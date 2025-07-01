https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/dmmden-dogalgaz-piyasalarinda-yasanan-gelismeler-aciklamasi--1097504719.html

DMM'den doğalgaz piyasaları açıklaması: Yaşanan gelişmeler, arz-talep dengesinde önemli etkiler oluşturdu

DMM'den doğalgaz piyasaları açıklaması: Yaşanan gelişmeler, arz-talep dengesinde önemli etkiler oluşturdu

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), doğalgaz fiyatlarına ilişkin kamuoyunda dolaşan bazı iddialar üzerine küresel enerji piyasalarında yaşanan... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T22:27+0300

2025-07-01T22:27+0300

2025-07-01T22:30+0300

türki̇ye

dezenformasyonla mücadele merkezi

doğalgaz

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde enerji piyasalarına ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin kamuoyunda dolaşan bazı iddialar üzerine açıklamada bulundu. Açıklamada, Türkiye'nin yüksek enerji maliyetlerinden vatandaşlarını korumak ve enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla attığı stratejik adımlar kamuoyuyla paylaşıldı.DMM’nin resmi açıklamasında, küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin, arz-talep dengesi üzerinde önemli etkiler oluşturduğu belirtilerek, “Ukrayna çatışması nedeniyle Avrupa’ya doğal gaz sağlayan ana nakil hatlarının tam kapasiteyle çalışamaması, Avrupa ülkelerini sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yöneltmiş, bu durum enerji fiyatlarında dalgalanmalara yol açmıştır” denildi.Açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte vatandaşlarını korumak amacıyla kapsamlı sübvansiyon politikaları uyguladığı vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:Ayrıca Türkiye’nin, enerji arzını çeşitlendirmek ve bölgesel bir enerji merkezi haline gelmek amacıyla LNG, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırımlarına da hız verdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/epdk-acikladi-dogalgaza-zam-geldi-1097504176.html

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dezenformasyonla mücadele merkezi, doğalgaz