https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/istanbulda-taksicilerden-yeni-zam-talebi-1097888973.html
İstanbul'da taksicilerden yeni zam talebi
İstanbul'da taksicilerden yeni zam talebi
Sputnik Türkiye
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetler nedeniyle taksimetre ücretlerine yüzde 35 zam yapılması için teklif hazırladı. Yüzde 35 zam talebinin kabul... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T08:58+0300
2025-07-15T08:58+0300
2025-07-15T08:58+0300
ekonomi̇
taksi
zam
ukome
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İstanbul’da sayıları 20 bine yaklaşan taksilere zam gündemde. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, ekonomik şartlar ve maliyet artışlarını gerekçe göstererek taksimetre ücretlerinde yüzde 35 oranında artış talep etti. Hazırlanan teklifin ilk UKOME toplantısında sunulması bekleniyor.Zam talebinin gerekçesi: Maliyet artışıTaksiciler Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, “Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatları, araç bakımı, yedek parça, sigorta ve işçilik maliyetlerindeki artış” zam isteğinin temel gerekçesi olarak sıralandı.Açıklamada ayrıca İstanbul’daki mevcut tarifelerin diğer illerin gerisinde kaldığına dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:🗣️ “İstanbul gibi ekonomik ve nüfus yoğunluğu en yüksek şehirde uygulanan tarifelerin diğer illerin gerisinde kalması, esnafın rekabet gücünü ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. İstanbul’un yaşam maliyeti ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda bu dengesizliğin daha da belirginleştiği aşikardır.”Yüzde 35 zam talebinin kabul edilmesi durumunda, İstanbul’daki taksi ücretlerinde önemli artışlar olacak. İşte beklenen yeni fiyatlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ak-parti-kampinda-asgari-ucret-ve-emekli-maaslari-gundemde-abdulkadir-selvi-mehmet-simsekin-1097886431.html
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taksi, zam, ukome, i̇stanbul, tl
taksi, zam, ukome, i̇stanbul, tl
İstanbul'da taksicilerden yeni zam talebi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetler nedeniyle taksimetre ücretlerine yüzde 35 zam yapılması için teklif hazırladı. Yüzde 35 zam talebinin kabul edilmesi durumunda, taksi indi-bindi ücreti 182.25 liraya yükselecek.
İstanbul’da sayıları 20 bine yaklaşan taksilere zam gündemde. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, ekonomik şartlar ve maliyet artışlarını gerekçe göstererek taksimetre ücretlerinde yüzde 35 oranında artış talep etti. Hazırlanan teklifin ilk UKOME toplantısında sunulması bekleniyor.
Zam talebinin gerekçesi: Maliyet artışı
Taksiciler Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, “Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatları, araç bakımı, yedek parça, sigorta ve işçilik maliyetlerindeki artış” zam isteğinin temel gerekçesi olarak sıralandı.
Açıklamada ayrıca İstanbul’daki mevcut tarifelerin diğer illerin gerisinde kaldığına dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:
🗣️ “İstanbul gibi ekonomik ve nüfus yoğunluğu en yüksek şehirde uygulanan tarifelerin diğer illerin gerisinde kalması, esnafın rekabet gücünü ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. İstanbul’un yaşam maliyeti ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda bu dengesizliğin daha da belirginleştiği aşikardır.”
Yüzde 35 zam talebinin kabul edilmesi durumunda, İstanbul’daki taksi ücretlerinde önemli artışlar olacak. İşte beklenen yeni fiyatlar:
Ücret Kalemi
Mevcut Tarife (TL)
Zamlı Tarife (Yüzde 35)
Açılış Ücreti
42
56.70
Kilometre Ücreti
28
37.80
İndi-Bindi Ücreti
135
182.25