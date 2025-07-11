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MİT ve polisten ortak operasyon: FETÖ hükümlüsü eski İstihbarat Şube Müdürü yakalandı
MİT ve polisten ortak operasyon: FETÖ hükümlüsü eski İstihbarat Şube Müdürü yakalandı
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Eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü olan ve FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan Veysel Özkan, İstanbul'da yakalandı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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gaybubet evleri
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İstanbul Emniyeti ve MİT koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan İstanbul'da kaldığı gaybubet evinin önünde yakalandı.Gaybubet evinin önünde yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik yönelik çalışma yürütüldü.Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen Veysel Özkan'ın İstanbul'da gaybubet evinde kaldığı belirlendi.Polis ekipleri Özkan'ı, iş yerine gittiği sırada gaybubet evinin önünde yakaladı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Özkan, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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fetö, mi̇t, gaybubet evleri, hükümlü
fetö, mi̇t, gaybubet evleri, hükümlü

MİT ve polisten ortak operasyon: FETÖ hükümlüsü eski İstihbarat Şube Müdürü yakalandı

11:01 11.07.2025 (güncellendi: 11:07 11.07.2025)
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA / Arşiv
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Eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü olan ve FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan Veysel Özkan, İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyeti ve MİT koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan İstanbul'da kaldığı gaybubet evinin önünde yakalandı.

Gaybubet evinin önünde yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen Veysel Özkan'ın İstanbul'da gaybubet evinde kaldığı belirlendi.
Polis ekipleri Özkan'ı, iş yerine gittiği sırada gaybubet evinin önünde yakaladı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Özkan, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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