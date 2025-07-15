https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/boykot-cagrisi-yapinca-isinden-olmustu-oyuncu-aybuke-pusat-dizi-setinden-paylasim-yapti-1097900054.html

Boykot çağrısı yapınca işinden olmuştu: Oyuncu Aybüke Pusat yeni dizi setinden paylaşım yaptı

Boykot çağrısı yapınca işinden olmuştu: Oyuncu Aybüke Pusat yeni dizi setinden paylaşım yaptı

Sputnik Türkiye

TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan boykot çağrısı yaptığı için çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat yeni dizisinin çekimlerine başladığını duyurdu. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T13:02+0300

2025-07-15T13:02+0300

2025-07-15T13:02+0300

yaşam

aybüke pusat

trt

teşkilat

oyuncu

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, başrollerini İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz'la paylaşacağı yeni dizisi Halef'in okuma provalarından paylaşım yaptı. TRT'deki Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için çıkarılan ünlü oyuncunun hayranlarından tebrik mesajları yağdı. Yeni setten paylaşım yaptıSosyal medya paylaşımlarında boykot çağrısına destek veren ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Bir süre ekranlardan uzak kalan Pusat, yeni sezon için Halef dizisiyle anlaştı. Dizinin başrolü olan Aybüke Pusat, sete çıkmaya hazırlanırken okuma provasından senaryoyla paylaşım yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/teskilatta-aybuke-pusati-gomduler-mezar-tasini-gosterdiler-1095561122.html

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