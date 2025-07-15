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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Fransız, Alman ve İngiliz Dışişleri Bakanları ile Ortadoğu ve Ukrayna gündemini ele aldığı bir görüşme yaptığı bildirildi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T03:33+0300
2025-07-15T03:33+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiğinin aktaran bir yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Rubio'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesinde 'Ortadoğu'da istikrarın güçlendirilmesi', İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesinin gerektiği ve aynı zamanda Rusya-Ukrayna krizinin da ele alındığı belirtildi.Açıklamada, Rubio'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna gerilimine kalıcı ve müzakere edilmiş bir anlaşmayla sonlandırma konusuna öncelik verdiğini aktardığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/nato-gene-sekreteri-ruttenin-rus-muzakerecilerle-ilgili-aciklamalarina-zaharovadan-yanit-1097882564.html
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abd, tammy bruce, i̇ran, ukrayna, marco rubio
abd, tammy bruce, i̇ran, ukrayna, marco rubio
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
03:33 15.07.2025 (güncellendi: 03:35 15.07.2025)
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Fransız, Alman ve İngiliz Dışişleri Bakanları ile Ortadoğu ve Ukrayna gündemini ele aldığı bir görüşme yaptığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiğinin aktaran bir yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Rubio'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesinde 'Ortadoğu'da istikrarın güçlendirilmesi', İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesinin gerektiği ve aynı zamanda Rusya-Ukrayna krizinin da ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, Rubio'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna gerilimine kalıcı ve müzakere edilmiş bir anlaşmayla sonlandırma konusuna öncelik verdiğini aktardığı kaydedildi.