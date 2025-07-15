https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/donbassta-rus-ordusuna-yardim-eden-bir-abd-vatandasi-daha-rusya-pasaportu-aldi-1097894930.html

Donbass'ta Rus ordusuna yardım eden bir ABD vatandaşı daha Rusya pasaportu aldı

Donbass'ta Rus ordusuna yardım eden bir ABD vatandaşı daha Rusya pasaportu aldı

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat sırasında Rus ordusuna yardım eden ABD vatandaşlarından biri daha Rusya vatandaşlığına kabul edildi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T11:27+0300

2025-07-15T11:27+0300

2025-07-15T11:50+0300

dünya

abd

daniel martindale

denis puşilin

vladimir putin

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090030108_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bf5599ea5449f365fdb95f204d193b71.jpg

Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat sırasında Rus birliklerine yardım eden ABD'li Daniel Martindale, Rus pasaportu aldı.Martindale'e yeni pasaportu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Moskova Temsilciliği'nde düzenlenen etkinlikle verildi.Etkinlikte konuşan DHC lideri Denis Puşilin, pasaportun Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesiyle 'devletin en yüksek şükran biçimi, özel güven ve saygının bir işareti' olarak verildiğini vurguladı.Puşilin, Martindale'in, hayatını riske atarak, DHC'deki sivil halkın ve Rus askerlerin hayatlarını kurtarmak için paha biçilmez yardımlarda bulunduğuna dikkat çekti.Martindale, pasaportunu aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Öncelikle Rusya'ya beni kabul ettiği için teşekkür ederim. Böylesine büyük bir onur için Rusya Devlet Başkanı'na da teşekkür etmeliyim. Donbass'ın özgürleşmesi için kendilerini feda eden Rus askerlere ve istihbarat çalışanlarına da teşekkürü borç bilirim" dedi.'10 yıldır hayalimdi'Rusya vatandaşlığına geçme hayalinin kalbinde 10 yıl önce yer edindiğini anlatan Martindale, bu hayalinin artık sadece kalbinde kalmayıp gerçeğe dönüşmesinden çok mutlu olduğunu belirtti.Rusya'nın sadece evi değil, aynı zamanda ailesi olduğunu düşündüğünün altını çizerek Rusya'da aile kurmak ve çocuklarını gerçek vatandaş olarak yetiştirmek istediğini kaydeden Martindale, kendi ebeveynlerinin de Rusya'da yaşamak istediğini söyledi.Rusya'ya 2 yıl boyunca Ukrayna'nın askeri tesislerinin koordinatlarını aktardıRus güvenlik güçleri, 2 Kasım 2024'te Sputnik'e ABD vatandaşı Martindale'in Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeden çıkarıldığını bildirmişti. Martindale, 11 Şubat 2022'den beri Ukrayna'da bulunmuş ve 2 yıl boyunca Ukrayna askeri tesislerinin koordinatlarını Rusya'ya iletmişti. Bu bilgiler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ekipman ve personelini imha etmek için birçok kez kullanılmıştı. Martindale, Rusya'ya geldikten sonra ilk basın toplantısını Moskova'da Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun basın merkezinde gerçekleştirmişti. Kiev rejiminin kendi halkına karşı insanlık dışı tutumundan, Ukraynalı askerlerin gereksiz yere topluca öldürülmesinden ve özel askeri harekat sırasında Rusya'nın adil tutumundan bahseden Martindale, aynı zamanda Rus vatandaşlığı alma isteğini de dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-rusya-ve-kuresel-guneyin-gerisinde-kaldiklarinin-farkinda-1097892338.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, daniel martindale, denis puşilin, vladimir putin, rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)