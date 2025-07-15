https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/sahada-zafer-kasada-servet-fifa-kulupler-dunya-kupasinda-gelir-siralamasi-1097885673.html

Sahada zafer, kasada servet: FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gelir sıralaması

Sahada zafer, kasada servet: FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gelir sıralaması

Sputnik Türkiye

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kazanan sadece Chelsea olmadı. Turnuvada dağıtılan 1 milyar dolarlık ödül, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

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spor

paris saint-germain (psg)

fifa

atletico madrid

chelsea

fifa kulüpler dünya kupası

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, hem sahadaki rekabeti hem de dağıtılan devasa ödülleriyle gündeme damga vurdu. Yeni formatıyla dikkat çeken turnuvada Chelsea, finalde Paris Saint-Germain’i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Ancak bu büyük organizasyonda sadece kupayı kaldıran takım değil, katılan kulüplerin tümü kasasını doldurdu. FIFA’nın 1 milyar dolarlık ödül havuzundan pay alan kulüplerin gelirleri adeta dudak uçuklattı.

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paris saint-germain (psg), fifa, atletico madrid, chelsea, fifa kulüpler dünya kupası