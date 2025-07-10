https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kandilli-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1097793717.html

Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Sputnik Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi’nde Midilli Adası'nın güneyinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

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2025-07-10T20:45+0300

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son depremler

kandilli

ege denizi

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

midilli

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Ege Denizi’nde Midilli Adası'nın güneyinde 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.Deprem, çevre illerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da bölgede olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-meydana-geldi-1097786884.html

kandilli

ege denizi

midilli

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Sputnik Türkiye

kandilli, ege denizi, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), midilli