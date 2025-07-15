https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/boluda-fabrika-yangini-alevler-kisa-surede-yayildi-1097904123.html

Bolu'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede yayıldı

Bolu'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede yayıldı

Sputnik Türkiye

Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T14:39+0300

2025-07-15T14:39+0300

2025-07-15T14:39+0300

türki̇ye

bolu

yangın

fabrika

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Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.Bolu'da fabrika yangınıKaracasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/konyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahaleye-devam-ediyor-1097881331.html

türki̇ye

bolu

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bolu, yangın, fabrika