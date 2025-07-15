https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/kremlin-abd-ve-natonun-kararlari-kievde-baris-degil-savas-sinyali-olarak-algilaniyor-1097900172.html

Kremlin: ABD ve NATO'nun kararları, Kiev'de barış değil, savaş sinyali olarak algılanıyor

Kremlin: ABD ve NATO'nun kararları, Kiev'de barış değil, savaş sinyali olarak algılanıyor

Sputnik Türkiye

Trump'ın Kiev'e Patriot füzeleri de dahil silah sevk etme kararı almasını ve bu konuda Rusya'ya yaptırım sopası göstermesini yorumlayan Peskov, Washington ve... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T13:06+0300

2025-07-15T13:06+0300

2025-07-15T13:13+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve NATO'nun aldığı kararların Kiev'de barış değil, savaş sinyali olarak algılandığını vurguladı. Trump'ın yeni açıklamalarının çok ciddi olduğunu ve Kremlin'in bunları analiz etmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Peskov, "Şimdilik şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan bu karar, Ukrayna tarafında bir barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi.'Avrupa, çatışmaların tırmanmasını istiyor'Peskov'un öne çıkan açıklamaları: 🔺Washington ve NATO'da alınan kararlar Kiev tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor. 🔺Washington, Moskova ile Kiev arasında diyalog görmek istiyor. 🔺Avrupa barışçıl bir rejime geçişi değil, çatışmaların tırmanmasını istiyor. 🔺Kremlin, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ukrayna ile müzakerelere katılan Rus heyeti üyelerine ilişkin değerlendirmesine katılmıyor. 🔺Rütbe sıralamasına göre Medinskiy, Ukrayna heyetinin başkanından daha üst sırada yer alıyor. 🔺Transdinyester ile ilgili her şey Rusya için bir endişe konusudur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ukraynaya-nato-eliyle-silah-sevkiyati-trump-avrupalilarin-parasiyla-abd-ekonomisine-yardim-edecek-1097899323.html

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