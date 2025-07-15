https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-suriyeye-mudahalede-bulundu-disisleri-bakanligi-saldiriyi-kinadi-1097908663.html

İsrail, Suriye'ye müdahalede bulundu: Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

İsrail, Suriye'ye müdahalede bulundu: Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik askeri müdahalelerini sert bir dille kınadı. 15 Temmuz 2025 tarihli açıklamada, İsrail’in son... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T17:40+0300

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ortadoğu

i̇srail

suriye

dışişleri bakanlığı

saldırı

bombalı saldırı

saldırı girişimi

dürzi

dürziler

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik askeri müdahalelerini kınayarak saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.Bakanlık açıklamasında ''İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz. Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır. Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir'' dedi.Suriye'nin güneyinde Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çıkan çatışmalarda şimdiye dek 99 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail Suriye Ordusu'na ait tankları bombalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-silahli-kuvvetlerine-suriye-ordusuna-saldiri-emri-verdi-1097902499.html

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i̇srail

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ortadoğu, i̇srail, suriye, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, dürzi, dürziler, bedevi