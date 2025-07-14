https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/turkiyenin-oscar-adayi-aciklandi-hemmenin-oldugu-gunlerden-biri-1097882384.html
Türkiye'nin Oscar adayı açıklandı: Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
Türkiye'nin Oscar adayı açıklandı: Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
Sputnik Türkiye
98. Oscar Ödülleri’nde Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film adayı, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri' oldu. Venedik Film... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T21:59+0300
2025-07-14T21:59+0300
2025-07-14T22:00+0300
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Türkiye, 98. Oscar Ödülleri’nde 'En İyi Uluslararası Film' kategorisinde yarışacak adayını belirledi.Sinema alanında yılın en prestijli seçimlerinden biri olarak görülen bu kararda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan seçici kurul, yönetmen Murat Fıratoğlu’nun 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri' adlı filmini Oscar’a aday gösterdi.Film, ilk olarak geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmış ve burada Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştü. Türkiye'deki ilk gösterimini ise Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapan yapım, burada 'En İyi Film' ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu nedir?Yönetmenliğini ve başrolünü Murat Fıratoğlu’nun üstlendiği film, borçları nedeniyle domates tarlasında çalışmak zorunda kalan Eyüp’ün, kendisine ödeme yapmayan ustabaşı Hemme’den intikam alma planını konu alıyor. Güçlü sosyal eleştirisi, sade anlatımı ve karakter odaklı yapısıyla övgü toplayan film, Anadolu taşrasının sert yaşam koşullarını da derinlemesine ele alıyor.Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri oyuncu kadrosu Filmin oyuncu kadrosunda Salih Taşçı, Sefer Fıratoğlu, Güneş Sayın, Ali Barkın Birkan, Fırat Bozan ve Çetin Fıratoğlu yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini ise Nedim Dedecan ve Semih Yıldız birlikte üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/97-oscar-odulleri-sahiplerini-buldu-brody-21-yil-sonra-2-kez-oscar-kazandi-1094130747.html
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türkiye, oscar, oscar ödül töreni, oscar ödülü, oscar ödülleri, film, cannes film festivali, film festivali, cannes film festivali
Türkiye'nin Oscar adayı açıklandı: Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
21:59 14.07.2025 (güncellendi: 22:00 14.07.2025)
98. Oscar Ödülleri’nde Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film adayı, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri' oldu. Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazanan film, Türkiye’de ilk kez Altın Koza Film Festivali’nde gösterildi ve En İyi Film Ödülü’nü aldı.
Türkiye, 98. Oscar Ödülleri’nde 'En İyi Uluslararası Film' kategorisinde yarışacak adayını belirledi.
Sinema alanında yılın en prestijli seçimlerinden biri olarak görülen bu kararda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan seçici kurul, yönetmen Murat Fıratoğlu’nun 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri' adlı filmini Oscar’a aday gösterdi.
Film, ilk olarak geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmış ve burada Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştü. Türkiye'deki ilk gösterimini ise Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapan yapım, burada 'En İyi Film' ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.
Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin konusu nedir?
Yönetmenliğini ve başrolünü Murat Fıratoğlu’nun üstlendiği film, borçları nedeniyle domates tarlasında çalışmak zorunda kalan Eyüp’ün, kendisine ödeme yapmayan ustabaşı Hemme’den intikam alma planını konu alıyor. Güçlü sosyal eleştirisi, sade anlatımı ve karakter odaklı yapısıyla övgü toplayan film, Anadolu taşrasının sert yaşam koşullarını da derinlemesine ele alıyor.
Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri oyuncu kadrosu
Filmin oyuncu kadrosunda Salih Taşçı, Sefer Fıratoğlu, Güneş Sayın, Ali Barkın Birkan, Fırat Bozan ve Çetin Fıratoğlu yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini ise Nedim Dedecan ve Semih Yıldız birlikte üstlendi.