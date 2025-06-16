https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dilan-polatin-ozel-korumasina-silahli-saldiri-duzenlendi-polattan-ilk-aciklama-1097070948.html

Dilan Polat'ın özel korumasına silahlı saldırı düzenlendi: Polat'tan ilk açıklama

Dilan Polat'ın özel korumasına silahlı saldırı düzenlendi: Polat'tan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın özel koruması Alper, Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna üç mermi isabet eden... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T20:28+0300

2025-06-16T20:28+0300

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türki̇ye

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saldırı girişimi

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Dilan Polat’ın koruması Alper, hastane önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.Polat, olayla ilgili haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı duyurdu. Korumasının hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Polat, “Emniyet gerekli araştırmayı yapıyor. İnanın çok kötüyüm” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/dilan-polat-psikiyatri-klinigine-yatti-iyilesmek-istiyorum--1097007590.html

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Sputnik Türkiye

dilan polat, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet, saldırı, saldırı girişimi