https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/meteorolojiden-kritik-aciklama-saganak-ve-firtina-uyarisi-var-1097884343.html

Meteoroloji’den kritik açıklama: Sağanak ve fırtına uyarısı var

Meteoroloji’den kritik açıklama: Sağanak ve fırtına uyarısı var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 15 Temmuz Salı günü için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısında bulundu. İşte il il, bölge bölge hava durumu tahminleri...

2025-07-15T06:32+0300

2025-07-15T06:32+0300

2025-07-15T06:35+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz Salı günü hava durumu tahminlerine göre, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ani su baskını olabilirYağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani su baskınlarına dikkat. Yer yer fırtınaya dönüşecekRüzgar, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek. Yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyorHava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Termometreler İstanbul'da 32, İzmir'de 37 ve Ankara'da 36 dereceyi gösterecek. MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.EGEParçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde rüzgar kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.AKDENİZGenel olarak az bulutlu ve açık, iç kesimlerde parçalı bulutlu. Göller Yöresi, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ve bazı yerlerde sağanak geçişleri bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde sağanak bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek (50-80 km/saat).BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri var. Rize ve Artvin’in kuzeyinde yağışlar kuvvetli olabilir.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusunda yerel sağanak bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinde yerel sağanak geçişi olabilir.

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