https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kandilli-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1097793717.html
Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi’nde Midilli Adası'nın güneyinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T20:45+0300
2025-07-10T20:45+0300
2025-07-10T21:05+0300
son depremler
kandilli
ege denizi
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
midilli
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Ege Denizi’nde Midilli Adası'nın güneyinde 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.Deprem, çevre illerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da bölgede olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-meydana-geldi-1097786884.html
kandilli
ege denizi
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kandilli, ege denizi, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), midilli
kandilli, ege denizi, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), midilli
Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
20:45 10.07.2025 (güncellendi: 21:05 10.07.2025)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi’nde Midilli Adası'nın güneyinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 20.12'de, yerin 9.3 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Ege Denizi’nde Midilli Adası'nın güneyinde 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Deprem, çevre illerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da bölgede olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.