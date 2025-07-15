https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/hicbir-haritada-yoktu-tarihciler-saskin-polonyada-5-bin-500-yillik-dev-piramit-mezarlari-kesfedildi-1097894444.html
Hiçbir haritada yoktu, tarihçiler şaşkın: Polonya'da 5 bin 500 yıllık dev piramit mezarları keşfedildi
Hiçbir haritada yoktu, tarihçiler şaşkın: Polonya'da 5 bin 500 yıllık dev piramit mezarları keşfedildi
Sputnik Türkiye
Polonya'nın Wyskoć köyünde arkeologlar, 5.500 yıl öncesine dayanan ve Funnelbaker Kültürü'ne ait iki devasa megalitik mezarı ortaya çıkardı. Bu mezarlar... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T11:36+0300
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2025-07-15T11:36+0300
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Poznań’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi'nden arkeologlar, Orta Polonya'nın Wyskoć köyünde gerçekleştirdikleri kazılar sırasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde iki megalitik yapı keşfetti. Bu yapılar, halk arasında “Polonya piramitleri” olarak adlandırılsa da, teknik olarak dev mezar odaları olarak sınıflandırılıyor.Uzaktan algılama teknolojisi ile ortaya çıkarıldıKazı alanı, General Dezydery Chłapowski Peyzaj Parkı içerisinde yer alıyor. Ekip, uzaktan algılama sistemleri ile bölgeyi tarayarak beş potansiyel alan tespit etti ve bu alanlarda yürütülen saha araştırmaları sonucunda iki piramit mezar ortaya çıkarıldı. Polonya'da bu türde keşfedilen yalnızca ikinci örnek olan yapılar, tarihi açıdan büyük bir öneme sahip.Funnelbaker kültürü'ne ait olduğu tespit edildiKeşfedilen mezarların, Kuzey-Orta Avrupa'da Neolitik dönemde yaşayan ve “Huni Biçimli Beaker” olarak bilinen Funnelbaker Kültürü’ne ait olduğu düşünülüyor. Bu kültür, adını karakteristik huni şekilli çanak çömleklerinden alıyor. Arkeologlara göre, bu tür mezarlara sadece kabile liderleri, şamanlar ve rahipler gibi toplumun elit kesimi gömülmekteydi.Taş devri mühendisliği: 10 tonluk kayalarla i̇nşa edildiMezarlar, her biri 10 tona kadar çıkan taş bloklarla inşa edilmiş. Taşlar yalnızca insan gücü ve kızaklarla taşınmış. Ancak zamanla bu taşların büyük bir kısmı kaybolmuş ya da farklı amaçlarla kullanılmış. Uzmanlara göre, binlerce yıl boyunca taşlara duyulan ihtiyaç nedeniyle, yerel halk tarafından bu yapılar sökülmüş olabilir.Alan hâlâ i̇nceleniyor, ziyarete kapalıŞu anda kazı çalışmaları devam ettiğinden dolayı alan ziyaretçilere kapalı tutuluyor. Uzmanlar, alanın korunması ve daha fazla arkeolojik bulgunun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu mezarlar, sadece Polonya’nın değil, tüm Avrupa’nın tarih öncesi döneme dair bilgi birikimini artırması açısından büyük bir potansiyele sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/yapay-zekayi-terapisti-mi-sandiniz-oxford-profesoru-uyardi-asla-yapmayin-1097892953.html
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polonya, piramit, piramit, mezar, mezar, keşif, arkeolojik keşif, tarih, tarih, arkeoloji
polonya, piramit, piramit, mezar, mezar, keşif, arkeolojik keşif, tarih, tarih, arkeoloji
Hiçbir haritada yoktu, tarihçiler şaşkın: Polonya'da 5 bin 500 yıllık dev piramit mezarları keşfedildi
Polonya'nın Wyskoć köyünde arkeologlar, 5.500 yıl öncesine dayanan ve Funnelbaker Kültürü'ne ait iki devasa megalitik mezarı ortaya çıkardı. Bu mezarlar, Polonya tarihinin en eski ve en büyük piramit yapılarından biri olma özelliğini taşıyor.
Poznań’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi'nden arkeologlar, Orta Polonya'nın Wyskoć köyünde gerçekleştirdikleri kazılar sırasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde iki megalitik yapı keşfetti. Bu yapılar, halk arasında “Polonya piramitleri” olarak adlandırılsa da, teknik olarak dev mezar odaları olarak sınıflandırılıyor.
Uzaktan algılama teknolojisi ile ortaya çıkarıldı
Kazı alanı, General Dezydery Chłapowski Peyzaj Parkı içerisinde yer alıyor. Ekip, uzaktan algılama sistemleri ile bölgeyi tarayarak beş potansiyel alan tespit etti ve bu alanlarda yürütülen saha araştırmaları sonucunda iki piramit mezar ortaya çıkarıldı. Polonya'da bu türde keşfedilen yalnızca ikinci örnek olan yapılar, tarihi açıdan büyük bir öneme sahip.
Funnelbaker kültürü'ne ait olduğu tespit edildi
Keşfedilen mezarların, Kuzey-Orta Avrupa'da Neolitik dönemde yaşayan ve “Huni Biçimli Beaker” olarak bilinen Funnelbaker Kültürü’ne ait olduğu düşünülüyor. Bu kültür, adını karakteristik huni şekilli çanak çömleklerinden alıyor. Arkeologlara göre, bu tür mezarlara sadece kabile liderleri, şamanlar ve rahipler gibi toplumun elit kesimi gömülmekteydi.
Taş devri mühendisliği: 10 tonluk kayalarla i̇nşa edildi
Mezarlar, her biri 10 tona kadar çıkan taş bloklarla inşa edilmiş. Taşlar yalnızca insan gücü ve kızaklarla taşınmış. Ancak zamanla bu taşların büyük bir kısmı kaybolmuş ya da farklı amaçlarla kullanılmış. Uzmanlara göre, binlerce yıl boyunca taşlara duyulan ihtiyaç nedeniyle, yerel halk tarafından bu yapılar sökülmüş olabilir.
Alan hâlâ i̇nceleniyor, ziyarete kapalı
Şu anda kazı çalışmaları devam ettiğinden dolayı alan ziyaretçilere kapalı tutuluyor. Uzmanlar, alanın korunması ve daha fazla arkeolojik bulgunun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu mezarlar, sadece Polonya’nın değil, tüm Avrupa’nın tarih öncesi döneme dair bilgi birikimini artırması açısından büyük bir potansiyele sahip.