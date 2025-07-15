Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/boluda-fabrika-yangini-alevler-kisa-surede-yayildi-1097904123.html
Bolu'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede yayıldı
Bolu'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede yayıldı
Sputnik Türkiye
Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T14:39+0300
2025-07-15T14:39+0300
türki̇ye
bolu
yangın
fabrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0f/1097903702_0:2:1601:902_1920x0_80_0_0_fc5bc0880d7c187ca01ac14f12ba8880.jpg
Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.Bolu'da fabrika yangınıKaracasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/konyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahaleye-devam-ediyor-1097881331.html
türki̇ye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0f/1097903702_198:0:1401:902_1920x0_80_0_0_86d47addb911b9661d7d4224edc1bcc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bolu, yangın, fabrika
bolu, yangın, fabrika

Bolu'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede yayıldı

14:39 15.07.2025
© Mehmet Emin GürbüzBolu'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede yayıldı
Bolu'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede yayıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© Mehmet Emin Gürbüz
Abone ol
Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Bolu'da fabrika yangını

Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Konya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
TÜRKİYE
Konya'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahaleye devam ediyor
Dün, 21:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала