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Hailey Bieber'den Kıvanç Tatlıtuğ'lu isyan: Kuzey Güney sahnesi 'dudak kalemi' paylaşımına konu oldu
Hailey Bieber'den Kıvanç Tatlıtuğ'lu isyan: Kuzey Güney sahnesi 'dudak kalemi' paylaşımına konu oldu
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, sosyal medya hesabı üzerinden Kıvanç Tatlıtuğ’un Kuzey Güney dizisinden bir sahneyi paylaştı. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T16:43+0300
2025-07-15T16:43+0300
yaşam
hailey bieber
kıvanç tatlıtuğ
kuzey güney
tiktok
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Hailey Bieber, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile Türk sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Bieber, Kıvanç Tatlıtuğ’un Kuzey karakterine hayat verdiği Kuzey Güney dizisinden bir sahneyi paylaşarak dikkat çekti.Bieber’ın paylaştığı karede, Kuzey karakterinin Boğaz’a dalgın dalgın baktığı sahne yer alırken, üstüne İngilizce olarak şu mizahi cümle eklenmişti:“Life after losing your favorite lipliner”(Favori dudak kalemini kaybettikten sonraki hayat)Bu paylaşım, Türk kullanıcılar arasında kısa sürede viral oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/hailey-baldwin-bieberin-yuzuk-atmasini-yakinlari-acikladi-justinin-kendine-gelmesi-gerek-evliligini-1097290965.html
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hailey bieber, kıvanç tatlıtuğ, kuzey güney, tiktok
hailey bieber, kıvanç tatlıtuğ, kuzey güney, tiktok

Hailey Bieber'den Kıvanç Tatlıtuğ'lu isyan: Kuzey Güney sahnesi 'dudak kalemi' paylaşımına konu oldu

16:43 15.07.2025
Hailey Bieber’dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı: Kuzey Güney sahnesi gündem oldu
Hailey Bieber’dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı: Kuzey Güney sahnesi gündem oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
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Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, sosyal medya hesabı üzerinden Kıvanç Tatlıtuğ’un Kuzey Güney dizisinden bir sahneyi paylaştı.
Hailey Bieber, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile Türk sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Bieber, Kıvanç Tatlıtuğ’un Kuzey karakterine hayat verdiği Kuzey Güney dizisinden bir sahneyi paylaşarak dikkat çekti.
Bieber’ın paylaştığı karede, Kuzey karakterinin Boğaz’a dalgın dalgın baktığı sahne yer alırken, üstüne İngilizce olarak şu mizahi cümle eklenmişti:
Hailey Bieber’dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı: Kuzey Güney sahnesi gündem oldu
Hailey Bieber’dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı: Kuzey Güney sahnesi gündem oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
Hailey Bieber’dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı: Kuzey Güney sahnesi gündem oldu
“Life after losing your favorite lipliner”
(Favori dudak kalemini kaybettikten sonraki hayat)
Bu paylaşım, Türk kullanıcılar arasında kısa sürede viral oldu.
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