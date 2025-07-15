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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/kremlin-abd-ve-natonun-kararlari-kievde-baris-degil-savas-sinyali-olarak-algilaniyor-1097900172.html
Kremlin: ABD ve NATO'nun kararları, Kiev'de barış değil, savaş sinyali olarak algılanıyor
Kremlin: ABD ve NATO'nun kararları, Kiev'de barış değil, savaş sinyali olarak algılanıyor
Sputnik Türkiye
Trump'ın Kiev'e Patriot füzeleri de dahil silah sevk etme kararı almasını ve bu konuda Rusya'ya yaptırım sopası göstermesini yorumlayan Peskov, Washington ve... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T13:06+0300
2025-07-15T13:13+0300
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donald trump
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nato
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve NATO'nun aldığı kararların Kiev'de barış değil, savaş sinyali olarak algılandığını vurguladı. Trump'ın yeni açıklamalarının çok ciddi olduğunu ve Kremlin'in bunları analiz etmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Peskov, "Şimdilik şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan bu karar, Ukrayna tarafında bir barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi.'Avrupa, çatışmaların tırmanmasını istiyor'Peskov'un öne çıkan açıklamaları: 🔺Washington ve NATO'da alınan kararlar Kiev tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor. 🔺Washington, Moskova ile Kiev arasında diyalog görmek istiyor. 🔺Avrupa barışçıl bir rejime geçişi değil, çatışmaların tırmanmasını istiyor. 🔺Kremlin, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ukrayna ile müzakerelere katılan Rus heyeti üyelerine ilişkin değerlendirmesine katılmıyor. 🔺Rütbe sıralamasına göre Medinskiy, Ukrayna heyetinin başkanından daha üst sırada yer alıyor. 🔺Transdinyester ile ilgili her şey Rusya için bir endişe konusudur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ukraynaya-nato-eliyle-silah-sevkiyati-trump-avrupalilarin-parasiyla-abd-ekonomisine-yardim-edecek-1097899323.html
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abd, donald trump, kiev, kremlin, nato, rusya, ukrayna
abd, donald trump, kiev, kremlin, nato, rusya, ukrayna

Kremlin: ABD ve NATO'nun kararları, Kiev'de barış değil, savaş sinyali olarak algılanıyor

13:06 15.07.2025 (güncellendi: 13:13 15.07.2025)
© Sputnik / POOLDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© Sputnik / POOL
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Trump'ın Kiev'e Patriot füzeleri de dahil silah sevk etme kararı almasını ve bu konuda Rusya'ya yaptırım sopası göstermesini yorumlayan Peskov, Washington ve Brüksel'de alınan kararların Kiev'i savaşa sürükleme mesajı taşıdığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve NATO'nun aldığı kararların Kiev'de barış değil, savaş sinyali olarak algılandığını vurguladı.

Trump'ın yeni açıklamalarının çok ciddi olduğunu ve Kremlin'in bunları analiz etmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Peskov, "Şimdilik şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan bu karar, Ukrayna tarafında bir barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi.

'Avrupa, çatışmaların tırmanmasını istiyor'

Peskov'un öne çıkan açıklamaları:
🔺Washington ve NATO'da alınan kararlar Kiev tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor.
🔺Washington, Moskova ile Kiev arasında diyalog görmek istiyor.
🔺Avrupa barışçıl bir rejime geçişi değil, çatışmaların tırmanmasını istiyor.
🔺Kremlin, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ukrayna ile müzakerelere katılan Rus heyeti üyelerine ilişkin değerlendirmesine katılmıyor.
🔺Rütbe sıralamasına göre Medinskiy, Ukrayna heyetinin başkanından daha üst sırada yer alıyor.
🔺Transdinyester ile ilgili her şey Rusya için bir endişe konusudur.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'ya NATO eliyle silah sevkiyatı: 'Trump, Avrupalıların parasıyla ABD ekonomisine yardım edecek'
12:49
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