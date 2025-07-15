https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/guney-koreden-tartismali-adalarla-ilgili-japonyaya-tepki-gosterdi-1097894565.html

Güney Kore'den tartışmalı adalarla ilgili Japonya'ya tepki gösterdi

Güney Kore'den tartışmalı adalarla ilgili Japonya'ya tepki gösterdi

Sputnik Türkiye

Güney Kore, Japonya’nın Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" üzerinde egemenlik iddiasını yeniden gündeme getirmesine tepki... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T11:48+0300

2025-07-15T11:48+0300

2025-07-15T11:48+0300

dünya

japonya

asya & pasifik

takeshima

doğu denizi

güney kore

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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, Japonya’nın Dokdo’ya yönelik haksız egemenlik iddiasını yinelemesine güçlü şekilde karşı çıkmaktadır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, söz konusu adaların tarih, coğrafya ve uluslararası hukuk açısından Güney Kore’ye ait olduğu vurgulanarak Japonya’ya bu iddialarından derhal vazgeçmesi çağrısı yapıldı.Ayrıca, açıklamada, Japonya’nın adalara ilişkin "herhangi bir provokasyonuna" sert şekilde karşılık verileceği uyarısı yapıldı.Büyükelçi çağrıldıÖte yandan, Güney Kore hükümetinin, gün içinde Seul’deki Japonya Büyükelçiliği'nden bir yetkiliyi çağırarak resmi protestosunu iletmesi bekleniyor.Japonya, "Takeshima" olarak nitelendirdiği adalara savunma beyaz kitabında yer vererek adaların Japonya toprağı olduğunu savunmuştu.Tartışmalı adalarGüney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

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japonya

takeshima

doğu denizi

güney kore

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japonya, asya & pasifik, takeshima, doğu denizi, güney kore