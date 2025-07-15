https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-rusya-ukrayna-catismasinda-kimsenin-tarafinda-degilim---1097910085.html
Trump: Rusya-Ukrayna çatışmasında kimsenin tarafında değilim
Trump: Rusya-Ukrayna çatışmasında kimsenin tarafında değilim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya- Ukrayna çatışmasında kimsenin tarafında olmadığını sadece insanlığın tarafında olduğunu söyledi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T20:57+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasında taraf tutmadığını ifade etti. Trump ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'dan Marine One helikopterine binmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Ben kimsenin tarafında değilim. Hangi tarafta olduğumu biliyor musunuz? İnsanlığın tarafındayım, binlerce insanın öldürülmesini durdurmak istiyorum. Ölümleri durdurmak istiyorum. Ukrayna-Rusya savaşında ölümlerin durmasını istiyorum, ben o taraftayım" dedi.'ABD, Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi planlamıyor'Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi düşünüp düşünmediği sorulan Trump, "Hayır, bunu yapmayı düşünmüyoruz" dedi.CNN, salı günü yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Ukrayna'ya uzun menzilli silah gönderme olasılığına açık olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/misirli-diplomat-trump-baski-altinda-muzakere-taktigi-kullaniyor-1097907875.html
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Trump: Rusya-Ukrayna çatışmasında kimsenin tarafında değilim
20:57 15.07.2025 (güncellendi: 21:50 15.07.2025)
ABD Başkanı Trump, Rusya- Ukrayna çatışmasında kimsenin tarafında olmadığını sadece insanlığın tarafında olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasında taraf tutmadığını ifade etti. Trump ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'dan Marine One helikopterine binmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Ben kimsenin tarafında değilim. Hangi tarafta olduğumu biliyor musunuz? İnsanlığın tarafındayım, binlerce insanın öldürülmesini durdurmak istiyorum. Ölümleri durdurmak istiyorum. Ukrayna-Rusya savaşında ölümlerin durmasını istiyorum, ben o taraftayım" dedi.
'ABD, Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi planlamıyor'
Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyi düşünüp düşünmediği sorulan Trump, "Hayır, bunu yapmayı düşünmüyoruz" dedi.
CNN, salı günü yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Ukrayna'ya uzun menzilli silah gönderme olasılığına açık olduğunu belirtmişti.