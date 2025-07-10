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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kandilli-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1097793717.html
Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi’nde Midilli Adası'nın güneyinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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son depremler
kandilli
ege denizi
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
midilli
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Ege Denizi’nde Midilli Adası'nın güneyinde 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.Deprem, çevre illerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da bölgede olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-meydana-geldi-1097786884.html
kandilli
ege denizi
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kandilli, ege denizi, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), midilli
kandilli, ege denizi, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), midilli

Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

20:45 10.07.2025 (güncellendi: 21:05 10.07.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© Fotoğraf
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi’nde Midilli Adası'nın güneyinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 20.12'de, yerin 9.3 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Ege Denizi’nde Midilli Adası'nın güneyinde 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Deprem, çevre illerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da bölgede olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi
15:33
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