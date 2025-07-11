https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/nefes-kredisi-basvurularinin-yogunluktan-kapandigi-iddia-edildi-tobb-aciklama-yapti-1097796217.html

Nefes Kredisi başvurularının yoğunluktan kapandığı iddia edildi: TOBB açıklama yaptı

Nefes Kredisi başvurularının yoğunluktan kapandığı iddia edildi: TOBB açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), son günlerde kamuoyunda gündem olan Nefes Kredisi başvurularının kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. TOBB... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T00:46+0300

2025-07-11T00:46+0300

2025-07-11T00:46+0300

ekonomi̇

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

tobb

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TOBB’un açıkladığı kredi desteği, özellikle esnaf ve KOBİ’ler arasında büyük ilgi görmüştü.6 ay ödemesiz dönem ve 36 aya varan vadelerle sunulan Nefes Kredisi’ne yönelik talebin yüksek olması, bazı platformlarda başvuruların sona erdiği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan TOBB iddiaları yalanladı.TOBB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/esnafa-nefes-kredisi-geliyor-tobb-nefes-kredisi-nasil-alinir-1097641129.html

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