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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/konyada-dun-cikan-orman-yangini-hala-sondurulemedi-gece-boyu-mudahale-surdu-1097894235.html
Konya'da dün çıkan orman yangını hala söndürülemedi: Gece boyu müdahale sürdü
Konya'da dün çıkan orman yangını hala söndürülemedi: Gece boyu müdahale sürdü
Sputnik Türkiye
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın henüz sönmedi.Valilik açıklama yaptıGüvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.Çalışmalar, Orman İşletme Şefliği ve Konya İtfaiyesi ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla yürütülüyor.Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/konyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahaleye-devam-ediyor-1097881331.html
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konya, orman yangını, orman
konya, orman yangını, orman

Konya'da dün çıkan orman yangını hala söndürülemedi: Gece boyu müdahale sürdü

11:13 15.07.2025
© Ali TokluKonya'da orman yangını
Konya'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© Ali Toklu
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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın henüz sönmedi.

Valilik açıklama yaptı

Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar, Orman İşletme Şefliği ve Konya İtfaiyesi ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla yürütülüyor.
Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ormanın kahramanları ve ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda tüm güçleriyle çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yangınla mücadeleye devam etmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir."
Konya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
TÜRKİYE
Konya'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahaleye devam ediyor
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