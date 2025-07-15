https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/istanbulda-dogalgaz-borusu-patladi-kazada-2-isci-yaralandi-1097909638.html

İstanbul'da doğalgaz borusu patladı: Kazada 2 işçi yaralandı

İstanbul'da doğalgaz borusu patladı: Kazada 2 işçi yaralandı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı, 2 İSKİ çalışanı hafif yaralandı. Patlamada bir binanın hasar aldığı, bölgede bulunan... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T19:06+0300

2025-07-15T19:06+0300

2025-07-15T19:06+0300

türki̇ye

küçükçekmece

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

türkiye

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

doğalgaz patlaması

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.Patlama esnasında bölgede görevli olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) bağlı iki personel hafif şekilde yaralandı. Olayın etkisiyle çevredeki bir binada yapısal hasar oluştu, sokakta bulunan bir iş makinesi de zarar gördü. Patlama sonrası çevrede yoğun gaz kokusu yayılırken, halk kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/dmmden-dogalgaz-piyasalarinda-yasanan-gelismeler-aciklamasi--1097504719.html

türki̇ye

küçükçekmece

i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

küçükçekmece, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)