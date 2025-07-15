https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/konyada-dun-cikan-orman-yangini-hala-sondurulemedi-gece-boyu-mudahale-surdu-1097894235.html
Konya'da dün çıkan orman yangını hala söndürülemedi: Gece boyu müdahale sürdü
Konya'da dün çıkan orman yangını hala söndürülemedi: Gece boyu müdahale sürdü
Sputnik Türkiye
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T11:13+0300
2025-07-15T11:13+0300
2025-07-15T11:13+0300
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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın henüz sönmedi.Valilik açıklama yaptıGüvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.Çalışmalar, Orman İşletme Şefliği ve Konya İtfaiyesi ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla yürütülüyor.Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/konyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahaleye-devam-ediyor-1097881331.html
türki̇ye
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konya, orman yangını, orman
konya, orman yangını, orman
Konya'da dün çıkan orman yangını hala söndürülemedi: Gece boyu müdahale sürdü
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın henüz sönmedi.
Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar, Orman İşletme Şefliği ve Konya İtfaiyesi ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla yürütülüyor.
Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ormanın kahramanları ve ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda tüm güçleriyle çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yangınla mücadeleye devam etmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir."