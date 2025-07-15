Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/rusya-disisleri-bakani-lavrov-cin-lideri-si-ile-gorustu-1097889818.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin lideri Şi ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin lideri Şi ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gittiği Çin’de bu ülkenin lideri Şi ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar, Moskova ve Pekin arasındaki ilişkileri... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T09:14+0300
2025-07-15T09:09+0300
dünya
çin
şi cinping
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
tianjin
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0f/1097889448_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_422a4c57e5c5011bd444171e17086c71.jpg
Çin’in Tianjin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısı düzenleniyor.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu etkinliğe katılan tüm ülkelerin bakanlarıyla sohbet etti. Şi daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığındaki Rus heyetle ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.Rus bakan Çin liderine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mektubunu iletti.Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Çin lideri, varılan anlaşmalar kapsamındaki ortak çalışmaları sürdürme, iki ülkenin çıkarlarını ve güvenliğini koruma, ŞİÖ gibi çok taraflı platformlarda karşılıklı desteği ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trumpun-ukraynaya-yeni-silah-sevkiyati-abd-silah-sanayisini-ayakta-tutma-firsati-1097888706.html
çin
rusya
tianjin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0f/1097889448_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d10c53f37b54d2d123b7824979efb1a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, şi cinping, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, tianjin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
çin, şi cinping, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, tianjin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin lideri Şi ile görüştü

09:14 15.07.2025
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin lideri Şi ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin lideri Şi ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gittiği Çin’de bu ülkenin lideri Şi ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar, Moskova ve Pekin arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Çin’in Tianjin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısı düzenleniyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu etkinliğe katılan tüm ülkelerin bakanlarıyla sohbet etti. Şi daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığındaki Rus heyetle ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.
Rus bakan Çin liderine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mektubunu iletti.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Çin lideri, varılan anlaşmalar kapsamındaki ortak çalışmaları sürdürme, iki ülkenin çıkarlarını ve güvenliğini koruma, ŞİÖ gibi çok taraflı platformlarda karşılıklı desteği ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘Trump’ın Ukrayna’ya yeni silah sevkiyatı, ABD silah sanayisini ayakta tutma fırsatı’
08:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала