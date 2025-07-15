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Meteoroloji’den kritik açıklama: Sağanak ve fırtına uyarısı var
Meteoroloji’den kritik açıklama: Sağanak ve fırtına uyarısı var
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Meteoroloji 15 Temmuz Salı günü için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısında bulundu. İşte il il, bölge bölge hava durumu tahminleri...
2025-07-15T06:32+0300
2025-07-15T06:35+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz Salı günü hava durumu tahminlerine göre, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ani su baskını olabilirYağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani su baskınlarına dikkat. Yer yer fırtınaya dönüşecekRüzgar, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek. Yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyorHava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Termometreler İstanbul'da 32, İzmir'de 37 ve Ankara'da 36 dereceyi gösterecek. MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.EGEParçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde rüzgar kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.AKDENİZGenel olarak az bulutlu ve açık, iç kesimlerde parçalı bulutlu. Göller Yöresi, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ve bazı yerlerde sağanak geçişleri bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde sağanak bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek (50-80 km/saat).BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri var. Rize ve Artvin’in kuzeyinde yağışlar kuvvetli olabilir.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusunda yerel sağanak bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinde yerel sağanak geçişi olabilir.
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15 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, sağanak yağış, fırtına uyarısı, kuvvetli rüzgar, il il hava durumu, bölge bölge hava tahmini, günlük hava durumu, sıcaklıklar artıyor
15 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, sağanak yağış, fırtına uyarısı, kuvvetli rüzgar, il il hava durumu, bölge bölge hava tahmini, günlük hava durumu, sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji’den kritik açıklama: Sağanak ve fırtına uyarısı var

06:32 15.07.2025 (güncellendi: 06:35 15.07.2025)
© DHAMarmara - rüzgar
Marmara - rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© DHA
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Meteoroloji, 15 Temmuz için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken, Marmara, İç Anadolu ve Ege’de rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüşebilir. Sıcaklıklar ise birçok kentte 35 dereceyi aşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz Salı günü hava durumu tahminlerine göre, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ani su baskını olabilir

Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani su baskınlarına dikkat.

Yer yer fırtınaya dönüşecek

Rüzgar, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek. Yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Termometreler İstanbul'da 32, İzmir'de 37 ve Ankara'da 36 dereceyi gösterecek.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Balıkesir: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 34°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde rüzgar kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Afyonkarahisar: 35°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli: 41°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 37°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 39°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Genel olarak az bulutlu ve açık, iç kesimlerde parçalı bulutlu. Göller Yöresi, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ve bazı yerlerde sağanak geçişleri bekleniyor.
Adana: 35°C – Öğleden sonra kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya: 30°C – İç kesimlerinde öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Hatay: 29°C – Batı kesimlerinde yerel sağanak yağışlı
Isparta: 37°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde sağanak bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek (50-80 km/saat).
Ankara: 36°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Çankırı: 37°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Eskişehir: 33°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Konya: 36°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.
Bolu: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri var. Rize ve Artvin’in kuzeyinde yağışlar kuvvetli olabilir.
Amasya: 32°C – Parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 28°C – Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak
Samsun: 31°C – Yerel sağanak yağışlı
Trabzon: 27°C – Yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusunda yerel sağanak bekleniyor.
Erzurum: 30°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Kars: 29°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 28°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinde yerel sağanak geçişi olabilir.
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 39°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
Mardin: 37°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık
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