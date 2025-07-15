https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/konyada-dun-cikan-orman-yangini-hala-sondurulemedi-gece-boyu-mudahale-surdu-1097894235.html

Konya'da dün çıkan orman yangını hala söndürülemedi: Gece boyu müdahale sürdü

Konya'da dün çıkan orman yangını hala söndürülemedi: Gece boyu müdahale sürdü

Sputnik Türkiye

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T11:13+0300

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türki̇ye

konya

orman yangını

orman

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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın henüz sönmedi.Valilik açıklama yaptıGüvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.Çalışmalar, Orman İşletme Şefliği ve Konya İtfaiyesi ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla yürütülüyor.Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/konyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahaleye-devam-ediyor-1097881331.html

türki̇ye

konya

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konya, orman yangını, orman