https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/istanbulda-konut-satis-fiyatlari-aciklandi-en-pahali-ve-en-ucuz-ilceler-1097886465.html

İstanbul’da konut satış fiyatları açıklandı: En pahalı ve en ucuz ilçeler

İstanbul’da konut satış fiyatları açıklandı: En pahalı ve en ucuz ilçeler

Sputnik Türkiye

Yüksek faiz oranlarına rağmen konut satışları hız kesmedi. Mayıs ayında ipotekli satışlarda dikkat çeken artış yaşanırken, İstanbul’un en ucuz ve en pahalı... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T07:56+0300

2025-07-15T07:56+0300

2025-07-15T07:56+0300

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Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında 130 bin 25 adet olarak gerçekleşti. Aylık bazda yüzde 10, yıllık bazda ise yüzde 17,6’lık artış dikkat çekti. Özellikle yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlar yükselişe geçti. Mayısta 19 bin 412 adet ipotekli satış yapıldı. Bu rakam, aylık yüzde 11,1, yıllık ise yüzde 96 oranında artışa işaret ediyor.Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 14,9 olarak kaydedildi. Tüm bu hareketliliğin ortasında, İstanbul’da konut almak isteyenler için en ucuz ve en pahalı semtler yeniden mercek altına alındı. Satılık konut fiyatları metrekare olarak hesaplandı. İstanbul İlçeleri – Satılık Konut Fiyatları (TL/m²)

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i̇stanbul, konut, konut satışı, konut fiyatları