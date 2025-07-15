Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/donbassta-rus-ordusuna-yardim-eden-bir-abd-vatandasi-daha-rusya-pasaportu-aldi-1097894930.html
Donbass'ta Rus ordusuna yardım eden bir ABD vatandaşı daha Rusya pasaportu aldı
Donbass'ta Rus ordusuna yardım eden bir ABD vatandaşı daha Rusya pasaportu aldı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat sırasında Rus ordusuna yardım eden ABD vatandaşlarından biri daha Rusya vatandaşlığına kabul edildi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T11:27+0300
2025-07-15T11:50+0300
dünya
abd
daniel martindale
denis puşilin
vladimir putin
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090030108_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bf5599ea5449f365fdb95f204d193b71.jpg
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat sırasında Rus birliklerine yardım eden ABD'li Daniel Martindale, Rus pasaportu aldı.Martindale'e yeni pasaportu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Moskova Temsilciliği'nde düzenlenen etkinlikle verildi.Etkinlikte konuşan DHC lideri Denis Puşilin, pasaportun Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesiyle 'devletin en yüksek şükran biçimi, özel güven ve saygının bir işareti' olarak verildiğini vurguladı.Puşilin, Martindale'in, hayatını riske atarak, DHC'deki sivil halkın ve Rus askerlerin hayatlarını kurtarmak için paha biçilmez yardımlarda bulunduğuna dikkat çekti.Martindale, pasaportunu aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Öncelikle Rusya'ya beni kabul ettiği için teşekkür ederim. Böylesine büyük bir onur için Rusya Devlet Başkanı'na da teşekkür etmeliyim. Donbass'ın özgürleşmesi için kendilerini feda eden Rus askerlere ve istihbarat çalışanlarına da teşekkürü borç bilirim" dedi.'10 yıldır hayalimdi'Rusya vatandaşlığına geçme hayalinin kalbinde 10 yıl önce yer edindiğini anlatan Martindale, bu hayalinin artık sadece kalbinde kalmayıp gerçeğe dönüşmesinden çok mutlu olduğunu belirtti.Rusya'nın sadece evi değil, aynı zamanda ailesi olduğunu düşündüğünün altını çizerek Rusya'da aile kurmak ve çocuklarını gerçek vatandaş olarak yetiştirmek istediğini kaydeden Martindale, kendi ebeveynlerinin de Rusya'da yaşamak istediğini söyledi.Rusya'ya 2 yıl boyunca Ukrayna'nın askeri tesislerinin koordinatlarını aktardıRus güvenlik güçleri, 2 Kasım 2024'te Sputnik'e ABD vatandaşı Martindale'in Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeden çıkarıldığını bildirmişti. Martindale, 11 Şubat 2022'den beri Ukrayna'da bulunmuş ve 2 yıl boyunca Ukrayna askeri tesislerinin koordinatlarını Rusya'ya iletmişti. Bu bilgiler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ekipman ve personelini imha etmek için birçok kez kullanılmıştı. Martindale, Rusya'ya geldikten sonra ilk basın toplantısını Moskova'da Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun basın merkezinde gerçekleştirmişti. Kiev rejiminin kendi halkına karşı insanlık dışı tutumundan, Ukraynalı askerlerin gereksiz yere topluca öldürülmesinden ve özel askeri harekat sırasında Rusya'nın adil tutumundan bahseden Martindale, aynı zamanda Rus vatandaşlığı alma isteğini de dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-rusya-ve-kuresel-guneyin-gerisinde-kaldiklarinin-farkinda-1097892338.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090030108_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_535220c92c3d9a35e62990912157e17d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, daniel martindale, denis puşilin, vladimir putin, rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
abd, daniel martindale, denis puşilin, vladimir putin, rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Donbass'ta Rus ordusuna yardım eden bir ABD vatandaşı daha Rusya pasaportu aldı

11:27 15.07.2025 (güncellendi: 11:50 15.07.2025)
© Sputnik / Vitaliy BelousovRusya Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD'li Daniel Martindale
Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD'li Daniel Martindale - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© Sputnik / Vitaliy Belousov
Abone ol
Özel askeri harekat sırasında Rus ordusuna yardım eden ABD vatandaşlarından biri daha Rusya vatandaşlığına kabul edildi.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat sırasında Rus birliklerine yardım eden ABD'li Daniel Martindale, Rus pasaportu aldı.

Martindale'e yeni pasaportu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Moskova Temsilciliği'nde düzenlenen etkinlikle verildi.

Etkinlikte konuşan DHC lideri Denis Puşilin, pasaportun Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesiyle 'devletin en yüksek şükran biçimi, özel güven ve saygının bir işareti' olarak verildiğini vurguladı.

Puşilin, Martindale'in, hayatını riske atarak, DHC'deki sivil halkın ve Rus askerlerin hayatlarını kurtarmak için paha biçilmez yardımlarda bulunduğuna dikkat çekti.

Martindale, pasaportunu aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Öncelikle Rusya'ya beni kabul ettiği için teşekkür ederim. Böylesine büyük bir onur için Rusya Devlet Başkanı'na da teşekkür etmeliyim. Donbass'ın özgürleşmesi için kendilerini feda eden Rus askerlere ve istihbarat çalışanlarına da teşekkürü borç bilirim" dedi.

'10 yıldır hayalimdi'

Rusya vatandaşlığına geçme hayalinin kalbinde 10 yıl önce yer edindiğini anlatan Martindale, bu hayalinin artık sadece kalbinde kalmayıp gerçeğe dönüşmesinden çok mutlu olduğunu belirtti.

Rusya'nın sadece evi değil, aynı zamanda ailesi olduğunu düşündüğünün altını çizerek Rusya'da aile kurmak ve çocuklarını gerçek vatandaş olarak yetiştirmek istediğini kaydeden Martindale, kendi ebeveynlerinin de Rusya'da yaşamak istediğini söyledi.

Rusya'ya 2 yıl boyunca Ukrayna'nın askeri tesislerinin koordinatlarını aktardı

Rus güvenlik güçleri, 2 Kasım 2024'te Sputnik'e ABD vatandaşı Martindale'in Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeden çıkarıldığını bildirmişti. Martindale, 11 Şubat 2022'den beri Ukrayna'da bulunmuş ve 2 yıl boyunca Ukrayna askeri tesislerinin koordinatlarını Rusya'ya iletmişti. Bu bilgiler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ekipman ve personelini imha etmek için birçok kez kullanılmıştı.

Martindale, Rusya'ya geldikten sonra ilk basın toplantısını Moskova'da Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun basın merkezinde gerçekleştirmişti. Kiev rejiminin kendi halkına karşı insanlık dışı tutumundan, Ukraynalı askerlerin gereksiz yere topluca öldürülmesinden ve özel askeri harekat sırasında Rusya'nın adil tutumundan bahseden Martindale, aynı zamanda Rus vatandaşlığı alma isteğini de dile getirmişti.
US President Donald Trump on April 24, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
'Trump, Rusya ve Küresel Güney'in gerisinde kaldıklarının farkında'
10:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала