https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/misirli-diplomat-trump-baski-altinda-muzakere-taktigi-kullaniyor-1097907875.html
Mısırlı diplomat: Trump ‘baskı altında müzakere’ taktiği kullanıyor
Mısırlı diplomat: Trump ‘baskı altında müzakere’ taktiği kullanıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya askeri sevkiyat ve yeni yaptırımlar ile ilgili açıklamalarını değerlendiren eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Halime... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T17:15+0300
2025-07-15T17:15+0300
2025-07-15T17:15+0300
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Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Salah Halime, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.Halime, "Trump geleneksel olarak önce askeri sevkiyatlar tehdidi, ardından yaptırım kaldıracı içeren ‘baskı altında müzakere’ taktiğini kullanıyor. Ancak Beyaz Saray'ın (Trump’ın) mevcut başkanlık döneminin başından beri yaptığı bu tür hesaplamaların aşırı iyimser olduğu ortaya çıktı. Rusya-Ukrayna çatışması da dahil olmak üzere sıcak noktalarda vaat edilen barış yerine, durum daha da kötüleşti, hem Ortadoğu'da hem de diğer bölgelerde krizler ve askeri çatışmalar devam etti" diye konuştu."Trump'ın Kiev'e askeri yardım açıklamalarının iki amacı var, Rusya üzerindeki askeri baskıyı arttırmak ve Rus ordusunun başarılarına binaen Ukrayna'nın savunma kabiliyetini yükseltmek. Moskova ise, uzlaşma için asgari koşullar sunarak tavrını değiştirmeden devam ediyor, ancak söz konusu koşullar henüz karşı tarafta bir karşılık bulmadı" diyen Halime, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/-trump-rusyanin-ukrayna-catismasini-kazanacagina-inaniyor-1097893486.html
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uzman, abd, donald trump, ukrayna, askeri sevkiyat, yaptırım, abd, ortadoğu, rusya, moskova
uzman, abd, donald trump, ukrayna, askeri sevkiyat, yaptırım, abd, ortadoğu, rusya, moskova
Mısırlı diplomat: Trump ‘baskı altında müzakere’ taktiği kullanıyor
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya askeri sevkiyat ve yeni yaptırımlar ile ilgili açıklamalarını değerlendiren eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Halime, Amerikan liderin önce askeri sevkiyatlar tehdidi, ardından yaptırım kaldıracı içeren ‘baskı altında müzakere’ taktiğini kullandığını belirtti.
Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Salah Halime, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.
Halime, "Trump geleneksel olarak önce askeri sevkiyatlar tehdidi, ardından yaptırım kaldıracı içeren ‘baskı altında müzakere’ taktiğini kullanıyor. Ancak Beyaz Saray'ın (Trump’ın) mevcut başkanlık döneminin başından beri yaptığı bu tür hesaplamaların aşırı iyimser olduğu ortaya çıktı. Rusya-Ukrayna çatışması da dahil olmak üzere sıcak noktalarda vaat edilen barış yerine, durum daha da kötüleşti, hem Ortadoğu'da hem de diğer bölgelerde krizler ve askeri çatışmalar devam etti" diye konuştu.
"Trump'ın Kiev'e askeri yardım açıklamalarının iki amacı var, Rusya üzerindeki askeri baskıyı arttırmak ve Rus ordusunun başarılarına binaen Ukrayna'nın savunma kabiliyetini yükseltmek. Moskova ise, uzlaşma için asgari koşullar sunarak tavrını değiştirmeden devam ediyor, ancak söz konusu koşullar henüz karşı tarafta bir karşılık bulmadı" diyen Halime, sözlerini şöyle sürdürdü:
Söylemlerin tırmanması, yeni bir niteliksel çatışma dalgasına dönüşebilir. Yine de taraflar, nükleer tehdidi tetikleyebilecek en tehlikeli silah türlerinin kullanımından kaçınarak belirli sınırlara bağlı kalacaklardır.