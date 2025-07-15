https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/istanbulda-sabaha-karsi-deprem-afad-ve-kandilli-buyuklugunu-acikladi-1097885024.html

İstanbul ve Samsun'da deprem: AFAD ve Kandilli büyüklüğünü açıkladı

İstanbul ve Samsun'da deprem: AFAD ve Kandilli büyüklüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi açıklarında, İstanbul Büyükçekmece merkezli gece saatlerinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T06:53+0300

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türki̇ye

deprem

marmara denizi

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

afad

samsun

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İstanbul'da sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği, 11.9 kilometre olarak kaydedildi.Sarsıntının büyüklüğünü 3.2, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 2.9 olarak duyurdu. AFAD, depremin 17.36 derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.Samsun Ladik’te deprem mi oldu?Saatler 06.08’i gösterdiğinde bir başka deprem haberi de Karadeniz’den geldi. Samsun’un Ladik ilçesi, 3.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre sarsıntı, Hamitköy mevkisinde, yerin 10.08 kilometre derinliğinde meydana geldi. Samsun merkez ve çevre ilçeler de sarsıntıyı hissetti.Özellikle Ladik ilçesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığı nedeniyle zaman zaman benzer büyüklükte sarsıntılar yaşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kandilli-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1097793717.html

türki̇ye

marmara denizi

samsun

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