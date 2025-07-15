https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/transferlerini-bir-bir-tamamlayan-besiktasin-hedefinde-yeni-bir-isim-var-1097885054.html
Transferlerini bir bir tamamlayan Beşiktaş'ın hedefinde yeni bir isim var
Transferlerini bir bir tamamlayan Beşiktaş'ın hedefinde yeni bir isim var
Sputnik Türkiye
Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham, David Jurasek ve Kyle Walker-Peters transferinin ardından rotayı yeniden Serie A’ya çevirdi. Inter’in gözden çıkardığı Mehdi... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T06:54+0300
2025-07-15T06:54+0300
2025-07-15T06:54+0300
spor
mehdi taremi
tammy abraham
orkun kökçü
i̇talya 1. futbol ligi (serie a)
beşiktaş
inter
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İtalyan basını Beşiktaş’ın transfer listesine bir golcü daha eklediğini yazdı. Habere göre siyah-beyazlılar, Serie A devi Inter’in gönderilecekler listesinde yer alan İranlı forvet Mehdi Taremi’yi kadrosuna katmak istiyor.Haberde, 32 yaşındaki golcünün de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilirken, bu transferde yalnız olmadıkları da vurgulandı. Premier Lig ekibi Fulham’ın da Taremi ile ilgilendiği belirtiliyor.Mehdi Taremi’nin performansıGeçtiğimiz sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan Mehdi Taremi, toplam 1887 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 3 gol atan Taremi, takım arkadaşlarına da 9 asistle katkı sağladı.İran Milli Takımı’nda 93 kez görev alan deneyimli oyuncu, 53 kez gol sevinci yaşadı. Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam eden Taremi’nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.Beşiktaş, şu ana dek Benfica’dan Orkun Kökçü, Roma’dan Tammy Abraham, Slavia Prag’dan David Jurasek ve Southampton’dan Kyle Walker-Peters’ı kadrosuna katarak dikkat çekici bir transfer dönemine imza attı. Santrfor hattını güçlendirmek isteyen yönetim, Taremi hamlesiyle bu alandaki rotasını da netleştirmiş görünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/galatasaray-osimhen-icin-yeni-teklif-yapti-napoli-teklifi-yine-reddetti-1097880631.html
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mehdi taremi, tammy abraham, orkun kökçü, i̇talya 1. futbol ligi (serie a), beşiktaş, inter, i̇ran
mehdi taremi, tammy abraham, orkun kökçü, i̇talya 1. futbol ligi (serie a), beşiktaş, inter, i̇ran
Transferlerini bir bir tamamlayan Beşiktaş'ın hedefinde yeni bir isim var
Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham, David Jurasek ve Kyle Walker-Peters transferinin ardından rotayı yeniden Serie A’ya çevirdi. Inter’in gözden çıkardığı Mehdi Taremi'nin Beşiktaş’ın gündeminde olduğu öne sürüldü.
İtalyan basını Beşiktaş’ın transfer listesine bir golcü daha eklediğini yazdı. Habere göre siyah-beyazlılar, Serie A devi Inter’in gönderilecekler listesinde yer alan İranlı forvet Mehdi Taremi’yi kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, 32 yaşındaki golcünün de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilirken, bu transferde yalnız olmadıkları da vurgulandı. Premier Lig ekibi Fulham’ın da Taremi ile ilgilendiği belirtiliyor.
Mehdi Taremi’nin performansı
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan Mehdi Taremi, toplam 1887 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 3 gol atan Taremi, takım arkadaşlarına da 9 asistle katkı sağladı.
İran Milli Takımı’nda 93 kez görev alan deneyimli oyuncu, 53 kez gol sevinci yaşadı. Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam eden Taremi’nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Beşiktaş, şu ana dek Benfica’dan Orkun Kökçü, Roma’dan Tammy Abraham, Slavia Prag’dan David Jurasek ve Southampton’dan Kyle Walker-Peters’ı kadrosuna katarak dikkat çekici bir transfer dönemine imza attı. Santrfor hattını güçlendirmek isteyen yönetim, Taremi hamlesiyle bu alandaki rotasını da netleştirmiş görünüyor.