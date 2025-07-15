https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/lavrov-trumpin-50-gun-sure-vererek-neyi-amacladigini-anlamak-istiyoruz-1097905838.html

Lavrov: Trump'ın 50 gün süre vererek neyi amaçladığını anlamak istiyoruz

Lavrov: Trump'ın 50 gün süre vererek neyi amaçladığını anlamak istiyoruz

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki krizin durdurulmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde, 50 gün içinde Rusya’ya 'çok sert gümrük vergileri' uygulama tehdidinde bulunan... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T15:51+0300

2025-07-15T15:51+0300

2025-07-15T15:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da çözüm için verdiği 50 günlük sürenin ne anlama geldiğini öğrenmek istediklerini söyledi.Daha önce 24 saat ve 100 gün gibi sürelerin verildiğini anımsatan Lavrov, Trump'ın Kiev'e silah pompalamayı sürdüren AB ve NATO'nun devasa baskısı altında olduğunu vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı, "Dmitriy Peskov'un da dediği gibi, elbette bu açıklamanın arkasında ne olduğunu anlamak istiyoruz. 50 gün dediler, daha önce de 24 saat, 100 gün vardı, bunların hepsini yaşadık ve ABD Başkanı'nı neyin motive ettiğini gerçekten anlamak istiyoruz. Trump'ın, Batılı ülkelerdeki vergi mükelleflerine daha fazla zarar verme pahasına, Zelenskiy'in saldırı silahları da dahil modern silahlar pompalamaya devam edilmesi yönündeki taleplerini harfiyen destekleyen AB ve mevcut NATO yönetimi tarafından, büyük, hatta ahlaksız bir baskı altında olduğu aşikar" dedi. Lavrov, AB'nin ABD'yi Rusya karşıtı yeni yaptırımların içine çekmeye çalıştığını ancak bu yaptırım savaşından onu başlatanların zarar göreceğini kaydederek "Rusya yaptırımlarla başa çıkıyor ve yeni yaptırımlarla da başa çıkacak. Ortakların ticari yükümlülüklerinden vazgeçeceklerine inanmıyoruz" dedi.'Kiev, üçüncü tur müzakerelerden artık söz etmiyor'Ukrayna'nın artık Rusya'yla üçüncü tur müzakerelere dair herhangi bir açıklama yapmadığına dikkat çeken Lavrov, Kiev'in müzakere heyetindeki isimleri de değiştirdiğinin altını çizdi.İstanbul'daki müzakerelerde ilerleme kaydedilmediğinin söylenemeyeceğini belirten Lavrov sözlerine şöyle devam etti:Trump ne demişti?ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Rutte'yle toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin durdurulmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde, 50 gün içinde Rusya’ya 'çok sert gümrük vergileri' uygulanacağını söylemişti.ABD Başkanı, Moskova ile Washington'un Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaması durumunda ABD'nin, Rusya ve ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ithalat vergisi uygulayacağını belirtmişti.Rusya, Batı'yı silah sevkiyatı konusunda defaatle uyardıRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/kremlin-abd-ve-natonun-kararlari-kievde-baris-degil-savas-sinyali-olarak-algilaniyor-1097900172.html

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dmitriy peskov, sergey lavrov, rusya, ukrayna, kiev, ab, nato, kremlin, donald trump, abd