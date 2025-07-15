https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/abd-disisleri-bakani-rubio-fransiz-alman-ve-ingiliz-mevkidaslariyla-telefonda-gorustu-1097884180.html

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Fransız, Alman ve İngiliz Dışişleri Bakanları ile Ortadoğu ve Ukrayna gündemini ele aldığı bir görüşme yaptığı bildirildi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

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2025-07-15T03:33+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiğinin aktaran bir yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Rubio'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesinde 'Ortadoğu'da istikrarın güçlendirilmesi', İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesinin gerektiği ve aynı zamanda Rusya-Ukrayna krizinin da ele alındığı belirtildi.Açıklamada, Rubio'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna gerilimine kalıcı ve müzakere edilmiş bir anlaşmayla sonlandırma konusuna öncelik verdiğini aktardığı kaydedildi.

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abd, tammy bruce, i̇ran, ukrayna, marco rubio