https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bati-trumpin-rusyaya-yonelik-ilimli-tavrindan-memnun-degil-1097902944.html
Batı, Trump'ın Rusya’ya yönelik ılımlı tavrından memnun değil
Batı, Trump'ın Rusya’ya yönelik ılımlı tavrından memnun değil
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik olumsuz açıklamalarının yeterince radikal olmadığını savunan Der Spiegel, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın da Batı'nın... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T14:01+0300
2025-07-15T14:01+0300
2025-07-15T14:03+0300
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Alman Der Spiegel gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik ılımlı tavırlarının Batı’da memnuniyetsizlik uyandırdığını yazdı.Gazetenin analiz yazısında, “Evet, Ukrayna çok ihtiyaç duyduğu askeri teçhizata muhtemelen yakın gelecekte kavuşacak. Ancak [Rusya Devlet Başkanı] Vladimir Putin bir kez daha zaman kazanmış oldu. Oysa Washington ve bazı Avrupa başkentlerindeki beklentiler farklıydı” ifadesi kullanıldı.Trump’ın, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunu ABD'nin çıkarları doğrultusunda ele almasının Avrupa kamuoyunun hoşuna gitmediğini kaydeden Der Spiegel, Kiev'e teslim edilen silah miktarına ilişkin bilginin belirsiz olduğuna dikkat çekti. Bilinen teçhizatın da ABD bütçesinden karşılanmayacağı, aksine büyük ölçüde maliyeti AB üyesi ülkeleri tarafından karşılanacağından ABD’ye ek faydalar sağlayacağı vurgulandı.Alman gazete, Trump’ın Putin'den memnun olmadığı yönündeki açıklamalara rağmen ona iltifat etmekten de çekinmediğine işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ukraynanin-kayiplari-artiyor-donbassta-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyaya-gecti-1097898995.html
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der spiegel, abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna, batı, ab
der spiegel, abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna, batı, ab
Batı, Trump'ın Rusya’ya yönelik ılımlı tavrından memnun değil
14:01 15.07.2025 (güncellendi: 14:03 15.07.2025)
ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik olumsuz açıklamalarının yeterince radikal olmadığını savunan Der Spiegel, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın da Batı'nın ilk tahminlerinden daha az olduğuna dikkat çekti.
Alman Der Spiegel gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik ılımlı tavırlarının Batı’da memnuniyetsizlik uyandırdığını yazdı.
Gazetenin analiz yazısında, “Evet, Ukrayna çok ihtiyaç duyduğu askeri teçhizata muhtemelen yakın gelecekte kavuşacak. Ancak [Rusya Devlet Başkanı] Vladimir Putin bir kez daha zaman kazanmış oldu. Oysa Washington ve bazı Avrupa başkentlerindeki beklentiler farklıydı” ifadesi kullanıldı.
Trump’ın, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunu ABD'nin çıkarları doğrultusunda ele almasının Avrupa kamuoyunun hoşuna gitmediğini kaydeden Der Spiegel, Kiev'e teslim edilen silah miktarına ilişkin bilginin belirsiz olduğuna dikkat çekti. Bilinen teçhizatın da ABD bütçesinden karşılanmayacağı, aksine büyük ölçüde maliyeti AB üyesi ülkeleri tarafından karşılanacağından ABD’ye ek faydalar sağlayacağı vurgulandı.
Alman gazete, Trump’ın Putin'den memnun olmadığı yönündeki açıklamalara rağmen ona iltifat etmekten de çekinmediğine işaret etti.