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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-diaspora-bakani-amichai-chikli-ahmet-saranin-hemen-ortadan-kaldirilmasi-gerekiyor-1097910354.html
İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli: Ahmet Şara'nın hemen ortadan kaldırılması gerekiyor
İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli: Ahmet Şara'nın hemen ortadan kaldırılması gerekiyor
Sputnik Türkiye
İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Süveyda’daki çatışmalar sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya suikast çağrısında bulundu. Chikli, sosyal medya... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T21:10+0300
2025-07-15T21:10+0300
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İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Süveyda’daki çatışmaların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya suikast çağrısı yaptı.Chikli, açıklamasında “Hamas’a benziyorsa, Hamas gibi konuşuyorsa ve Hamas gibi davranıyorsa, o Hamas’tır” ifadelerini kullanarak Şara yönetimini Hamas'la özdeşleştirdi.Chikli, Suriye hükümetini 'halifelik' olarak nitelendirerek, “Ahmed Şara'nın meşru bir lider olduğunu düşünen herkes çok yanılıyor. Hemen ortadan kaldırılması gerekiyor” sözleriyle Suriye liderine yönelik açık bir şekilde suikast çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/suriyede-ateskes-ilan-edildi-suriye-askeri-suveydadan-cekilmeye-basladi-1097909172.html
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ahmet şara, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu
ahmet şara, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli: Ahmet Şara'nın hemen ortadan kaldırılması gerekiyor

21:10 15.07.2025
© SputnikSuriye'de şiddetli çatışmalar: 1000’e yakın Alevi, Durzi ve Hristiyanın öldürüldüğü iddia ediliyor
Suriye'de şiddetli çatışmalar: 1000’e yakın Alevi, Durzi ve Hristiyanın öldürüldüğü iddia ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
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İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Süveyda’daki çatışmalar sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya suikast çağrısında bulundu. Chikli, sosyal medya hesabından Şara’yı Hamas'la özdeşleştirerek ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.
İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Süveyda’daki çatışmaların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya suikast çağrısı yaptı.
Chikli, açıklamasında “Hamas’a benziyorsa, Hamas gibi konuşuyorsa ve Hamas gibi davranıyorsa, o Hamas’tır” ifadelerini kullanarak Şara yönetimini Hamas'la özdeşleştirdi.
Chikli, Suriye hükümetini 'halifelik' olarak nitelendirerek, “Ahmed Şara'nın meşru bir lider olduğunu düşünen herkes çok yanılıyor. Hemen ortadan kaldırılması gerekiyor” sözleriyle Suriye liderine yönelik açık bir şekilde suikast çağrısı yaptı.
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
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Suriye'de ateşkes ilan edildi: Suriye askeri Süveyda'dan çekilmeye başladı
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