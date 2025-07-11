https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/feto-hukumlusu-eski-istihbarat-sube-muduru-yakalandi-gaybubet-evinde-saklaniyordu-1097803950.html
MİT ve polisten ortak operasyon: FETÖ hükümlüsü eski İstihbarat Şube Müdürü yakalandı
MİT ve polisten ortak operasyon: FETÖ hükümlüsü eski İstihbarat Şube Müdürü yakalandı
Sputnik Türkiye
Eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü olan ve FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan Veysel Özkan, İstanbul'da yakalandı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T11:01+0300
2025-07-11T11:01+0300
2025-07-11T11:07+0300
türki̇ye
fetö
mi̇t
gaybubet evleri
hükümlü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg
İstanbul Emniyeti ve MİT koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan İstanbul'da kaldığı gaybubet evinin önünde yakalandı.Gaybubet evinin önünde yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik yönelik çalışma yürütüldü.Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen Veysel Özkan'ın İstanbul'da gaybubet evinde kaldığı belirlendi.Polis ekipleri Özkan'ı, iş yerine gittiği sırada gaybubet evinin önünde yakaladı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Özkan, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bakan-yerlikaya-feto-elebasinin-olumunden-sonra-da-hain-yapinin-pesini-birakmayacagiz-1097751793.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_069b0530992c114f74600b085e7e1fd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fetö, mi̇t, gaybubet evleri, hükümlü
fetö, mi̇t, gaybubet evleri, hükümlü
MİT ve polisten ortak operasyon: FETÖ hükümlüsü eski İstihbarat Şube Müdürü yakalandı
11:01 11.07.2025 (güncellendi: 11:07 11.07.2025)
Eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü olan ve FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan Veysel Özkan, İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyeti ve MİT koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan İstanbul'da kaldığı gaybubet evinin önünde yakalandı.
Gaybubet evinin önünde yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen Veysel Özkan'ın İstanbul'da gaybubet evinde kaldığı belirlendi.
Polis ekipleri Özkan'ı, iş yerine gittiği sırada gaybubet evinin önünde yakaladı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Özkan, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.