https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-suriyeye-mudahalede-bulundu-disisleri-bakanligi-saldiriyi-kinadi-1097908663.html
İsrail, Suriye'ye müdahalede bulundu: Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı
İsrail, Suriye'ye müdahalede bulundu: Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik askeri müdahalelerini sert bir dille kınadı. 15 Temmuz 2025 tarihli açıklamada, İsrail’in son... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T17:40+0300
2025-07-15T17:40+0300
2025-07-15T17:40+0300
türki̇ye
ortadoğu
i̇srail
suriye
dışişleri bakanlığı
saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
dürzi
dürziler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097881609_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_c27ff1572b18eb59890526fbe13a5f89.jpg
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik askeri müdahalelerini kınayarak saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.Bakanlık açıklamasında ''İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz. Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır. Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir'' dedi.Suriye'nin güneyinde Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çıkan çatışmalarda şimdiye dek 99 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail Suriye Ordusu'na ait tankları bombalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-silahli-kuvvetlerine-suriye-ordusuna-saldiri-emri-verdi-1097902499.html
türki̇ye
i̇srail
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097881609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d73f46838b6f3ee2dfe326ed2d106a19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇srail, suriye, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, dürzi, dürziler, bedevi
ortadoğu, i̇srail, suriye, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, dürzi, dürziler, bedevi
İsrail, Suriye'ye müdahalede bulundu: Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik askeri müdahalelerini sert bir dille kınadı. 15 Temmuz 2025 tarihli açıklamada, İsrail’in son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek saldırıların derhal sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik askeri müdahalelerini kınayarak saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Bakanlık açıklamasında ''İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz. Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır. Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir'' dedi.
Suriye'nin güneyinde Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çıkan çatışmalarda şimdiye dek 99 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail Suriye Ordusu'na ait tankları bombalamıştı.