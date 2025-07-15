https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/boluda-fabrika-yangini-alevler-kisa-surede-yayildi-1097904123.html
Bolu'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede yayıldı
Bolu'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede yayıldı
Sputnik Türkiye
Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T14:39+0300
2025-07-15T14:39+0300
2025-07-15T14:39+0300
türki̇ye
bolu
yangın
fabrika
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Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.Bolu'da fabrika yangınıKaracasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/konyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahaleye-devam-ediyor-1097881331.html
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bolu, yangın, fabrika
Bolu'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede yayıldı
Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.