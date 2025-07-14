https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/konyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahaleye-devam-ediyor-1097881331.html
Konya'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahaleye devam ediyor
Konya'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahaleye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yangının kontrol... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T21:22+0300
2025-07-14T21:22+0300
2025-07-14T21:23+0300
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konya
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orman
orman yangını
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Konya’nın Doğanhisar ilçesine bağlı Güvendik Mahallesi Davras mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle ekipler harekete geçti.Yangına, Orman İşletme Şefliği, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri karadan müdahale ederken, Antalya’dan gönderilen yangın helikopteri de çalışmalara katıldı. Bölgeye sevk edilen iki ek yangın helikopteriyle havadan müdahale sürüyor. Konya Valiliği, yangına tüm kurumların koordinasyon içinde müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vali, halka açık alanlarda ateş yakılmaması konusunda çağrıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/pendikte-iskinin-aritma-tesisinde-yangin-cikti-1097876748.html
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konya valiliği, konya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, orman, orman yangını, orman genel müdürlüğü
Konya'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahaleye devam ediyor
21:22 14.07.2025 (güncellendi: 21:23 14.07.2025)
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.
Konya’nın Doğanhisar ilçesine bağlı Güvendik Mahallesi Davras mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle ekipler harekete geçti.
Yangına, Orman İşletme Şefliği, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri karadan müdahale ederken, Antalya’dan gönderilen yangın helikopteri de çalışmalara katıldı. Bölgeye sevk edilen iki ek yangın helikopteriyle havadan müdahale sürüyor.
Konya Valiliği, yangına tüm kurumların koordinasyon içinde müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vali, halka açık alanlarda ateş yakılmaması konusunda çağrıda bulundu.