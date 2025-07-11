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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/nefes-kredisi-basvurularinin-yogunluktan-kapandigi-iddia-edildi-tobb-aciklama-yapti-1097796217.html
Nefes Kredisi başvurularının yoğunluktan kapandığı iddia edildi: TOBB açıklama yaptı
Nefes Kredisi başvurularının yoğunluktan kapandığı iddia edildi: TOBB açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), son günlerde kamuoyunda gündem olan Nefes Kredisi başvurularının kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. TOBB... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
tobb
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TOBB’un açıkladığı kredi desteği, özellikle esnaf ve KOBİ’ler arasında büyük ilgi görmüştü.6 ay ödemesiz dönem ve 36 aya varan vadelerle sunulan Nefes Kredisi’ne yönelik talebin yüksek olması, bazı platformlarda başvuruların sona erdiği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan TOBB iddiaları yalanladı.TOBB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/esnafa-nefes-kredisi-geliyor-tobb-nefes-kredisi-nasil-alinir-1097641129.html
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türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), tobb, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, nefes kredisi, nefes, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

Nefes Kredisi başvurularının yoğunluktan kapandığı iddia edildi: TOBB açıklama yaptı

00:46 11.07.2025
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), son günlerde kamuoyunda gündem olan Nefes Kredisi başvurularının kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. TOBB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başvuruların toplam kredi limiti bitene kadar devam edeceğini duyurdu.
TOBB’un açıkladığı kredi desteği, özellikle esnaf ve KOBİ’ler arasında büyük ilgi görmüştü.
6 ay ödemesiz dönem ve 36 aya varan vadelerle sunulan Nefes Kredisi’ne yönelik talebin yüksek olması, bazı platformlarda başvuruların sona erdiği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan TOBB iddiaları yalanladı.
TOBB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TOBB Nefes Kredisi başvuruları, bankaların sistem entegrasyonuna göre 8 - 9 Temmuz tarihlerinde başlamıştır ve toplam kredi limiti bitene kadar devam edecektir. Başvuruların kapatıldığı yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir.

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EKONOMİ
Esnafa Nefes Kredisi geliyor: TOBB Nefes Kredisi nasıl alınır?
6 Temmuz, 16:59
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