 milyon euro peşinatla kalan... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T20:41+0300
2025-07-14T20:41+0300
2025-07-14T20:41+0300
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Victor Osimhen’in transferi konusunda Galatasaray ve Napoli arasındaki görüşmelerin sürdüğü açıklandı.Taraflar arasında ödeme planı ve sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle henüz anlaşma sağlanamadığı belirtilirken, Napoli’nin, 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euronun bir yıl içinde ödenmesini istediği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay talep ettiği iddia edildi. Galatasaray’ın ise bu maddelere temkinli yaklaştığı ifade edildi. Öte yandan, Osimhen’in sağlık raporu sunduğu ve sezon öncesi kampa katılmadığı Napoli kulübü tarafından açıklandı.
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galatasaray, napoli, transfer, transfermarkt , para, banka, banka hesabı, banka desteği
galatasaray, napoli, transfer, transfermarkt , para, banka, banka hesabı, banka desteği
Galatasaray, Osimhen için yeni teklif yaptı: Napoli, teklifi yine reddetti
Napoli’nin, Galatasaray’ın Victor Osimhen için sunduğu 40+35 milyon euroluk teklifi kabul etmediği açıklandı. İtalyan ekibinin 40 milyon euro peşinatla kalan 35 milyon euronun ise bir yıl içinde ödenmesini istediği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay talep ettiği belirtildi.
Victor Osimhen’in transferi konusunda Galatasaray ve Napoli arasındaki görüşmelerin sürdüğü açıklandı.
Taraflar arasında ödeme planı ve sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle henüz anlaşma sağlanamadığı belirtilirken, Napoli’nin, 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euronun bir yıl içinde ödenmesini istediği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay talep ettiği iddia edildi.
Galatasaray’ın ise bu maddelere temkinli yaklaştığı ifade edildi. Öte yandan, Osimhen’in sağlık raporu sunduğu ve sezon öncesi kampa katılmadığı Napoli kulübü tarafından açıklandı.