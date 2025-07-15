https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-diaspora-bakani-amichai-chikli-ahmet-saranin-hemen-ortadan-kaldirilmasi-gerekiyor-1097910354.html

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli: Ahmet Şara'nın hemen ortadan kaldırılması gerekiyor

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli: Ahmet Şara'nın hemen ortadan kaldırılması gerekiyor

Sputnik Türkiye

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Süveyda’daki çatışmalar sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya suikast çağrısında bulundu. Chikli, sosyal medya... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T21:10+0300

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İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Süveyda’daki çatışmaların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya suikast çağrısı yaptı.Chikli, açıklamasında “Hamas’a benziyorsa, Hamas gibi konuşuyorsa ve Hamas gibi davranıyorsa, o Hamas’tır” ifadelerini kullanarak Şara yönetimini Hamas'la özdeşleştirdi.Chikli, Suriye hükümetini 'halifelik' olarak nitelendirerek, “Ahmed Şara'nın meşru bir lider olduğunu düşünen herkes çok yanılıyor. Hemen ortadan kaldırılması gerekiyor” sözleriyle Suriye liderine yönelik açık bir şekilde suikast çağrısı yaptı.

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