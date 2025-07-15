https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trumpun-ukraynaya-yeni-silah-sevkiyati-abd-silah-sanayisini-ayakta-tutma-firsati-1097888706.html
‘Trump’un Ukrayna’ya yeni silah sevkiyatı, ABD silah sanayisini ayakta tutma fırsatı’
‘Trump’un Ukrayna’ya yeni silah sevkiyatı, ABD silah sanayisini ayakta tutma fırsatı’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın, NATO ülkeleri aracılığıyla Ukrayna’ya silah sağlama planlarının uygulanması halinde çatışmanın gidişatını tersine çevirmesine yardımcı... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T08:48+0300
2025-07-15T08:48+0300
2025-07-15T08:49+0300
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Sputnik’in görüştüğü Brezilyalı uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine Ukrayna adına Patriot hava savunma sistemleri dahil çeşitli silah türlerini satın aldırma planını değerlendirdi.Uluslararası ilişkiler uzmanı Joao Victor Motta, Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarının Washington için ikinci planda olduğunu söyledi. Ön planda, tüm ABD ekonomisi için kritik öneme sahip silah sanayisinin finansmanını sağlamanın yanı sıra, çatışmayı körükleme yoluyla Rus ekonomisini tüketme amacının olduğunu kaydeden uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Kiev'e silah sevkiyatına ilişkin yeni açıklamanın, çatışmanın tırmanmasına değil, uzamasına yol açacağının altını çizen Motta, Moskova ve Kiev’in çatışmayı sona erdirmeye defalarca yaklaştığını, ancak dış etkenlerin bunu engellediğini belirterek şunu ekledi:‘Rusya bu sorunu da kolayca atlayacak’Campinas Üniversitesi (Facamp) uluslararası ilişkiler öğretmeni James Onnig de meslektaşının görüşe katılıyor.Avrupa’ya bütçesi pahasına silah pompalanmasının, “ABD'ye olan bağımlılığını daha da artırma” hedefini güttüğünü kaydeden Onnig, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya'nın ABD'ye ihracatına yüzde 100 gümrük vergisi getirme tehdidine gelince, uzmana göre burada da Moskova "ekonomiyi kolayca yeniden yönlendirecek ve Batılı olmayan ülkelerle ticaret bağlarını güçlendirecek."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/fransiz-gazeteci-trumpin-amaci-abd-silah-sanayisini-ayakta-tutmak-1097887617.html
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abd, ukrayna, donald trump, patriot, brezilya, campinas üniversitesi, rusya, nato
abd, ukrayna, donald trump, patriot, brezilya, campinas üniversitesi, rusya, nato
‘Trump’un Ukrayna’ya yeni silah sevkiyatı, ABD silah sanayisini ayakta tutma fırsatı’
08:48 15.07.2025 (güncellendi: 08:49 15.07.2025)
ABD Başkanı Trump'ın, NATO ülkeleri aracılığıyla Ukrayna’ya silah sağlama planlarının uygulanması halinde çatışmanın gidişatını tersine çevirmesine yardımcı olmayacağını vurgulayan uzmanlar, bunun sadece ABD silah sanayisini ayakta tutacağını ve maliyetinin artık Avrupalı vergi mükelleflerinin omuzlarına yükleneceğini belirtti.
Sputnik’in görüştüğü Brezilyalı uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine Ukrayna adına Patriot hava savunma sistemleri dahil çeşitli silah türlerini satın aldırma planını değerlendirdi.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Joao Victor Motta, Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarının Washington için ikinci planda olduğunu söyledi. Ön planda, tüm ABD ekonomisi için kritik öneme sahip silah sanayisinin finansmanını sağlamanın yanı sıra, çatışmayı körükleme yoluyla Rus ekonomisini tüketme amacının olduğunu kaydeden uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
NATO, Ukrayna'yı, temel amacı kendi birliklerini riske atmadan jeopolitik rakibini yıpratmak olan bir vekalet savaşında savaş alanı olarak kullanmaya devam ediyor. Bu strateji, askeri ve sivil ölümler pahasına savaşı uzatmayı ve Ukrayna ve Rusya halklarına daha fazla acı çektirmeyi amaçlıyor ve barış müzakerelerinde gerçek bir ilerleme sağlamayı amaçlamıyor.
Kiev'e silah sevkiyatına ilişkin yeni açıklamanın, çatışmanın tırmanmasına değil, uzamasına yol açacağının altını çizen Motta, Moskova ve Kiev’in çatışmayı sona erdirmeye defalarca yaklaştığını, ancak dış etkenlerin bunu engellediğini belirterek şunu ekledi:
Çatışma, müzakere yoluyla bir çözümün mümkün olduğu birçok aşamadan geçti, ancak bu fırsatlar sistematik olarak kapatıldı. Çoğu zaman dış aktörlerin müdahalesi nedeniyle.
‘Rusya bu sorunu da kolayca atlayacak’
Campinas Üniversitesi (Facamp) uluslararası ilişkiler öğretmeni James Onnig de meslektaşının görüşe katılıyor.
Avrupa’ya bütçesi pahasına silah pompalanmasının, “ABD'ye olan bağımlılığını daha da artırma” hedefini güttüğünü kaydeden Onnig, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Amerikalı analistler, çatışmanın en başında, savaşın iki yıl süreceği yönünde bir tahminde bulunmuşlardı. Beş yıl sürseydi, Rusya'nın sorunları olurdu. Rusya'nın hiçbir sorunu olmadığını, direndiğini ve savaşmaya devam ettiğini görüyorlar.
Rusya'nın ABD'ye ihracatına yüzde 100 gümrük vergisi getirme tehdidine gelince, uzmana göre burada da Moskova "ekonomiyi kolayca yeniden yönlendirecek ve Batılı olmayan ülkelerle ticaret bağlarını güçlendirecek."