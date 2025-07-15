https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ukraynanin-kayiplari-artiyor-donbassta-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyaya-gecti-1097898995.html

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donbass’ta iki yerleşim birimi daha Rusya’ya geçti

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donbass’ta iki yerleşim birimi daha Rusya’ya geçti

Sputnik Türkiye

İlerleyişini sürdüren Rus birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T12:41+0300

2025-07-15T12:41+0300

2025-07-15T12:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı birlikler aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Petrovka ve Voskresenka köylerinin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp 1090 asker, bir tank ve 7 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üsleri altyapısı, İHA imalat atölyeleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu. Ayrıca Alman yapımı IRIS-T hava savunma sisteminin iki fırlatma rampası ve P-18 radarı imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 103 uçak tipi İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-50-gun-sure-vermisti-abd-senatosu-rusyaya-yaptirim-tasarisini-erteledi-1097898336.html

rusya

ukrayna

donbass

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat