https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/luks-tekne-bodrumda-alev-alev-yanmisti-sahibi-unlu-holdingin-yoneticisi-cikti-1097892192.html

Lüks tekne Bodrum'da alev alev yanmıştı: Sahibi ünlü holdingin yöneticisi çıktı

Lüks tekne Bodrum'da alev alev yanmıştı: Sahibi ünlü holdingin yöneticisi çıktı

Sputnik Türkiye

Bodrum Türkbükü'nde dün alev alev yanan teknenin sahibi OPPO marka telefonların üretimini gerçekleştiren Mıstaçoğlu Şirketler Grubu'nun yöneticisi çıktı. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T10:38+0300

2025-07-15T10:38+0300

2025-07-15T10:38+0300

yaşam

bodrum

tekne

yangın

yangın söndürme

faruk mıstaçoğlu

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Bodrum'da Türkbükü Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde yanan ve söndürme çalışmalarının ardından batan lüks teknenin sahibi Çin merkezli OPPO markasına ait akıllı telefonların üretimlerini yapan Mıstaçoğlu Şirketler Grubu yöneticilerinden Faruk Mıstaçoğlu'na ait çıktı. Yangın sırasında teknedeydilerPatronlar Dünyası'nın haberine göre, dün öğlen saatlerinde lüks bir yatta yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yangının çıkış nedeni ile ilgili de inceleme başlatılmıştı. Yanan teknenin Türkiye’de Oppo marka cep telefonlarının üreticisi ve dağıtıcısı olan AGM’yi de bünyesinde bulunduran Mıstaçoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu’nun ağabeyi Faruk Mıstaçoğlu ve eşi Banu Mıstaçoğlu’nun teknesi olduğu ortaya çıktı.Yangın sırasında Mıstaçoğlu çiftinin teknede olduğu ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın söndürülemeyince tekneden tahliye edildikleri ortaya çıktı. Ünlü isimler de yangına şahit oldu İş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri de "Melinay" adlı teknenin alev alev yanmasına yatlarından ya da vakit geçirdikleri plajlardan şahit oldular. Cem Hakko, Nazlı Kayaaslan, Aslı Gümüşel, Buse Terim, Mine Kalpakçıoğlu, Siren Ertan ve Artuğ Aysal gibi isimler yangını sosyl medyadan paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/2-gunde-3-motoryat-kazasi-dun-iki-yat-yandi-bugun-de-bodrum-aciklarinda-bir-motoryat-kayaliklara-1097872863.html

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bodrum, tekne, yangın, yangın söndürme, faruk mıstaçoğlu