https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/transferlerini-bir-bir-tamamlayan-besiktasin-hedefinde-yeni-bir-isim-var-1097885054.html

Transferlerini bir bir tamamlayan Beşiktaş'ın hedefinde yeni bir isim var

Transferlerini bir bir tamamlayan Beşiktaş'ın hedefinde yeni bir isim var

Sputnik Türkiye

Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham, David Jurasek ve Kyle Walker-Peters transferinin ardından rotayı yeniden Serie A’ya çevirdi. Inter’in gözden çıkardığı Mehdi... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T06:54+0300

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2025-07-15T06:54+0300

spor

mehdi taremi

tammy abraham

orkun kökçü

i̇talya 1. futbol ligi (serie a)

beşiktaş

inter

i̇ran

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İtalyan basını Beşiktaş’ın transfer listesine bir golcü daha eklediğini yazdı. Habere göre siyah-beyazlılar, Serie A devi Inter’in gönderilecekler listesinde yer alan İranlı forvet Mehdi Taremi’yi kadrosuna katmak istiyor.Haberde, 32 yaşındaki golcünün de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilirken, bu transferde yalnız olmadıkları da vurgulandı. Premier Lig ekibi Fulham’ın da Taremi ile ilgilendiği belirtiliyor.Mehdi Taremi’nin performansıGeçtiğimiz sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan Mehdi Taremi, toplam 1887 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 3 gol atan Taremi, takım arkadaşlarına da 9 asistle katkı sağladı.İran Milli Takımı’nda 93 kez görev alan deneyimli oyuncu, 53 kez gol sevinci yaşadı. Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam eden Taremi’nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.Beşiktaş, şu ana dek Benfica’dan Orkun Kökçü, Roma’dan Tammy Abraham, Slavia Prag’dan David Jurasek ve Southampton’dan Kyle Walker-Peters’ı kadrosuna katarak dikkat çekici bir transfer dönemine imza attı. Santrfor hattını güçlendirmek isteyen yönetim, Taremi hamlesiyle bu alandaki rotasını da netleştirmiş görünüyor.

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Sputnik Türkiye

mehdi taremi, tammy abraham, orkun kökçü, i̇talya 1. futbol ligi (serie a), beşiktaş, inter, i̇ran