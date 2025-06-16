https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dilan-polatin-ozel-korumasina-silahli-saldiri-duzenlendi-polattan-ilk-aciklama-1097070948.html
Dilan Polat'ın özel korumasına silahlı saldırı düzenlendi: Polat'tan ilk açıklama
Dilan Polat'ın özel korumasına silahlı saldırı düzenlendi: Polat'tan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın özel koruması Alper, Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna üç mermi isabet eden... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T20:28+0300
2025-06-16T20:28+0300
2025-06-16T20:28+0300
türki̇ye
dilan polat
silahlı saldırı
silahlı kavga
silahlı saldırgan
silahlı şiddet
saldırı
saldırı girişimi
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Dilan Polat’ın koruması Alper, hastane önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.Polat, olayla ilgili haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı duyurdu. Korumasının hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Polat, “Emniyet gerekli araştırmayı yapıyor. İnanın çok kötüyüm” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/dilan-polat-psikiyatri-klinigine-yatti-iyilesmek-istiyorum--1097007590.html
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dilan polat, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet, saldırı, saldırı girişimi
dilan polat, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet, saldırı, saldırı girişimi
Dilan Polat'ın özel korumasına silahlı saldırı düzenlendi: Polat'tan ilk açıklama
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın özel koruması Alper, Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna üç mermi isabet eden Alper’in hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Dilan Polat’ın koruması Alper, hastane önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.
Polat, olayla ilgili haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı duyurdu. Korumasının hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Polat, “Emniyet gerekli araştırmayı yapıyor. İnanın çok kötüyüm” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.