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İzmir merkezli 60 ilde FETÖ operasyonu: 371 kişi için gözaltı kararı
İzmir merkezli 60 ilde FETÖ operasyonu: 371 kişi için gözaltı kararı
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İzmir merkezli 60 ilde FETÖ'ye yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
fetö
fetö soruşturması
operasyon
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
i̇zmir
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ terör örgütüne yönelik 60 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgüte para aktarımını sağlayan yeni bir yöntem deşifre edildi.Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin yurt içi ve yurt dışında bulunan FETÖ bağlantılı kişilerle temas halinde olduğu belirlendi. Elde edilen delillere göre, bu kişiler veya birinci derece yakınları geçmişte FETÖ üyeliği suçlamasıyla işlem görmüşti.Şüphelilerin, sözde gıda satışı yaparak fon topladığı, bu fonları da örgüt üyelerine maddi destek sağlamak amacıyla kullandığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/feto-hukumlusu-eski-istihbarat-sube-muduru-yakalandi-gaybubet-evinde-saklaniyordu-1097803950.html
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fetö, fetö soruşturması, operasyon, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir
fetö, fetö soruşturması, operasyon, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir

İzmir merkezli 60 ilde FETÖ operasyonu: 371 kişi için gözaltı kararı

08:07 15.07.2025 (güncellendi: 08:16 15.07.2025)
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FETÖ operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AA
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İzmir merkezli 60 ilde FETÖ'ye yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ terör örgütüne yönelik 60 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgüte para aktarımını sağlayan yeni bir yöntem deşifre edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin yurt içi ve yurt dışında bulunan FETÖ bağlantılı kişilerle temas halinde olduğu belirlendi. Elde edilen delillere göre, bu kişiler veya birinci derece yakınları geçmişte FETÖ üyeliği suçlamasıyla işlem görmüşti.
Şüphelilerin, sözde gıda satışı yaparak fon topladığı, bu fonları da örgüt üyelerine maddi destek sağlamak amacıyla kullandığı tespit edildi.
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