https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-rusya-ve-kuresel-guneyin-gerisinde-kaldiklarinin-farkinda-1097892338.html

'Trump, Rusya ve Küresel Güney'in gerisinde kaldıklarının farkında'

'Trump, Rusya ve Küresel Güney'in gerisinde kaldıklarının farkında'

Sputnik Türkiye

Trump'ın Ukrayna krizindeki yeni adımını yorumlayan Latin Amerikalı uzmanlar, Beyaz Saray'ın ekonomik çıkarlara odaklandığını ve Rusya ile Küresel Güney'in... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T10:43+0300

2025-07-15T10:43+0300

2025-07-15T10:43+0300

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Latin Amerikalı uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO ülkelerine Ukrayna'ya iletilmek üzere Patriot hava savunma sistemleri de dahil çeşitli silah türlerini satma planını değerlendirdi.Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Cristian Riom, söz konusu adımın, Ukrayna çatışmasının sürmesini isteyen birçok tarafın bulunduğu ABD'deki baskıyla bağlantılı olduğunu belirtti.'Trump sadece ekonomik çıkarlar peşinde koşuyor'Trump'ın daha gelişmiş ve modern silahlar, özellikle de Patriot füzeleri vaat ettiğine dikkat çeken Riom, "Ancak yeni plan, NATO'nun bunları ABD'den satın alıp Ukrayna'ya göndermek zorunda kalacağı bir tabloyu öngörüyor. Trump'a göre, Avrupa ülkeleri kendileri için veya Ukrayna'ya göndermek için daha fazla Patriot satın almak isterlerse, bu ABD için daha da iyi olacak, zira istediklerini satacaklar ve böylece daha fazla para kazanacaklar" dedi. Trump'ın sadece ekonomik çıkarların peşinde koştuğunun aşikar olduğunu kaydeden Riom, bu sürecin ABD'ye ekonomik faydalar sağlayacağını ve onlar için son derece karlı sayılabileceğini ekledi.'Trump'ın yaptırım stratejisinin bir başka aşaması'Küba Raul Roa Garcia Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü'nden Yosmany Fernandez Pacheco, "Bu tür açıklamalar, Başkan Trump'ın politikasının ayırt edici noktası olarak kabul edilebilir ve bu, yoluna herhangi bir engel çıktığında kendini gösteriyor. Diğer hükümetlerin hedeflerine ulaşmasını zorlaştırmak için ticaret savaşı yürüten Trump'ın birçok ülkeye karşı da benzer hamlelerde bulunduğunu gördük. Dolayısıyla, yaşananlar, bu yaptırım stratejisinin uygulanmasında bir başka aşama olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı. Rusya'ya bugüne kadar uygulanan binlerce yaptırımın Batı'nın beklediği sonuçları vermediğini aksine Rusya'ya fayda sağladığını anımsatan Pacheco, "Moskova, istisnasız her alanda kendini güçlendirebildiğini ikna edici bir şekilde ortaya koydu. Açıklanan yeni [kısıtlayıcı] tedbirler sadece Beyaz Saray'ın uluslararası düzeydeki baskısını göstermeye yönelik olup, barışı sağlamayı amaçlayan sürece doğrudan bir etkisi olmayacaktır" görüşünü paylaştı.'Trump, gümrük vergileri yoluyla jeopolitik anlaşmalar aramak zorunda'Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Sebastian Schulz'a göre Trump, ABD'nin geride kaldığını bildiği için gümrük vergileri yoluyla jeopolitik anlaşmalar aramak zorunda. Ancak böyle bir aracı kullanmak bile hiçbir fayda sağlamıyor, zira bu sadece Küresel Güney içindeki bağları güçlendiriyor.ABD Başkanı'nın Ukrayna'daki çatışmayı sonlandıramayacağını gösteren kanıtlarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Schulz, "Washington, yeni bir uluslararası jeopolitik mimarinin oluşumu konusunda Rusya ve Küresel Güney'in tamamen gerisinde kaldı. Trump'ın niyeti, aldığı tedbirlerin somut sonuçlarıyla çelişiyor. Bu tür politikalar Rusya'ya zarar vermiyor, ancak ABD'nin dünyadaki eylemlerini fiilen gayri meşru kılıyor. Rusya, mallarına yaptırım ve yüksek tarifeler uygulanmasının ardından daha da güçlendi" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trumpin-nato-uzerinden-abd-savunma-sanayi-guclendirme-plani-yuzde-2den-yuzde-5e-giden-yol-1097888868.html

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