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Hailey Baldwin Bieber'ın 'yüzük atmasını' yakınları açıkladı: Justin'in kendine gelmesi gerek, evliliğini sorguluyor
Hailey Baldwin Bieber'ın 'yüzük atmasını' yakınları açıkladı: Justin'in kendine gelmesi gerek, evliliğini sorguluyor
Sputnik Türkiye
Hollywood’un gözde çifti Justin ve Hailey Bieber, bu kez evlilik krizleriyle gündemde. Hailey Bieber’ın 1,5 milyon dolarlık alyansını parmağından çıkarması ve... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T15:58+0300
2025-06-24T15:58+0300
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2018’de evlenen Justin ve Hailey Bieber çifti, özel hayatlarındaki dalgalanmalarla sık sık gündeme geliyor. Bu kez krizin fitilini ateşleyen olay, Hailey Bieber’ın Babalar Günü öncesi alyanssız görüntülenmesi oldu. 1,5 milyon dolar değerindeki yüzüğün olmaması, hayranların gözünden kaçmadı.Hailey yüzüğü geri taktı ama şüpheler dinmediErtesi gün, Hailey New York'taki bir etkinlikte tekrar yüzüğüyle boy gösterdi. Ancak yüzüğün bir günlüğüne de olsa olmaması, sosyal medyada ayrılık iddialarını tetikledi. Hayranlar arasında “Bu bilinçli bir mesaj mıydı?” sorusu gündeme geldi.Zihinsel sağlık ve sosyal medya gerginliğiEntertainment Tonight’a konuşan kaynaklara göre, çiftin evliliğinde gerilim yüksek. Justin’in ruh hali, sosyal medya üzerinden yaptığı karmaşık paylaşımlar ve Hailey’nin “çocukça davranışlar” yorumu evdeki havanın oldukça gergin olduğunu gösteriyor.İçeriden gelen açıklamalar: Hailey kenara atıldığını hissediyorThe Sun’a konuşan kaynaklar, Hailey’nin Justin’e “kendine gelmesi” yönünde sık sık telkinde bulunduğunu belirtiyor. Ancak Justin’in özel anlarını sosyal medyada paylaşması, Hailey’yi hayal kırıklığına uğratıyor. Kaynağa göre, “Kendini dışlanmış hissediyor ve bu evliliğin nereye gittiğini sorguluyor.”Çifte yakın dostlar: “İkisi de bu evliliği kurtarmak i̇stiyor”Yakın çevreleri, her şeye rağmen Justin ve Hailey’nin hâlâ birbirlerine bağlı olduğunu ve bu evliliği yürütmek istediklerini ifade ediyor. Ancak yaşananlar, ilişkilerinin hassas bir döneme girdiğini açıkça gösteriyor.
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justin bieber boşanıyor mu, hailey bieber yüzük, justin hailey evlilik krizi, hailey bieber alyanssız, justin bieber sosyal medya paylaşımı, bieber çiftinde son durum, hailey bieber tepkisi, magazin gündemi bieber
justin bieber boşanıyor mu, hailey bieber yüzük, justin hailey evlilik krizi, hailey bieber alyanssız, justin bieber sosyal medya paylaşımı, bieber çiftinde son durum, hailey bieber tepkisi, magazin gündemi bieber

Hailey Baldwin Bieber'ın 'yüzük atmasını' yakınları açıkladı: Justin'in kendine gelmesi gerek, evliliğini sorguluyor

15:58 24.06.2025
© AP Photo / Jordan StraussJustin Bieber- Hailey Baldwin Bieber
Justin Bieber- Hailey Baldwin Bieber - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
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Hollywood’un gözde çifti Justin ve Hailey Bieber, bu kez evlilik krizleriyle gündemde. Hailey Bieber’ın 1,5 milyon dolarlık alyansını parmağından çıkarması ve Justin Bieber’ın kafa karıştıran sosyal medya paylaşımları, “Boşanıyorlar mı?” sorularını yeniden alevlendirdi.
2018’de evlenen Justin ve Hailey Bieber çifti, özel hayatlarındaki dalgalanmalarla sık sık gündeme geliyor. Bu kez krizin fitilini ateşleyen olay, Hailey Bieber’ın Babalar Günü öncesi alyanssız görüntülenmesi oldu. 1,5 milyon dolar değerindeki yüzüğün olmaması, hayranların gözünden kaçmadı.

Hailey yüzüğü geri taktı ama şüpheler dinmedi

Ertesi gün, Hailey New York'taki bir etkinlikte tekrar yüzüğüyle boy gösterdi. Ancak yüzüğün bir günlüğüne de olsa olmaması, sosyal medyada ayrılık iddialarını tetikledi. Hayranlar arasında “Bu bilinçli bir mesaj mıydı?” sorusu gündeme geldi.

Zihinsel sağlık ve sosyal medya gerginliği

Entertainment Tonight’a konuşan kaynaklara göre, çiftin evliliğinde gerilim yüksek. Justin’in ruh hali, sosyal medya üzerinden yaptığı karmaşık paylaşımlar ve Hailey’nin “çocukça davranışlar” yorumu evdeki havanın oldukça gergin olduğunu gösteriyor.

İçeriden gelen açıklamalar: Hailey kenara atıldığını hissediyor

The Sun’a konuşan kaynaklar, Hailey’nin Justin’e “kendine gelmesi” yönünde sık sık telkinde bulunduğunu belirtiyor. Ancak Justin’in özel anlarını sosyal medyada paylaşması, Hailey’yi hayal kırıklığına uğratıyor. Kaynağa göre, “Kendini dışlanmış hissediyor ve bu evliliğin nereye gittiğini sorguluyor.”

Çifte yakın dostlar: “İkisi de bu evliliği kurtarmak i̇stiyor”

Yakın çevreleri, her şeye rağmen Justin ve Hailey’nin hâlâ birbirlerine bağlı olduğunu ve bu evliliği yürütmek istediklerini ifade ediyor. Ancak yaşananlar, ilişkilerinin hassas bir döneme girdiğini açıkça gösteriyor.
Brad Pitt ve Tom Cruise - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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