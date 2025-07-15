https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/nobet-sirasinda-aci-olay-genc-hemsire-hayatini-kaybetti-kendine-serum-takti-iddiasi-1097899228.html

Nöbet sırasında acı olay: Genç hemşire hayatını kaybetti, 'kendine serum taktı' iddiası

Nöbet sırasında acı olay: Genç hemşire hayatını kaybetti, 'kendine serum taktı' iddiası

Sputnik Türkiye

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan 23 yaşındaki hemşire Özgür Yaylagül Gökçe, nöbet sırasında yaşamını yitirdi. Tip-2 diyabet hastası... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T12:50+0300

2025-07-15T12:50+0300

2025-07-15T12:50+0300

türki̇ye

kalp

kalp krizi

serum

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Edirne'de görev yapan hemşire Özgür Yaylagül Gökçe, dün saat 16.30 sularında, nöbeti başlamak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Genç hemşire, annesiyle birlikte geldiği hastanede annesini uğurladıktan sonra görevine başladı.Gece saatlerinde halsizlik hissettiGece saatlerinde halsizlik hisseden Gökçe, kendini iyi hissetmediği için ofisine çekildi. Tip-2 diyabet hastası olduğu öğrenilen Gökçe’nin, ofiste kendine serum taktığı iddia edildi. Bu durumun ölümle ilişkili olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.Sabah odasında hareketsiz bulunduNöbetin sabah saatlerinde sona ermesine rağmen kendisinden haber alınamayan genç hemşirenin odasına giren mesai arkadaşları, Gökçe’yi hareketsiz halde buldu. İlk müdahale sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelere rağmen genç hemşire kurtarılamadı.Kalp krizi şüphesi üzerinde duruluyorİlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Gökçe’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucuyla netlik kazanacak.

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kalp, kalp krizi, serum