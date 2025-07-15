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Sahada zafer, kasada servet: FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gelir sıralaması
Sahada zafer, kasada servet: FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gelir sıralaması
Sputnik Türkiye
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kazanan sadece Chelsea olmadı. Turnuvada dağıtılan 1 milyar dolarlık ödül, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
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spor
paris saint-germain (psg)
fifa
atletico madrid
chelsea
fifa kulüpler dünya kupası
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, hem sahadaki rekabeti hem de dağıtılan devasa ödülleriyle gündeme damga vurdu. Yeni formatıyla dikkat çeken turnuvada Chelsea, finalde Paris Saint-Germain’i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Ancak bu büyük organizasyonda sadece kupayı kaldıran takım değil, katılan kulüplerin tümü kasasını doldurdu. FIFA’nın 1 milyar dolarlık ödül havuzundan pay alan kulüplerin gelirleri adeta dudak uçuklattı.
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paris saint-germain (psg), fifa, atletico madrid, chelsea, fifa kulüpler dünya kupası
paris saint-germain (psg), fifa, atletico madrid, chelsea, fifa kulüpler dünya kupası

Sahada zafer, kasada servet: FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gelir sıralaması

07:14 15.07.2025
© AA / Selçuk Acar2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Chelsea kazandı
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Chelsea kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AA / Selçuk Acar
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kazanan sadece Chelsea olmadı. Turnuvada dağıtılan 1 milyar dolarlık ödül, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte takımların kazandığı dudak uçuklatan rakamlar...
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, hem sahadaki rekabeti hem de dağıtılan devasa ödülleriyle gündeme damga vurdu. Yeni formatıyla dikkat çeken turnuvada Chelsea, finalde Paris Saint-Germain’i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.
Ancak bu büyük organizasyonda sadece kupayı kaldıran takım değil, katılan kulüplerin tümü kasasını doldurdu. FIFA’nın 1 milyar dolarlık ödül havuzundan pay alan kulüplerin gelirleri adeta dudak uçuklattı.
Chelsea – 84 milyon £
Paris Saint-Germain (PSG) – 78.4 milyon £
Real Madrid – 66.5 milyon £
Fluminense – 50.4 milyon £
Bayern Münih – 42.7 milyon £
Borussia Dortmund – 38.4 milyon £
Manchester City – 37.8 milyon £
Palmeiras – 29.1 milyon £
Inter – 26.3 milyon £
Al Hilal – 25 milyon £
Benfica – 23 milyon £
Flamengo – 20.3 milyon £
Juventus – 19.6 milyon £
Botafogo – 19.6 milyon £
Porto – 17.6 milyon £
Atletico Madrid – 17.4 milyon £
Inter Miami – 15.5 milyon £
Monterrey – 15.5 milyon £
River Plate – 13.3 milyon £
Boca Juniors – 12.6 milyon £
RB Salzburg – 11.6 milyon £
Mamelodi Sundowns – 9.2 milyon £
Al Ahly – 8.5 milyon £
Al Ain – 8.5 milyon £
ES Tunis – 8.5 milyon £
Los Angeles FC – 7.7 milyon £
Pachuca – 7 milyon £
Wydad – 7 milyon £
Ulsan HD – 7 milyon £
Urawa Reds – 7 milyon £
Seattle Sounders – 7 milyon £
Auckland City – 3.3 milyon £
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