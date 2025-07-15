https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/rusya-disisleri-bakani-lavrov-cin-lideri-si-ile-gorustu-1097889818.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin lideri Şi ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin lideri Şi ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gittiği Çin’de bu ülkenin lideri Şi ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar, Moskova ve Pekin arasındaki ilişkileri... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T09:14+0300

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dünya

çin

şi cinping

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

tianjin

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

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Çin’in Tianjin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısı düzenleniyor.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu etkinliğe katılan tüm ülkelerin bakanlarıyla sohbet etti. Şi daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığındaki Rus heyetle ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.Rus bakan Çin liderine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mektubunu iletti.Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Çin lideri, varılan anlaşmalar kapsamındaki ortak çalışmaları sürdürme, iki ülkenin çıkarlarını ve güvenliğini koruma, ŞİÖ gibi çok taraflı platformlarda karşılıklı desteği ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

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çin, şi cinping, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, tianjin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)