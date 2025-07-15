https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/izmirde-engellilere-yonelik-ozel-bakim-merkezinde-yangin-12-kisi-dumandan-etkilendi-1097883928.html
İzmir'de engellilere yönelik özel bakım merkezinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi
İzmir'de engellilere yönelik özel bakım merkezinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi
Sputnik Türkiye
İzmir'de özel bakım merkezinde çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerce tahliye edilen merkezdekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T01:34+0300
2025-07-15T01:34+0300
2025-07-15T01:35+0300
türki̇ye
i̇zmir
bakım evi
engelli
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki özel bakım merkezinin 2. katındaki bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Bakım merkezinde kalan 101 engelli birey, itfaiye ve AFAD ekiplerince bina dışına çıkarıldı.Dumandan etkilenen ve ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 12 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.Bakım merkezi sakinleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki diğer bakım merkezlerine yerleştirildi.
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i̇zmir, bakım evi, engelli
i̇zmir, bakım evi, engelli
İzmir'de engellilere yönelik özel bakım merkezinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi
01:34 15.07.2025 (güncellendi: 01:35 15.07.2025)
İzmir'de özel bakım merkezinde çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerce tahliye edilen merkezdekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce kentteki diğer bakım merkezlerine yerleştirildi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki özel bakım merkezinin 2. katındaki bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bakım merkezinde kalan 101 engelli birey, itfaiye ve AFAD ekiplerince bina dışına çıkarıldı.
Dumandan etkilenen ve ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 12 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bakım merkezi sakinleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki diğer bakım merkezlerine yerleştirildi.