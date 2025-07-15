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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/sirp-uzman-mitrovic-trumpin-rusya-tehdidi-taktiginin-bir-parcasi-1097886794.html
Sırp uzman Mitroviç: Trump’ın Rusya tehdidi taktiğinin bir parçası
Sırp uzman Mitroviç: Trump’ın Rusya tehdidi taktiğinin bir parçası
Sputnik Türkiye
Sırp uzman Prof. Dragan Mitroviç, ABD Başkanı Donald Trump’ın dile getirdiği yaptırım tehdidini hayata geçirmesi halinde bile bunun Rusya’ya hiçbir zararı... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-15T07:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
sırbistan
uzman
abd
donald trump
rusya
yaptırım
gümrük vergisi
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Belgrad Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dragan Mitroviç, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik gümrük vergisi tehditlerini değerlendirdi.Mitroviç, “ABD, Rusya'dan ihtiyaç duyduğu uranyum ve ham petrolü satın alıyor (...) Dolayısıyla Amerikalılar kesinlikle çıkarlarına aykırı davranmayacaklar” ifadesini kullandı.Yaşananların Trump’ın taktiğinin bir parçası olduğuna inanan uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Rus ekonomisinin yaptırımlara karşı muazzam bağışıklık sergilediğine dikkat çeken Mitroviç, bu nedenle yeni yaptırımların da uygulanmaya konması halinde Rusya’ya hiçbir zararı olmayacağını belirterek şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/abd-disisleri-bakani-rubio-fransiz-alman-ve-ingiliz-mevkidaslariyla-telefonda-gorustu-1097884180.html
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sırbistan, uzman, abd, donald trump, rusya, yaptırım, gümrük vergisi
sırbistan, uzman, abd, donald trump, rusya, yaptırım, gümrük vergisi

Sırp uzman Mitroviç: Trump’ın Rusya tehdidi taktiğinin bir parçası

07:33 15.07.2025 (güncellendi: 07:38 15.07.2025)
© AP Photo / Evan VucciRutte-Trump görüşmesi
Rutte-Trump görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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Sırp uzman Prof. Dragan Mitroviç, ABD Başkanı Donald Trump’ın dile getirdiği yaptırım tehdidini hayata geçirmesi halinde bile bunun Rusya’ya hiçbir zararı olmayacağını belirterek, “Rus ekonomisi muzzam bağışıklık sergiledi” dedi.
Belgrad Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dragan Mitroviç, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik gümrük vergisi tehditlerini değerlendirdi.
Mitroviç, “ABD, Rusya'dan ihtiyaç duyduğu uranyum ve ham petrolü satın alıyor (...) Dolayısıyla Amerikalılar kesinlikle çıkarlarına aykırı davranmayacaklar” ifadesini kullandı.
Yaşananların Trump’ın taktiğinin bir parçası olduğuna inanan uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Moskova’dan bir memnun oluyor, iyimser konuşuyor, son eleştiriyor, ardından hayal kırıklığını dile getiriyor ve tehdit ediyor, sonra tekrar iyimserlik ve öyle devam ediyor. Sanırım bu, Ukrayna'daki savaş bitene kadar kullandığı taktiklerden biri, çünkü toplumun büyük bir kısmı, hatta Amerikan siyasetinde önemli rol oynayan ve kendisiyle işbirliği yapan kurumlar ve kişiler Rusya'ya karşı olumsuz bir tutum sergiliyor.
Rus ekonomisinin yaptırımlara karşı muazzam bağışıklık sergilediğine dikkat çeken Mitroviç, bu nedenle yeni yaptırımların da uygulanmaya konması halinde Rusya’ya hiçbir zararı olmayacağını belirterek şunu dedi:
Rusya'ya yaptırım uygulayan tüm ülkeler, aslında kendilerine gümrük vergisi uyguladılar. Ekonomilerini bir şekilde cezalandırdılar. Evet, Rusya da etkisini hissetti, ancak ekonomik olanlar da dahil stratejik hedeflerini uygulamaya devam etmenin bir yolunu buldu.
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