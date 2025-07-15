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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ukraynanin-kayiplari-artiyor-donbassta-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyaya-gecti-1097898995.html
Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donbass’ta iki yerleşim birimi daha Rusya’ya geçti
Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donbass’ta iki yerleşim birimi daha Rusya’ya geçti
Sputnik Türkiye
İlerleyişini sürdüren Rus birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T12:41+0300
2025-07-15T12:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı birlikler aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Petrovka ve Voskresenka köylerinin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp 1090 asker, bir tank ve 7 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üsleri altyapısı, İHA imalat atölyeleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu. Ayrıca Alman yapımı IRIS-T hava savunma sisteminin iki fırlatma rampası ve P-18 radarı imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 103 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-50-gun-sure-vermisti-abd-senatosu-rusyaya-yaptirim-tasarisini-erteledi-1097898336.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donbass’ta iki yerleşim birimi daha Rusya’ya geçti

12:41 15.07.2025 (güncellendi: 12:42 15.07.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidin Özel askeri harekat
 Özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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İlerleyişini sürdüren Rus birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 100 kadar asker olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı birlikler aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Petrovka ve Voskresenka köylerinin kontrolünü ele geçirdi.
Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp 1090 asker, bir tank ve 7 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üsleri altyapısı, İHA imalat atölyeleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu. Ayrıca Alman yapımı IRIS-T hava savunma sisteminin iki fırlatma rampası ve P-18 radarı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 103 uçak tipi İHA engelledi.
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