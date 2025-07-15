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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-rusya-ukrayna-catismasinda-kimsenin-tarafinda-degilim---1097910085.html
Trump: Rusya-Ukrayna çatışmasında kimsenin tarafında değilim
Trump: Rusya-Ukrayna çatışmasında kimsenin tarafında değilim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya- Ukrayna çatışmasında kimsenin tarafında olmadığını sadece insanlığın tarafında olduğunu söyledi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T20:57+0300
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rusya
ukrayna
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donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasında taraf tutmadığını ifade etti. Trump ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'dan Marine One helikopterine binmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Ben kimsenin tarafında değilim. Hangi tarafta olduğumu biliyor musunuz? İnsanlığın tarafındayım, binlerce insanın öldürülmesini durdurmak istiyorum. Ölümleri durdurmak istiyorum. Ukrayna-Rusya savaşında ölümlerin durmasını istiyorum, ben o taraftayım" dedi.'ABD, Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi planlamıyor'Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi düşünüp düşünmediği sorulan Trump, "Hayır, bunu yapmayı düşünmüyoruz" dedi.CNN, salı günü yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Ukrayna'ya uzun menzilli silah gönderme olasılığına açık olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/misirli-diplomat-trump-baski-altinda-muzakere-taktigi-kullaniyor-1097907875.html
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rusya, ukrayna, abd, donald trump
rusya, ukrayna, abd, donald trump

Trump: Rusya-Ukrayna çatışmasında kimsenin tarafında değilim

20:57 15.07.2025 (güncellendi: 21:50 15.07.2025)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Trump, Rusya- Ukrayna çatışmasında kimsenin tarafında olmadığını sadece insanlığın tarafında olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasında taraf tutmadığını ifade etti. Trump ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'dan Marine One helikopterine binmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Ben kimsenin tarafında değilim. Hangi tarafta olduğumu biliyor musunuz? İnsanlığın tarafındayım, binlerce insanın öldürülmesini durdurmak istiyorum. Ölümleri durdurmak istiyorum. Ukrayna-Rusya savaşında ölümlerin durmasını istiyorum, ben o taraftayım" dedi.

'ABD, Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi planlamıyor'

Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi düşünüp düşünmediği sorulan Trump, "Hayır, bunu yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

CNN, salı günü yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Ukrayna'ya uzun menzilli silah gönderme olasılığına açık olduğunu belirtmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
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