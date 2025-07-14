https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/konyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahaleye-devam-ediyor-1097881331.html

Konya'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahaleye devam ediyor

Konya'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahaleye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yangının kontrol... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T21:22+0300

2025-07-14T21:22+0300

2025-07-14T21:23+0300

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Konya’nın Doğanhisar ilçesine bağlı Güvendik Mahallesi Davras mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle ekipler harekete geçti.Yangına, Orman İşletme Şefliği, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri karadan müdahale ederken, Antalya’dan gönderilen yangın helikopteri de çalışmalara katıldı. Bölgeye sevk edilen iki ek yangın helikopteriyle havadan müdahale sürüyor. Konya Valiliği, yangına tüm kurumların koordinasyon içinde müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vali, halka açık alanlarda ateş yakılmaması konusunda çağrıda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/pendikte-iskinin-aritma-tesisinde-yangin-cikti-1097876748.html

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