https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/istanbulda-kapatilacak-yollar-belli-oldu-valilik-duyurdu-1097893639.html

İstanbul'da kapatılacak yollar belli oldu: Valilik duyurdu

İstanbul'da kapatılacak yollar belli oldu: Valilik duyurdu

Sputnik Türkiye

“15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu” nedeniyle bazı yollar 13.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, kapalı yollar ve alternatif güzergâhları... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T11:41+0300

2025-07-15T11:41+0300

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15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz şehitler köprüsü

15 temmuz anmaları

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İstanbul Valiliği, hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde düzenlenecek olan “15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu” nedeniyle trafik düzenlemelerine gidileceğini duyurdu.Kapalı yollar belli olduValilik tarafından yapılan açıklamaya göre, kapalı olacak yollar şu şekilde sıralandı:Söz konusu yollar etkinlik boyunca ulaşıma kapalı olacak.Alternatif güzergâhlar da duyurulduİstanbul Valiliği, sürücüler için alternatif güzergâhları da açıkladı. Kapalı yollar yerine kullanılabilecek alternatif rotalar şunlar:Valilik, sürücülerin trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak bu güzergâhları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

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15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz anmaları