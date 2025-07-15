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Dev bankadan dolar/TL tahmini
Dev bankadan dolar/TL tahmini
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Goldman Sachs, yeni döviz kuru tahminlerini açıkladı. Goldman'a göre dolar/TL kuru önümüzdeki 12 ayda kademeli olarak yükselerek 45 liraya... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T09:25+0300
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ABD'li dev banka Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine yönelik son analizinde döviz kuru beklentilerini değiştirmedi. Banka, Türk Lirası'nın önümüzdeki dönemde değer kaybı yaşamaya devam edeceğini tahmin ediyor.3, 6 ve 12 aylık dolar/TL tahminleriGoldman Sachs’ın güncellenen tahminlerine göre:Banka, bu süreçte dolar/TL kurunun kademeli şekilde yükseleceğini öngörüyor.
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banka, dolar, dolar/tl
banka, dolar, dolar/tl

Dev bankadan dolar/TL tahmini

09:25 15.07.2025
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© AA
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ABD merkezli Goldman Sachs, yeni döviz kuru tahminlerini açıkladı. Goldman'a göre dolar/TL kuru önümüzdeki 12 ayda kademeli olarak yükselerek 45 liraya ulaşacak. Banka, 3 ay sonrası için 41 TL, 6 ay sonrası içinse 43 TL seviyelerini öngörüyor.
ABD'li dev banka Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine yönelik son analizinde döviz kuru beklentilerini değiştirmedi. Banka, Türk Lirası'nın önümüzdeki dönemde değer kaybı yaşamaya devam edeceğini tahmin ediyor.

3, 6 ve 12 aylık dolar/TL tahminleri

Goldman Sachs’ın güncellenen tahminlerine göre:
3 ay sonrası için dolar kuru tahmini: 41 TL
6 ay sonrası için: 43 TL
12 ay sonrası için: 45 TL
Banka, bu süreçte dolar/TL kurunun kademeli şekilde yükseleceğini öngörüyor.
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