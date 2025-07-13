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CHP lideri Özel: Şehit ailelerini, gazileri incitmeden yürütülecek bu sürece Meclis'te en olumlu katkıyı vereceğiz
CHP lideri Özel: Şehit ailelerini, gazileri incitmeden yürütülecek bu sürece Meclis'te en olumlu katkıyı vereceğiz
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Terörsüz Türkiye' süreci gündemine ilişkin TBMM'de 'şehit ailelerini, gazileri incitmeden yürütülecek sürece Meclis'te en olumlu... 13.07.2025, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet halk partisi (chp)
poli̇ti̇ka
özgür özel
terör
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CHP lideri Özgür Özel, partisinin Adıyaman İl Başkanlığı önünde düzenlenen 'Halk Buluşması'nda otobüs üzerinden partililere hitap etti.Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendime yapan ve sürece destek vereceklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:CHP'nin canıgönülden barışı istediğini söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı:Özgür Özel, konuşmasında ayrıca hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin kente önemli hizmetler yaptığını belirtti.CHP'nin belediye başkanları ve üyelerinin haksız yere hapse atıldığını söyleyen Özel, parti üyelerinin iftiraya maruz kaldığını dile getirdi.Özel, seçime girildiği dönemde Adıyaman'dan pek umudunun olmadığını şöyle anlattı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, terör, adıyaman
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, terör, adıyaman

CHP lideri Özel: Şehit ailelerini, gazileri incitmeden yürütülecek bu sürece Meclis'te en olumlu katkıyı vereceğiz

19:47 13.07.2025
© AA / Abdullah GüçlüCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
© AA / Abdullah Güçlü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Terörsüz Türkiye' süreci gündemine ilişkin TBMM'de 'şehit ailelerini, gazileri incitmeden yürütülecek sürece Meclis'te en olumlu katkıyı vereceklerini söyledi.
CHP lideri Özgür Özel, partisinin Adıyaman İl Başkanlığı önünde düzenlenen 'Halk Buluşması'nda otobüs üzerinden partililere hitap etti.
Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendime yapan ve sürece destek vereceklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Silah bırakılıyor, CHP tarihsel tutarlılığı içerisinde 'Ona mı yarar, buna mı yarar?' demeden, bu millete yarar, anaların gözünün yaşını siler. Gidenler geri gelmez ama yeni analar ağlamaz. Şehit ailelerini, gazileri incitmeden yürütülecek bu sürece Meclis'te en olumlu katkıyı vereceğiz. Terör biter, kardeşlik olursa kaçırmakta olduğumuz treni yakalayabiliriz. Avrupa Birliği parçası ve tam üyesi olabiliriz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem kalkınmak için hem ülkenin gelişmesi için doğru dış politika için bir daha savaşlar olmaması için bu süreçte kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, ona buna yarar demeden, canıgönülden barışı, kardeşliği istiyor, omuz omuza bu ülkeyi kalkındırmak için süreci destekliyoruz. Sürekli 'Biz ve onlar.' diyenler, evet açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük, beka sorunu var."

CHP'nin canıgönülden barışı istediğini söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı:

"Buradan şunu söylemek isterim. DEM Parti'nin kurumsal kimliğine bütün saygımla CHP'nin Kürtlerle ilişki kurmak için ve Kürtler için iyisini istemek için DEM Parti'ye ihtiyacı yok. DEM Parti'nin de Türklerle ilişki kurmak için CHP'ye ihtiyacı yok ama Kürtlerin de Türklerin de bir arada olmak ve geleceği kurmak için birbirine ihtiyacı var. Birbirimize ihtiyacımız var. CHP canıgönülden barışı istiyor"

Özgür Özel, konuşmasında ayrıca hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin kente önemli hizmetler yaptığını belirtti.
CHP'nin belediye başkanları ve üyelerinin haksız yere hapse atıldığını söyleyen Özel, parti üyelerinin iftiraya maruz kaldığını dile getirdi.
Özel, seçime girildiği dönemde Adıyaman'dan pek umudunun olmadığını şöyle anlattı:

"Allah biliyor ya Adıyaman'dan çok da umudum yoktu çünkü burası Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan'ın yüzde 65 oy aldığı bir şehirdi. Rapor için gelen arkadaşlarımız, 'Adıyaman kararını çoktan vermiş. Abdurrahman Tutdere'yi belirlemiş. Anket yaptırmaya bile gerek yok.' diye dönüş yaptı" dedi.

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