https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/istanbulda-sabaha-karsi-deprem-afad-ve-kandilli-buyuklugunu-acikladi-1097885024.html
İstanbul ve Samsun'da deprem: AFAD ve Kandilli büyüklüğünü açıkladı
İstanbul ve Samsun'da deprem: AFAD ve Kandilli büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi açıklarında, İstanbul Büyükçekmece merkezli gece saatlerinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T06:53+0300
2025-07-15T06:53+0300
2025-07-15T07:07+0300
türki̇ye
deprem
marmara denizi
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
afad
samsun
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İstanbul'da sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği, 11.9 kilometre olarak kaydedildi.Sarsıntının büyüklüğünü 3.2, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 2.9 olarak duyurdu. AFAD, depremin 17.36 derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.Samsun Ladik’te deprem mi oldu?Saatler 06.08’i gösterdiğinde bir başka deprem haberi de Karadeniz’den geldi. Samsun’un Ladik ilçesi, 3.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre sarsıntı, Hamitköy mevkisinde, yerin 10.08 kilometre derinliğinde meydana geldi. Samsun merkez ve çevre ilçeler de sarsıntıyı hissetti.Özellikle Ladik ilçesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığı nedeniyle zaman zaman benzer büyüklükte sarsıntılar yaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kandilli-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1097793717.html
türki̇ye
marmara denizi
samsun
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büyükçekmece depremi, marmara denizi depremi, i̇stanbul depremi, kandilli rasathanesi, afad, gece yarısı deprem, deprem büyüklüğü, samsun deprem, deprem son dakika, en son deprem ne zaman
İstanbul ve Samsun'da deprem: AFAD ve Kandilli büyüklüğünü açıkladı
06:53 15.07.2025 (güncellendi: 07:07 15.07.2025)
Marmara Denizi açıklarında, İstanbul Büyükçekmece merkezli gece saatlerinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 3.2, AFAD ise 2.9 olarak duyurdu. Öte yandan Samsun'da 3.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
İstanbul'da sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği, 11.9 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntının büyüklüğünü 3.2, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 2.9 olarak duyurdu. AFAD, depremin 17.36 derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Samsun Ladik’te deprem mi oldu?
Saatler 06.08’i gösterdiğinde bir başka deprem haberi de Karadeniz’den geldi. Samsun’un Ladik ilçesi, 3.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre sarsıntı, Hamitköy mevkisinde, yerin 10.08 kilometre derinliğinde meydana geldi. Samsun merkez ve çevre ilçeler de sarsıntıyı hissetti.
Özellikle Ladik ilçesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığı nedeniyle zaman zaman benzer büyüklükte sarsıntılar yaşıyor.