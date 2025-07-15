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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin lideri Şi ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin lideri Şi ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gittiği Çin’de bu ülkenin lideri Şi ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar, Moskova ve Pekin arasındaki ilişkileri... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T09:14+0300
2025-07-15T09:14+0300
2025-07-15T09:09+0300
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çin
şi cinping
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
tianjin
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
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Çin’in Tianjin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısı düzenleniyor.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu etkinliğe katılan tüm ülkelerin bakanlarıyla sohbet etti. Şi daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığındaki Rus heyetle ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.Rus bakan Çin liderine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mektubunu iletti.Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Çin lideri, varılan anlaşmalar kapsamındaki ortak çalışmaları sürdürme, iki ülkenin çıkarlarını ve güvenliğini koruma, ŞİÖ gibi çok taraflı platformlarda karşılıklı desteği ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.
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çin, şi cinping, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, tianjin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
çin, şi cinping, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, tianjin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin lideri Şi ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gittiği Çin’de bu ülkenin lideri Şi ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar, Moskova ve Pekin arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Çin’in Tianjin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısı düzenleniyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu etkinliğe katılan tüm ülkelerin bakanlarıyla sohbet etti. Şi daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığındaki Rus heyetle ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.
Rus bakan Çin liderine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mektubunu iletti.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Çin lideri, varılan anlaşmalar kapsamındaki ortak çalışmaları sürdürme, iki ülkenin çıkarlarını ve güvenliğini koruma, ŞİÖ gibi çok taraflı platformlarda karşılıklı desteği ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.