https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/kendilerine-yasayabilecek-yer-ariyorlar-kopek-baligi-gibi-turler-oksijensizlikten-kiyilara-akin-1097870520.html

Kendilerine yaşayabilecek yer arıyorlar: Köpek balığı gibi türler 'oksijensizlikten' Marmara'da kıyılara akın etti

Kendilerine yaşayabilecek yer arıyorlar: Köpek balığı gibi türler 'oksijensizlikten' Marmara'da kıyılara akın etti

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'ndeki oksijen yetersizliği, yüksek oksijene ihtiyaç duyan köpek balığı gibi türlerin kıyılara gelmesine neden oldu. 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T13:02+0300

2025-07-14T13:02+0300

2025-07-14T13:02+0300

yaşam

köpek balığı

marmara denizi

oksijen

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WWF-Türkiye Kıkırdaklı Balıklar Danışmanı Dr. Hakan Kabasakal, Marmara Denizi'ndeki oksijen yetersizliğinin, yüksek oksijene ihtiyaç duyan köpek balığı gibi kıkırdaklı türlerin kıyılara gelmesine neden olduğunu söyledi.Marmara Denizi'nde oksijen oranı azaldıİskeletleri tamamen kıkırdaktan oluşmuş köpek balıklarını, kemane ve çarpan balıklarını, vatozları, irinaları, folya balıklarını, deniz kartallarını ve sıçan balıklarını kapsayan ve 1282 türün dahil olduğu kıkırdaklı balıkların, 536’sını köpek balığı türleri oluşturuyor.Dr. Hakan Kabasakal, Türkiye denizlerindeki kıkırdaklı türlerin yüzde 90'ının Akdeniz'de, yüzde 50'den fazlasının Ege Denizi'nde görüldüğünü, Marmara'da 25, Karadeniz'de ise 11 kıkırdaklı balık türü bulunduğunu kaydetti.'Kendilerine uygun yaşam alanı arıyorlar'Kıkırdaklı balıkların metabolizmalarının çok hızlı çalıştığı ve bu nedenle oksijen ihtiyaçlarının yüksek olduğu bilgisini paylaşan Kabasakal, şöyle devam etti:'Saldırgan sayılabilecek köpek balığı türleri 40 yıl önce Marmara'yı terk etti'Marmara Denizi'ndeki kıkırdaklı balık türlerinin yaşamlarını sürdürmek için kıyılara yaklaşmasının insanlar açısından bir tehdit oluşturmadığını ifade eden Kabasakal, büyük beyaz köpek balıkları gibi saldırgan sayılabilecek köpek balığı türlerinin 40 yıl önce Marmara'yı terk ettiğini, Marmara kıyılarına yaklaşan köpek balıklarının genelde camgözler olarak adlandırılan, boyları 2 metreyi geçmeyen ve insandan ürken türler olduğunu aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/caddebostanda-kopekbaligi-korkusu-goruntuler-sosyal-medyada-gundem-oldu-1097801838.html

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