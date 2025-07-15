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İsrail, Suriye'ye müdahalede bulundu: Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı
İsrail, Suriye'ye müdahalede bulundu: Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik askeri müdahalelerini sert bir dille kınadı. 15 Temmuz 2025 tarihli açıklamada, İsrail’in son... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T17:40+0300
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türki̇ye
ortadoğu
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dışişleri bakanlığı
saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik askeri müdahalelerini kınayarak saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.Bakanlık açıklamasında ''İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz. Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır. Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir'' dedi.Suriye'nin güneyinde Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çıkan çatışmalarda şimdiye dek 99 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail Suriye Ordusu'na ait tankları bombalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-silahli-kuvvetlerine-suriye-ordusuna-saldiri-emri-verdi-1097902499.html
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ortadoğu, i̇srail, suriye, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, dürzi, dürziler, bedevi
ortadoğu, i̇srail, suriye, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, dürzi, dürziler, bedevi

İsrail, Suriye'ye müdahalede bulundu: Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

17:40 15.07.2025
© AA / İzettin KasımSuriye
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AA / İzettin Kasım
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik askeri müdahalelerini sert bir dille kınadı. 15 Temmuz 2025 tarihli açıklamada, İsrail’in son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek saldırıların derhal sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik askeri müdahalelerini kınayarak saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Bakanlık açıklamasında ''İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz. Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır. Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir'' dedi.
Suriye'nin güneyinde Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çıkan çatışmalarda şimdiye dek 99 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail Suriye Ordusu'na ait tankları bombalamıştı.
İsrail füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
DÜNYA
İsrail, silahlı kuvvetlerine Suriye ordusuna saldırı emri verdi
13:37
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