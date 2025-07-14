https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/kendilerine-yasayabilecek-yer-ariyorlar-kopek-baligi-gibi-turler-oksijensizlikten-kiyilara-akin-1097870520.html
Kendilerine yaşayabilecek yer arıyorlar: Köpek balığı gibi türler 'oksijensizlikten' Marmara'da kıyılara akın etti
Kendilerine yaşayabilecek yer arıyorlar: Köpek balığı gibi türler 'oksijensizlikten' Marmara'da kıyılara akın etti
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'ndeki oksijen yetersizliği, yüksek oksijene ihtiyaç duyan köpek balığı gibi türlerin kıyılara gelmesine neden oldu. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T13:02+0300
2025-07-14T13:02+0300
2025-07-14T13:02+0300
yaşam
köpek balığı
marmara denizi
oksijen
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WWF-Türkiye Kıkırdaklı Balıklar Danışmanı Dr. Hakan Kabasakal, Marmara Denizi'ndeki oksijen yetersizliğinin, yüksek oksijene ihtiyaç duyan köpek balığı gibi kıkırdaklı türlerin kıyılara gelmesine neden olduğunu söyledi.Marmara Denizi'nde oksijen oranı azaldıİskeletleri tamamen kıkırdaktan oluşmuş köpek balıklarını, kemane ve çarpan balıklarını, vatozları, irinaları, folya balıklarını, deniz kartallarını ve sıçan balıklarını kapsayan ve 1282 türün dahil olduğu kıkırdaklı balıkların, 536’sını köpek balığı türleri oluşturuyor.Dr. Hakan Kabasakal, Türkiye denizlerindeki kıkırdaklı türlerin yüzde 90'ının Akdeniz'de, yüzde 50'den fazlasının Ege Denizi'nde görüldüğünü, Marmara'da 25, Karadeniz'de ise 11 kıkırdaklı balık türü bulunduğunu kaydetti.'Kendilerine uygun yaşam alanı arıyorlar'Kıkırdaklı balıkların metabolizmalarının çok hızlı çalıştığı ve bu nedenle oksijen ihtiyaçlarının yüksek olduğu bilgisini paylaşan Kabasakal, şöyle devam etti:'Saldırgan sayılabilecek köpek balığı türleri 40 yıl önce Marmara'yı terk etti'Marmara Denizi'ndeki kıkırdaklı balık türlerinin yaşamlarını sürdürmek için kıyılara yaklaşmasının insanlar açısından bir tehdit oluşturmadığını ifade eden Kabasakal, büyük beyaz köpek balıkları gibi saldırgan sayılabilecek köpek balığı türlerinin 40 yıl önce Marmara'yı terk ettiğini, Marmara kıyılarına yaklaşan köpek balıklarının genelde camgözler olarak adlandırılan, boyları 2 metreyi geçmeyen ve insandan ürken türler olduğunu aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/caddebostanda-kopekbaligi-korkusu-goruntuler-sosyal-medyada-gundem-oldu-1097801838.html
marmara denizi
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marmara denizi oksijen seviyesi, köpek balığı marmara, kıyıya yaklaşan köpek balıkları, kıkırdaklı balıklar türkiye, dr hakan kabasakal köpek balığı, marmara oksijen krizi, deniz canlıları oksijen azlığı
Kendilerine yaşayabilecek yer arıyorlar: Köpek balığı gibi türler 'oksijensizlikten' Marmara'da kıyılara akın etti
Marmara Denizi'ndeki oksijen yetersizliği, yüksek oksijene ihtiyaç duyan köpek balığı gibi türlerin kıyılara gelmesine neden oldu.
WWF-Türkiye Kıkırdaklı Balıklar Danışmanı Dr. Hakan Kabasakal, Marmara Denizi'ndeki oksijen yetersizliğinin, yüksek oksijene ihtiyaç duyan köpek balığı gibi kıkırdaklı türlerin kıyılara gelmesine neden olduğunu söyledi.
Marmara Denizi'nde oksijen oranı azaldı
İskeletleri tamamen kıkırdaktan oluşmuş köpek balıklarını, kemane ve çarpan balıklarını, vatozları, irinaları, folya balıklarını, deniz kartallarını ve sıçan balıklarını kapsayan ve 1282 türün dahil olduğu kıkırdaklı balıkların, 536’sını köpek balığı türleri oluşturuyor.
Dr. Hakan Kabasakal, Türkiye denizlerindeki kıkırdaklı türlerin yüzde 90'ının Akdeniz'de, yüzde 50'den fazlasının Ege Denizi'nde görüldüğünü, Marmara'da 25, Karadeniz'de ise 11 kıkırdaklı balık türü bulunduğunu kaydetti.
'Kendilerine uygun yaşam alanı arıyorlar'
Kıkırdaklı balıkların metabolizmalarının çok hızlı çalıştığı ve bu nedenle oksijen ihtiyaçlarının yüksek olduğu bilgisini paylaşan Kabasakal, şöyle devam etti:
"1 litre deniz suyunda en az 4,5 miligram oksijen olacak ki normal koşullarda yaşamlarına devam edebilsinler. Bugün derin Marmara'da çözünmüş oksijen miktarı birçok bölgede 2 miligramın altına düşmüş durumda. Hatta 100 metre derinlikten itibaren 1 miligramın altına düşmüş yerler var. Doğu Marmara'da kıta sahanlığını aştığınızda yani 200 metreden daha derin noktalarda oksijenin sıfır olduğu bölgeler var. Hem kirliliğin hem de iklim değişikliğinin tümleşik etkisi Marmara Denizi'nde özellikle derin dip sularında oksijenin azalmasına ve kendilerine uygun yaşam alanı arayan kıkırdaklı balıkların kitleler halinde kıyısal sulara göç etmelerine neden oldu."
'Saldırgan sayılabilecek köpek balığı türleri 40 yıl önce Marmara'yı terk etti'
Marmara Denizi'ndeki kıkırdaklı balık türlerinin yaşamlarını sürdürmek için kıyılara yaklaşmasının insanlar açısından bir tehdit oluşturmadığını ifade eden Kabasakal, büyük beyaz köpek balıkları gibi saldırgan sayılabilecek köpek balığı türlerinin 40 yıl önce Marmara'yı terk ettiğini, Marmara kıyılarına yaklaşan köpek balıklarının genelde camgözler olarak adlandırılan, boyları 2 metreyi geçmeyen ve insandan ürken türler olduğunu aktardı.