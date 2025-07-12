https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/osimhen-transferinde-son-perde-galatasaray-bastiriyor-teklifin-ret-nedeni-ortaya-cikti-1097838082.html
Osimhen transferinde son perde: Galatasaray bastırıyor, teklifin ret nedeni ortaya çıktı
Osimhen transferinde son perde: Galatasaray bastırıyor, teklifin ret nedeni ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen için Napoli’ye 75 milyon Euro teklif etti. Ancak İtalyan ekibi, tüm tutarın banka teminatı ile garanti altına... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T14:00+0300
2025-07-12T14:00+0300
2025-07-12T14:00+0300
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen için Napoli’ye toplam 75 milyon euro içeren bir teklif sundu. Teklifin 40 milyon euro'su peşin, kalan 35 milyon euro'su ise taksitli olarak önerildi.Napoli teminat i̇stiyorAncak Napoli yönetimi, özellikle taksitli ödeme için banka teminatı talebinde ısrarcı oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray yönetimi banka teminatının bir kısmına sıcak baksa da, Napoli henüz ikna olmadı.Transferin önündeki en büyük engel ise Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in tavrı. Başkanın, 75 milyon euronun tamamının garanti edilmesi yönünde şart koştuğu ve bu nedenle Galatasaray’ın teklifini reddettiği iddia ediliyor.Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Napoli başka kulüplerin de Osimhen için devreye girebileceğine inanıyor. Bu yüzden Galatasaray'ın teklifini hala kabul etmiyorlar. Görüşmeler sürüyor. Galatasaray bastırıyor ve ısrar ediyor.”
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osimhen, victor james osimhen, galatasaray, napoli
osimhen, victor james osimhen, galatasaray, napoli
Osimhen transferinde son perde: Galatasaray bastırıyor, teklifin ret nedeni ortaya çıktı
Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen için Napoli’ye 75 milyon Euro teklif etti. Ancak İtalyan ekibi, tüm tutarın banka teminatı ile garanti altına alınmasını talep ederek teklifi reddetti.
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen için Napoli’ye toplam 75 milyon euro içeren bir teklif sundu. Teklifin 40 milyon euro'su peşin, kalan 35 milyon euro'su ise taksitli olarak önerildi.
Ancak Napoli yönetimi, özellikle taksitli ödeme için banka teminatı talebinde ısrarcı oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray yönetimi banka teminatının bir kısmına sıcak baksa da, Napoli henüz ikna olmadı.
Transferin önündeki en büyük engel ise Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in tavrı. Başkanın, 75 milyon euronun tamamının garanti edilmesi yönünde şart koştuğu ve bu nedenle Galatasaray’ın teklifini reddettiği iddia ediliyor.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Napoli başka kulüplerin de Osimhen için devreye girebileceğine inanıyor. Bu yüzden Galatasaray'ın teklifini hala kabul etmiyorlar. Görüşmeler sürüyor. Galatasaray bastırıyor ve ısrar ediyor.”