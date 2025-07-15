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Kredi kartı komisyonları masada: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat
Kredi kartı komisyonları masada: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin Kızılcahamam kampında, milletvekilleri kredi kartı komisyonlarının vatandaşı zorladığını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T09:44+0300
2025-07-15T09:44+0300
ekonomi̇
kredi kartı
recep tayyip erdoğan
ak parti
ak parti kızılcahamam kampı
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AK Parti’nin geleneksel istişare kampı bu yıl da Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. MYK, MKYK ve kurucu üyelerin katılımıyla düzenlenen kampın bu yılki oturumları, önceki yılların aksine daha çok soru-cevap formatında yapıldı. “Güvenlik”, “Toplum”, “Kalkınma” ve “Ekonomi” başlıklarında dört ayrı oturum düzenlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basına kapalı programda, “Bütün düşüncelerinizi aktarmanızda ve soruları sormanızda fayda var. O yüzden her şeyi söyleyebilirsiniz ve sorabilirsiniz” diyerek sözü milletvekillerine bıraktı.Kredi kartı komisyonları masadaMilliyet'in haberine göre, toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri, milletvekillerinin dile getirdiği kredi kartı komisyonları oldu. Komisyonların vatandaşı mağdur ettiğini belirten vekillere kulak veren Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “Bu konu üzerinde çalışın” talimatı verdi.Aynı toplantıda bazı milletvekillerinin vergi affı talebi gündeme geldi. Ancak Mehmet Şimşek, mevcut ekonomik koşullarda böyle bir düzenlemenin mümkün olmadığını belirtti. Şimşek’in, “Bu şartlar altında böyle bir düzenleme çıkaramayız” dediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ak-parti-kampinda-asgari-ucret-ve-emekli-maaslari-gundemde-abdulkadir-selvi-mehmet-simsekin-1097886431.html
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kredi kartı, recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti kızılcahamam kampı
kredi kartı, recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti kızılcahamam kampı

Kredi kartı komisyonları masada: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat

09:44 15.07.2025
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AA
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AK Parti'nin Kızılcahamam kampında, milletvekilleri kredi kartı komisyonlarının vatandaşı zorladığını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e "Bu konu üzerinde çalışın" talimatı verdi.
AK Parti’nin geleneksel istişare kampı bu yıl da Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. MYK, MKYK ve kurucu üyelerin katılımıyla düzenlenen kampın bu yılki oturumları, önceki yılların aksine daha çok soru-cevap formatında yapıldı. “Güvenlik”, “Toplum”, “Kalkınma” ve “Ekonomi” başlıklarında dört ayrı oturum düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basına kapalı programda, “Bütün düşüncelerinizi aktarmanızda ve soruları sormanızda fayda var. O yüzden her şeyi söyleyebilirsiniz ve sorabilirsiniz” diyerek sözü milletvekillerine bıraktı.

Kredi kartı komisyonları masada

Milliyet'in haberine göre, toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri, milletvekillerinin dile getirdiği kredi kartı komisyonları oldu. Komisyonların vatandaşı mağdur ettiğini belirten vekillere kulak veren Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “Bu konu üzerinde çalışın” talimatı verdi.
Aynı toplantıda bazı milletvekillerinin vergi affı talebi gündeme geldi. Ancak Mehmet Şimşek, mevcut ekonomik koşullarda böyle bir düzenlemenin mümkün olmadığını belirtti. Şimşek’in, “Bu şartlar altında böyle bir düzenleme çıkaramayız” dediği öğrenildi.
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