https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/-trump-rusyanin-ukrayna-catismasini-kazanacagina-inaniyor-1097893486.html
‘Trump, Rusya'nın Ukrayna çatışmasını kazanacağına inanıyor’
‘Trump, Rusya'nın Ukrayna çatışmasını kazanacağına inanıyor’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, Rusya’nın Ukrayna çatışmasını kazanacağına, bunun sadece bir zaman meselesi olduğuna inandığı belirtildi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T11:08+0300
2025-07-15T11:08+0300
2025-07-15T11:09+0300
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Politico gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın hâlâ Rusya’nın Ukrayna çatışmasını kazanacağına inandığını yazdı.Gazeteye konuşan bir üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, “Başkanın görüşü Rusya'nın kazanacağı yönünde. Mesele sadece bunun ne kadar süreceği” ifadesini kullandı.Kaykan, Rusya’nın Ukrayna’dan daha büyük ekonomi ve orduya sahip olduğunu kaydetti.ABD yönetiminden iki üst düzey yetkili, Başkanın Ukrayna'yla ilgili tavrını sertleştirme kararının, çözüm konusunda yaşadığı hayal kırıklığından kaynaklandığını söylediler.Trump’ın ültimatomuABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya barış anlaşması imzalaması için 50 gün süre verdi. Trump, bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda, Rus mallarının ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı, petrol, doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını satın alan ülkelere de ikincil vergiler uygulanacağı tehdidinde bulundu.Ayrıca Avrupa Birliği ile ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildiren Trump, maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetti. Yeni teslimatlar sadece füzeleri değil Patriot hava savunma sistemlerini de kapsayacak.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinde üçüncü turun yapılacağı tarih konusunda Kiev'den tarih önerisi beklemeye devam ettiklerini belirterek, “Ancak Kiev'in acelesi olmadığı açık” demişti.Rusya, Batılı ülkeleri Ukrayna ordusuna silah gönderilmesinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği ve sadece çatışmayı uzatacağı konusunda defalarca uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/alman-savunma-bakani-pistorius-ukraynaya-patriot-teslimati-aylar-alacak-1097891372.html
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abd, donald trump, ukrayna, patriot, rusya, avrupa birliği, politico
abd, donald trump, ukrayna, patriot, rusya, avrupa birliği, politico
‘Trump, Rusya'nın Ukrayna çatışmasını kazanacağına inanıyor’
11:08 15.07.2025 (güncellendi: 11:09 15.07.2025)
ABD Başkanı Trump’ın, Rusya’nın Ukrayna çatışmasını kazanacağına, bunun sadece bir zaman meselesi olduğuna inandığı belirtildi.
Politico gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın hâlâ Rusya’nın Ukrayna çatışmasını kazanacağına inandığını yazdı.
Gazeteye konuşan bir üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, “Başkanın görüşü Rusya'nın kazanacağı yönünde. Mesele sadece bunun ne kadar süreceği” ifadesini kullandı.
Kaykan, Rusya’nın Ukrayna’dan daha büyük ekonomi ve orduya sahip olduğunu kaydetti.
ABD yönetiminden iki üst düzey yetkili, Başkanın Ukrayna'yla ilgili tavrını sertleştirme kararının, çözüm konusunda yaşadığı hayal kırıklığından kaynaklandığını söylediler.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya barış anlaşması imzalaması için 50 gün süre verdi. Trump, bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda, Rus mallarının ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı, petrol, doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını satın alan ülkelere de ikincil vergiler uygulanacağı tehdidinde bulundu.
Ayrıca Avrupa Birliği ile ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildiren Trump, maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetti. Yeni teslimatlar sadece füzeleri değil Patriot hava savunma sistemlerini de kapsayacak.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinde üçüncü turun yapılacağı tarih konusunda Kiev'den tarih önerisi beklemeye devam ettiklerini belirterek, “Ancak Kiev'in acelesi olmadığı açık” demişti.
Rusya, Batılı ülkeleri Ukrayna ordusuna silah gönderilmesinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği ve sadece çatışmayı uzatacağı konusunda defalarca uyarmıştı.