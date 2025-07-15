https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/izmirde-engellilere-yonelik-ozel-bakim-merkezinde-yangin-12-kisi-dumandan-etkilendi-1097883928.html

İzmir'de engellilere yönelik özel bakım merkezinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de engellilere yönelik özel bakım merkezinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Sputnik Türkiye

İzmir'de özel bakım merkezinde çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerce tahliye edilen merkezdekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T01:34+0300

2025-07-15T01:34+0300

2025-07-15T01:35+0300

türki̇ye

i̇zmir

bakım evi

engelli

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki özel bakım merkezinin 2. katındaki bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Bakım merkezinde kalan 101 engelli birey, itfaiye ve AFAD ekiplerince bina dışına çıkarıldı.Dumandan etkilenen ve ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 12 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.Bakım merkezi sakinleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki diğer bakım merkezlerine yerleştirildi.

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i̇zmir, bakım evi, engelli