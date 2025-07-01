https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/dmmden-dogalgaz-piyasalarinda-yasanan-gelismeler-aciklamasi--1097504719.html
DMM'den doğalgaz piyasaları açıklaması: Yaşanan gelişmeler, arz-talep dengesinde önemli etkiler oluşturdu
DMM'den doğalgaz piyasaları açıklaması: Yaşanan gelişmeler, arz-talep dengesinde önemli etkiler oluşturdu
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), doğalgaz fiyatlarına ilişkin kamuoyunda dolaşan bazı iddialar üzerine küresel enerji piyasalarında yaşanan... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T22:27+0300
2025-07-01T22:27+0300
2025-07-01T22:30+0300
türki̇ye
dezenformasyonla mücadele merkezi
doğalgaz
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde enerji piyasalarına ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin kamuoyunda dolaşan bazı iddialar üzerine açıklamada bulundu. Açıklamada, Türkiye'nin yüksek enerji maliyetlerinden vatandaşlarını korumak ve enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla attığı stratejik adımlar kamuoyuyla paylaşıldı.DMM’nin resmi açıklamasında, küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin, arz-talep dengesi üzerinde önemli etkiler oluşturduğu belirtilerek, “Ukrayna çatışması nedeniyle Avrupa’ya doğal gaz sağlayan ana nakil hatlarının tam kapasiteyle çalışamaması, Avrupa ülkelerini sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yöneltmiş, bu durum enerji fiyatlarında dalgalanmalara yol açmıştır” denildi.Açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte vatandaşlarını korumak amacıyla kapsamlı sübvansiyon politikaları uyguladığı vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:Ayrıca Türkiye’nin, enerji arzını çeşitlendirmek ve bölgesel bir enerji merkezi haline gelmek amacıyla LNG, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırımlarına da hız verdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/epdk-acikladi-dogalgaza-zam-geldi-1097504176.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, doğalgaz
dezenformasyonla mücadele merkezi, doğalgaz
DMM'den doğalgaz piyasaları açıklaması: Yaşanan gelişmeler, arz-talep dengesinde önemli etkiler oluşturdu
22:27 01.07.2025 (güncellendi: 22:30 01.07.2025)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), doğalgaz fiyatlarına ilişkin kamuoyunda dolaşan bazı iddialar üzerine küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin, arz-talep dengesi üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu belirtti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde enerji piyasalarına ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin kamuoyunda dolaşan bazı iddialar üzerine açıklamada bulundu. Açıklamada, Türkiye'nin yüksek enerji maliyetlerinden vatandaşlarını korumak ve enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla attığı stratejik adımlar kamuoyuyla paylaşıldı.
DMM’nin resmi açıklamasında, küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin, arz-talep dengesi üzerinde önemli etkiler oluşturduğu belirtilerek, “Ukrayna çatışması nedeniyle Avrupa’ya doğal gaz sağlayan ana nakil hatlarının tam kapasiteyle çalışamaması, Avrupa ülkelerini sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yöneltmiş, bu durum enerji fiyatlarında dalgalanmalara yol açmıştır” denildi.
Açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte vatandaşlarını korumak amacıyla kapsamlı sübvansiyon politikaları uyguladığı vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:
Son üç yılda enerji faturalarına yönelik toplam 1 trilyon TL sübvansiyon sağlandı.
Halihazırda konutlarda kullanılan doğal gaz için yüzde 44 oranında sübvansiyon uygulanmaya devam ediliyor.
Sakarya Gaz Sahası’nda günlük doğal gaz üretimi 9.5 milyon metreküpe ulaştı.
Osmangazi Üretim Platformu’nun devreye girmesiyle bu üretimin 2026'da 20 milyon metre küp’e, 2028'de ise 40 milyon m³’e çıkarılması hedefleniyor.
2025 yılı sonu itibarıyla doğal gaz sübvansiyonlarının 200 milyar TL’yi aşması bekleniyor.
Ayrıca Türkiye’nin, enerji arzını çeşitlendirmek ve bölgesel bir enerji merkezi haline gelmek amacıyla LNG, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırımlarına da hız verdiği belirtildi.