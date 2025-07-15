https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/hailey-bieberden-kivanc-tatlituglu-isyan-kuzey-guney-sahnesi-dudak-kalemi-paylasimina-konu-oldu-1097906156.html

Hailey Bieber'den Kıvanç Tatlıtuğ'lu isyan: Kuzey Güney sahnesi 'dudak kalemi' paylaşımına konu oldu

Hailey Bieber'den Kıvanç Tatlıtuğ'lu isyan: Kuzey Güney sahnesi 'dudak kalemi' paylaşımına konu oldu

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, sosyal medya hesabı üzerinden Kıvanç Tatlıtuğ’un Kuzey Güney dizisinden bir sahneyi paylaştı. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T16:43+0300

2025-07-15T16:43+0300

2025-07-15T16:43+0300

yaşam

hailey bieber

kıvanç tatlıtuğ

kuzey güney

tiktok

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Hailey Bieber, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile Türk sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Bieber, Kıvanç Tatlıtuğ’un Kuzey karakterine hayat verdiği Kuzey Güney dizisinden bir sahneyi paylaşarak dikkat çekti.Bieber’ın paylaştığı karede, Kuzey karakterinin Boğaz’a dalgın dalgın baktığı sahne yer alırken, üstüne İngilizce olarak şu mizahi cümle eklenmişti:“Life after losing your favorite lipliner”(Favori dudak kalemini kaybettikten sonraki hayat)Bu paylaşım, Türk kullanıcılar arasında kısa sürede viral oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/hailey-baldwin-bieberin-yuzuk-atmasini-yakinlari-acikladi-justinin-kendine-gelmesi-gerek-evliligini-1097290965.html

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hailey bieber, kıvanç tatlıtuğ, kuzey güney, tiktok