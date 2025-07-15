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İstanbul'da doğalgaz borusu patladı: Kazada 2 işçi yaralandı
İstanbul'da doğalgaz borusu patladı: Kazada 2 işçi yaralandı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı, 2 İSKİ çalışanı hafif yaralandı. Patlamada bir binanın hasar aldığı, bölgede bulunan... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T19:06+0300
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
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doğalgaz
doğalgaz boru hattı
doğalgaz patlaması
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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.Patlama esnasında bölgede görevli olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) bağlı iki personel hafif şekilde yaralandı. Olayın etkisiyle çevredeki bir binada yapısal hasar oluştu, sokakta bulunan bir iş makinesi de zarar gördü. Patlama sonrası çevrede yoğun gaz kokusu yayılırken, halk kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/dmmden-dogalgaz-piyasalarinda-yasanan-gelismeler-aciklamasi--1097504719.html
türki̇ye
küçükçekmece
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küçükçekmece, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
küçükçekmece, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

İstanbul'da doğalgaz borusu patladı: Kazada 2 işçi yaralandı

19:06 15.07.2025
© AA / Engin ZaferDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AA / Engin Zafer
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Küçükçekmece'de altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı, 2 İSKİ çalışanı hafif yaralandı. Patlamada bir binanın hasar aldığı, bölgede bulunan bir kepçenin de zarar gördüğü açıklandı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
Patlama esnasında bölgede görevli olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) bağlı iki personel hafif şekilde yaralandı. Olayın etkisiyle çevredeki bir binada yapısal hasar oluştu, sokakta bulunan bir iş makinesi de zarar gördü.
Patlama sonrası çevrede yoğun gaz kokusu yayılırken, halk kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.
Doğalgaz tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
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