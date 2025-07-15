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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/istanbulda-kapatilacak-yollar-belli-oldu-valilik-duyurdu-1097893639.html
İstanbul'da kapatılacak yollar belli oldu: Valilik duyurdu
İstanbul'da kapatılacak yollar belli oldu: Valilik duyurdu
Sputnik Türkiye
“15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu” nedeniyle bazı yollar 13.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, kapalı yollar ve alternatif güzergâhları... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
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15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
15 temmuz şehitler köprüsü
15 temmuz anmaları
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İstanbul Valiliği, hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde düzenlenecek olan “15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu” nedeniyle trafik düzenlemelerine gidileceğini duyurdu.Kapalı yollar belli olduValilik tarafından yapılan açıklamaya göre, kapalı olacak yollar şu şekilde sıralandı:Söz konusu yollar etkinlik boyunca ulaşıma kapalı olacak.Alternatif güzergâhlar da duyurulduİstanbul Valiliği, sürücüler için alternatif güzergâhları da açıkladı. Kapalı yollar yerine kullanılabilecek alternatif rotalar şunlar:Valilik, sürücülerin trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak bu güzergâhları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/prof-dr-usumezsoydan-korkutan-uyari-iki-bolgeyi-isaret-etti-buyuk-deprem-uretebilir-dedi-1097893679.html
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15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz anmaları
15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz anmaları

İstanbul'da kapatılacak yollar belli oldu: Valilik duyurdu

11:41 15.07.2025
© AABoğaz Köprüsü
Boğaz Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AA
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“15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu” nedeniyle bazı yollar 13.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, kapalı yollar ve alternatif güzergâhları duyurdu.
İstanbul Valiliği, hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde düzenlenecek olan “15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu” nedeniyle trafik düzenlemelerine gidileceğini duyurdu.

Kapalı yollar belli oldu

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, kapalı olacak yollar şu şekilde sıralandı:
Güzeltepe Caddesi - Çengelköy Caddesi kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası
Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi
Yalıboyu Caddesi
Abdullahağa Caddesi (tek yönlü)
Bu caddelere çıkan tüm bağlantı yolları
Beylerbeyi Kavşağı - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılım noktası
Söz konusu yollar etkinlik boyunca ulaşıma kapalı olacak.

Alternatif güzergâhlar da duyuruldu

İstanbul Valiliği, sürücüler için alternatif güzergâhları da açıkladı. Kapalı yollar yerine kullanılabilecek alternatif rotalar şunlar:
Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi üzerinden Beykoz ve Bosna Bulvarı yönü
Çengelköy Caddesi üzerinden Beykoz ve Bosna Bulvarı yönü
Beylerbeyi Küplüce Yolu
Beylerbeyi Çamlıca Caddesi
Güzeltepe Caddesi
Valilik, sürücülerin trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak bu güzergâhları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
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