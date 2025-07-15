https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trumpun-ukraynaya-yeni-silah-sevkiyati-abd-silah-sanayisini-ayakta-tutma-firsati-1097888706.html

‘Trump’un Ukrayna’ya yeni silah sevkiyatı, ABD silah sanayisini ayakta tutma fırsatı’

‘Trump’un Ukrayna’ya yeni silah sevkiyatı, ABD silah sanayisini ayakta tutma fırsatı’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın, NATO ülkeleri aracılığıyla Ukrayna’ya silah sağlama planlarının uygulanması halinde çatışmanın gidişatını tersine çevirmesine yardımcı... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T08:48+0300

2025-07-15T08:48+0300

2025-07-15T08:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

donald trump

patriot

brezilya

campinas üniversitesi

rusya

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/12/1071279957_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_d0f103cbf3834f0485c5bdd1c4e97e10.jpg

Sputnik’in görüştüğü Brezilyalı uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine Ukrayna adına Patriot hava savunma sistemleri dahil çeşitli silah türlerini satın aldırma planını değerlendirdi.Uluslararası ilişkiler uzmanı Joao Victor Motta, Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarının Washington için ikinci planda olduğunu söyledi. Ön planda, tüm ABD ekonomisi için kritik öneme sahip silah sanayisinin finansmanını sağlamanın yanı sıra, çatışmayı körükleme yoluyla Rus ekonomisini tüketme amacının olduğunu kaydeden uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Kiev'e silah sevkiyatına ilişkin yeni açıklamanın, çatışmanın tırmanmasına değil, uzamasına yol açacağının altını çizen Motta, Moskova ve Kiev’in çatışmayı sona erdirmeye defalarca yaklaştığını, ancak dış etkenlerin bunu engellediğini belirterek şunu ekledi:‘Rusya bu sorunu da kolayca atlayacak’Campinas Üniversitesi (Facamp) uluslararası ilişkiler öğretmeni James Onnig de meslektaşının görüşe katılıyor.Avrupa’ya bütçesi pahasına silah pompalanmasının, “ABD'ye olan bağımlılığını daha da artırma” hedefini güttüğünü kaydeden Onnig, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya'nın ABD'ye ihracatına yüzde 100 gümrük vergisi getirme tehdidine gelince, uzmana göre burada da Moskova "ekonomiyi kolayca yeniden yönlendirecek ve Batılı olmayan ülkelerle ticaret bağlarını güçlendirecek."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/fransiz-gazeteci-trumpin-amaci-abd-silah-sanayisini-ayakta-tutmak-1097887617.html

ukrayna

brezilya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, donald trump, patriot, brezilya, campinas üniversitesi, rusya, nato