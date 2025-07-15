https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/izmir-merkezli-60-ilde-feto-operasyonu-371-kisi-icin-gozalti-karari-1097887781.html

İzmir merkezli 60 ilde FETÖ operasyonu: 371 kişi için gözaltı kararı

İzmir merkezli 60 ilde FETÖ operasyonu: 371 kişi için gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

İzmir merkezli 60 ilde FETÖ'ye yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T08:07+0300

2025-07-15T08:07+0300

2025-07-15T08:16+0300

türki̇ye

fetö

fetö soruşturması

operasyon

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

i̇zmir

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ terör örgütüne yönelik 60 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgüte para aktarımını sağlayan yeni bir yöntem deşifre edildi.Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin yurt içi ve yurt dışında bulunan FETÖ bağlantılı kişilerle temas halinde olduğu belirlendi. Elde edilen delillere göre, bu kişiler veya birinci derece yakınları geçmişte FETÖ üyeliği suçlamasıyla işlem görmüşti.Şüphelilerin, sözde gıda satışı yaparak fon topladığı, bu fonları da örgüt üyelerine maddi destek sağlamak amacıyla kullandığı tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/feto-hukumlusu-eski-istihbarat-sube-muduru-yakalandi-gaybubet-evinde-saklaniyordu-1097803950.html

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fetö, fetö soruşturması, operasyon, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir