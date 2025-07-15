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İstanbul’da konut satış fiyatları açıklandı: En pahalı ve en ucuz ilçeler
İstanbul’da konut satış fiyatları açıklandı: En pahalı ve en ucuz ilçeler
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Yüksek faiz oranlarına rağmen konut satışları hız kesmedi. Mayıs ayında ipotekli satışlarda dikkat çeken artış yaşanırken, İstanbul’un en ucuz ve en pahalı... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında 130 bin 25 adet olarak gerçekleşti. Aylık bazda yüzde 10, yıllık bazda ise yüzde 17,6’lık artış dikkat çekti. Özellikle yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlar yükselişe geçti. Mayısta 19 bin 412 adet ipotekli satış yapıldı. Bu rakam, aylık yüzde 11,1, yıllık ise yüzde 96 oranında artışa işaret ediyor.Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 14,9 olarak kaydedildi. Tüm bu hareketliliğin ortasında, İstanbul’da konut almak isteyenler için en ucuz ve en pahalı semtler yeniden mercek altına alındı. Satılık konut fiyatları metrekare olarak hesaplandı. İstanbul İlçeleri – Satılık Konut Fiyatları (TL/m²)
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i̇stanbul, konut, konut satışı, konut fiyatları
i̇stanbul, konut, konut satışı, konut fiyatları

İstanbul’da konut satış fiyatları açıklandı: En pahalı ve en ucuz ilçeler

07:56 15.07.2025
© AASosyal konut
Sosyal konut - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AA
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Yüksek faiz oranlarına rağmen konut satışları hız kesmedi. Mayıs ayında ipotekli satışlarda dikkat çeken artış yaşanırken, İstanbul’un en ucuz ve en pahalı semtleri de netleşti.
Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında 130 bin 25 adet olarak gerçekleşti. Aylık bazda yüzde 10, yıllık bazda ise yüzde 17,6’lık artış dikkat çekti. Özellikle yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlar yükselişe geçti. Mayısta 19 bin 412 adet ipotekli satış yapıldı. Bu rakam, aylık yüzde 11,1, yıllık ise yüzde 96 oranında artışa işaret ediyor.

Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 14,9 olarak kaydedildi. Tüm bu hareketliliğin ortasında, İstanbul’da konut almak isteyenler için en ucuz ve en pahalı semtler yeniden mercek altına alındı. Satılık konut fiyatları metrekare olarak hesaplandı.

İstanbul İlçeleri – Satılık Konut Fiyatları (TL/m²)

Adalar – 90.055 TL
Arnavutköy – 35.513 TL
Ataşehir – 66.666 TL
Avcılar – 40.909 TL
Bağcılar – 44.615 TL
Bahçelievler – 44.444 TL
Bakırköy – 99.005 TL
Başakşehir – 57.745 TL
Bayrampaşa – 47.368 TL
Beşiktaş – 113.246 TL
Beykoz –88.166 TL
Beylikdüzü –38.097 TL
Beyoğlu – 68.750 TL
Büyükçekmece – 47.500 TL
Çatalca – 45.833 TL
Çekmeköy – 51.900 TL
Esenler – 38.888 TL
Esenyurt – 27.400 TL
Eyüpsultan – 60.000 TL
Fatih – 39.444 TL
Gaziosmanpaşa – 38.894 TL
Güngören – 37.375 TL
Kadıköy – 136.111 TL
Kağıthane – 54.615 TL
Kartal – 62.079 TL
Küçükçekmece – 46.666 TL
Maltepe – 70.801 TL
Pendik – 52.020 TL
Sancaktepe – 42.777 TL
Sarıyer – 126.615 TL
Silivri – 38.947 TL
Sultanbeyli – 41.428 TL
Sultangazi – 35.488 TL
Şile – 76.087 TL
Şişli – 69.298 TL
Tuzla – 53.623 TL
Ümraniye – 58.922 TL
Üsküdar – 85.714 TL
Zeytinburnu – 66.315 TL
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