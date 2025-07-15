https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/boykot-cagrisi-yapinca-isinden-olmustu-oyuncu-aybuke-pusat-dizi-setinden-paylasim-yapti-1097900054.html
Boykot çağrısı yapınca işinden olmuştu: Oyuncu Aybüke Pusat yeni dizi setinden paylaşım yaptı
Boykot çağrısı yapınca işinden olmuştu: Oyuncu Aybüke Pusat yeni dizi setinden paylaşım yaptı
Sputnik Türkiye
TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan boykot çağrısı yaptığı için çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat yeni dizisinin çekimlerine başladığını duyurdu. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T13:02+0300
2025-07-15T13:02+0300
2025-07-15T13:02+0300
yaşam
aybüke pusat
trt
teşkilat
oyuncu
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, başrollerini İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz'la paylaşacağı yeni dizisi Halef'in okuma provalarından paylaşım yaptı. TRT'deki Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için çıkarılan ünlü oyuncunun hayranlarından tebrik mesajları yağdı. Yeni setten paylaşım yaptıSosyal medya paylaşımlarında boykot çağrısına destek veren ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Bir süre ekranlardan uzak kalan Pusat, yeni sezon için Halef dizisiyle anlaştı. Dizinin başrolü olan Aybüke Pusat, sete çıkmaya hazırlanırken okuma provasından senaryoyla paylaşım yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/teskilatta-aybuke-pusati-gomduler-mezar-tasini-gosterdiler-1095561122.html
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aybüke pusat, aybüke pusat hangi dizide oynayacak, aybüke pusat teşkilattan neden kovuldu
aybüke pusat, aybüke pusat hangi dizide oynayacak, aybüke pusat teşkilattan neden kovuldu
Boykot çağrısı yapınca işinden olmuştu: Oyuncu Aybüke Pusat yeni dizi setinden paylaşım yaptı
TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan boykot çağrısı yaptığı için çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat yeni dizisinin çekimlerine başladığını duyurdu.
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, başrollerini İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz'la paylaşacağı yeni dizisi Halef'in okuma provalarından paylaşım yaptı. TRT'deki Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için çıkarılan ünlü oyuncunun hayranlarından tebrik mesajları yağdı.
Yeni setten paylaşım yaptı
Sosyal medya paylaşımlarında boykot çağrısına destek veren ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Bir süre ekranlardan uzak kalan Pusat, yeni sezon için Halef dizisiyle anlaştı. Dizinin başrolü olan Aybüke Pusat, sete çıkmaya hazırlanırken okuma provasından senaryoyla paylaşım yaptı.