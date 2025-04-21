https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/teskilatta-aybuke-pusati-gomduler-mezar-tasini-gosterdiler-1095561122.html
Teşkilat'ta Aybüke Pusat'ı 'gömdüler': Mezar taşını gösterdiler
Teşkilat'ta Aybüke Pusat'ı 'gömdüler': Mezar taşını gösterdiler
Sputnik Türkiye
Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat dün akşam yayımlanan son bölümle diziye veda etti. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T16:07+0300
2025-04-21T16:07+0300
2025-04-21T16:07+0300
yaşam
aybüke pusat
trt
teşkilat
teşkilat dizisi
tolga sarıtaş
erkan petekkaya
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Sosyal medya üzerinden 2 Nisan'da yapılan ekonomik boykota destek mesajı yayımladıktan sonra TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, diziye 'gömülerek' veda etti. Dizinin son bölümünde, Neslihan Başkan isimli karakteri canlandıran Pusat, bir anda ortadan kayboldu ve sonra da ekranda adının yazılı olduğu bir mezar taşı gösterildi. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Gizem Güneş, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinde Neslihan Başkan karakterini canlandıran Aybüke Pusat dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Pusat'ın, sosyal medyasından 2 Nisan'daki ekonomik boykota destek veren mesaj paylaştıktan sonra kadrodan çıkarılması büyük tepki çekmişti. Devam eden diziden başrol oyuncusu Pusat'ın nasıl ayrılacağı da merak konusu olmuştu. Sadece bir mezar gösterildiDizinin son bölümünde Pusat'ın canlandırdığı Neslihan, gizemli bir telefonun ardından ortadan kayboldu ve sonrasında da 'Neslihan Tuna' yazılı bir mezar taşı ekranlara geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/trtnin-dizisinden-cikarilmisti-aybuke-pusatin-tiyatro-oyunu-iptal-edildi-1095406206.html
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aybüke pusat, trt, teşkilat, teşkilat dizisi, tolga sarıtaş, erkan petekkaya
aybüke pusat, trt, teşkilat, teşkilat dizisi, tolga sarıtaş, erkan petekkaya
Teşkilat'ta Aybüke Pusat'ı 'gömdüler': Mezar taşını gösterdiler
Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat dün akşam yayımlanan son bölümle diziye veda etti.
Sosyal medya üzerinden 2 Nisan'da yapılan ekonomik boykota destek mesajı yayımladıktan sonra TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, diziye 'gömülerek' veda etti. Dizinin son bölümünde, Neslihan Başkan isimli karakteri canlandıran Pusat, bir anda ortadan kayboldu ve sonra da ekranda adının yazılı olduğu bir mezar taşı gösterildi.
Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Gizem Güneş, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinde Neslihan Başkan karakterini canlandıran Aybüke Pusat dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Pusat'ın, sosyal medyasından 2 Nisan'daki ekonomik boykota destek veren mesaj paylaştıktan sonra kadrodan çıkarılması büyük tepki çekmişti. Devam eden diziden başrol oyuncusu Pusat'ın nasıl ayrılacağı da merak konusu olmuştu.
Sadece bir mezar gösterildi
Dizinin son bölümünde Pusat'ın canlandırdığı Neslihan, gizemli bir telefonun ardından ortadan kayboldu ve sonrasında da 'Neslihan Tuna' yazılı bir mezar taşı ekranlara geldi.