Meteoroloji’den kritik açıklama: Sağanak ve fırtına uyarısı var
06:32 15.07.2025 (güncellendi: 06:35 15.07.2025)
© DHAMarmara - rüzgar
© DHA
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Meteoroloji, 15 Temmuz için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken, Marmara, İç Anadolu ve Ege’de rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüşebilir. Sıcaklıklar ise birçok kentte 35 dereceyi aşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz Salı günü hava durumu tahminlerine göre, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ani su baskını olabilir
Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani su baskınlarına dikkat.
Yer yer fırtınaya dönüşecek
Rüzgar, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek. Yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.
Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Termometreler İstanbul'da 32, İzmir'de 37 ve Ankara'da 36 dereceyi gösterecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Balıkesir: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde rüzgar kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Afyonkarahisar: 35°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli: 41°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 37°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 39°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Genel olarak az bulutlu ve açık, iç kesimlerde parçalı bulutlu. Göller Yöresi, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ve bazı yerlerde sağanak geçişleri bekleniyor.
Adana: 35°C – Öğleden sonra kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya: 30°C – İç kesimlerinde öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Hatay: 29°C – Batı kesimlerinde yerel sağanak yağışlı
Isparta: 37°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde sağanak bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek (50-80 km/saat).
Ankara: 36°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Çankırı: 37°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Eskişehir: 33°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Konya: 36°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.
Bolu: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri var. Rize ve Artvin’in kuzeyinde yağışlar kuvvetli olabilir.
Amasya: 32°C – Parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 28°C – Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak
Samsun: 31°C – Yerel sağanak yağışlı
Trabzon: 27°C – Yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusunda yerel sağanak bekleniyor.
Erzurum: 30°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Kars: 29°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 28°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinde yerel sağanak geçişi olabilir.
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 39°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Mardin: 37°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık