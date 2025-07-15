Moskova’dan bir memnun oluyor, iyimser konuşuyor, son eleştiriyor, ardından hayal kırıklığını dile getiriyor ve tehdit ediyor, sonra tekrar iyimserlik ve öyle devam ediyor. Sanırım bu, Ukrayna'daki savaş bitene kadar kullandığı taktiklerden biri, çünkü toplumun büyük bir kısmı, hatta Amerikan siyasetinde önemli rol oynayan ve kendisiyle işbirliği yapan kurumlar ve kişiler Rusya'ya karşı olumsuz bir tutum sergiliyor.