https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/nefes-kredisi-basvurularinin-yogunluktan-kapandigi-iddia-edildi-tobb-aciklama-yapti-1097796217.html
Nefes Kredisi başvurularının yoğunluktan kapandığı iddia edildi: TOBB açıklama yaptı
Nefes Kredisi başvurularının yoğunluktan kapandığı iddia edildi: TOBB açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), son günlerde kamuoyunda gündem olan Nefes Kredisi başvurularının kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. TOBB... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T00:46+0300
2025-07-11T00:46+0300
2025-07-11T00:46+0300
ekonomi̇
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
tobb
kredi
kredi kartı
kredi notu
kredi borcu
kredi kartı limiti
nefes kredisi
nefes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg
TOBB’un açıkladığı kredi desteği, özellikle esnaf ve KOBİ’ler arasında büyük ilgi görmüştü.6 ay ödemesiz dönem ve 36 aya varan vadelerle sunulan Nefes Kredisi’ne yönelik talebin yüksek olması, bazı platformlarda başvuruların sona erdiği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan TOBB iddiaları yalanladı.TOBB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/esnafa-nefes-kredisi-geliyor-tobb-nefes-kredisi-nasil-alinir-1097641129.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c7c882e5010c24cca982cd7e9d79f31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), tobb, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, nefes kredisi, nefes, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), tobb, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, nefes kredisi, nefes, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
Nefes Kredisi başvurularının yoğunluktan kapandığı iddia edildi: TOBB açıklama yaptı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), son günlerde kamuoyunda gündem olan Nefes Kredisi başvurularının kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. TOBB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başvuruların toplam kredi limiti bitene kadar devam edeceğini duyurdu.
TOBB’un açıkladığı kredi desteği, özellikle esnaf ve KOBİ’ler arasında büyük ilgi görmüştü.
6 ay ödemesiz dönem ve 36 aya varan vadelerle sunulan Nefes Kredisi’ne yönelik talebin yüksek olması, bazı platformlarda başvuruların sona erdiği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan TOBB iddiaları yalanladı.
TOBB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
TOBB Nefes Kredisi başvuruları, bankaların sistem entegrasyonuna göre 8 - 9 Temmuz tarihlerinde başlamıştır ve toplam kredi limiti bitene kadar devam edecektir. Başvuruların kapatıldığı yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir.