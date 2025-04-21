https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/teskilatta-aybuke-pusati-gomduler-mezar-tasini-gosterdiler-1095561122.html

Teşkilat'ta Aybüke Pusat'ı 'gömdüler': Mezar taşını gösterdiler

Teşkilat'ta Aybüke Pusat'ı 'gömdüler': Mezar taşını gösterdiler

Sputnik Türkiye

Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat dün akşam yayımlanan son bölümle diziye veda etti. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T16:07+0300

2025-04-21T16:07+0300

2025-04-21T16:07+0300

yaşam

aybüke pusat

trt

teşkilat

teşkilat dizisi

tolga sarıtaş

erkan petekkaya

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Sosyal medya üzerinden 2 Nisan'da yapılan ekonomik boykota destek mesajı yayımladıktan sonra TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, diziye 'gömülerek' veda etti. Dizinin son bölümünde, Neslihan Başkan isimli karakteri canlandıran Pusat, bir anda ortadan kayboldu ve sonra da ekranda adının yazılı olduğu bir mezar taşı gösterildi. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Gizem Güneş, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinde Neslihan Başkan karakterini canlandıran Aybüke Pusat dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Pusat'ın, sosyal medyasından 2 Nisan'daki ekonomik boykota destek veren mesaj paylaştıktan sonra kadrodan çıkarılması büyük tepki çekmişti. Devam eden diziden başrol oyuncusu Pusat'ın nasıl ayrılacağı da merak konusu olmuştu. Sadece bir mezar gösterildiDizinin son bölümünde Pusat'ın canlandırdığı Neslihan, gizemli bir telefonun ardından ortadan kayboldu ve sonrasında da 'Neslihan Tuna' yazılı bir mezar taşı ekranlara geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/trtnin-dizisinden-cikarilmisti-aybuke-pusatin-tiyatro-oyunu-iptal-edildi-1095406206.html

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aybüke pusat, trt, teşkilat, teşkilat dizisi, tolga sarıtaş, erkan petekkaya